초1부터 고3까지... 아이들의 무대에서 회복의 길을 보다

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큰사진보기 ▲하늘씨앗지역아동센터 풍물공연아이들이 강북지역아동센터 문화제에서 풍물 공연을 하고 있다. ⓒ 김옥성 관련사진보기

큰사진보기 ▲문화제 사회자 유림과 라은강북지역아동센터문화제 사회를 아이들이 진행을 하고 있다. ⓒ 김옥성 관련사진보기

큰사진보기 ▲문화제 전시마당일년동안 수고해서 만든 작품을 전시한 전시마당 ⓒ 김옥성 관련사진보기

"이건 내가 만들었어요."

덧붙이는 글 | 글쓴이는 김옥성교육희망네트워크 상임대표·하늘씨앗지역아동센터 대표 입니다.

초등학교 1학년 아이와 고등학교 3학년 청소년이 한 무대에 나란히 앉았다. 몸집도 다르고, 학교생활도 다르고, 악기를 배우는 속도도 다른 아이들이다. 장구와 북, 꽹과리와 징을 앞에 놓은 아이들이 서로의 소리에 귀 기울이며 장단을 이어 갔다.10월 23일 강북문화예술회관 소나무홀에서 열린 제19회 강북구지역아동센터 연합문화제. 하늘씨앗지역아동센터 아이들의 사물놀이를 바라보며 나는 무대에 오르기까지 아이들이 함께 보낸 시간을 떠올렸다. 저렇게 장단을 맞추기까지 얼마나 여러 번 연습했을까. 서로 마음이 맞지 않는 날에는 어떻게 다시 모여 앉았을까.이날 내 마음에 오래 남은 것은 멋진 연주만이 아니었다. 서로 다른 아이들이 힘을 모아 하나의 무대를 만들어 냈다는 사실이었다.오늘날 학교는 함께 배우기보다 서로 겨루는 쪽으로 기울고 있다. 친구와 함께 배우는 기쁨보다 친구를 앞서야 한다는 부담을 먼저 익히기 쉽다. 성적과 등수로 평가받는 시간이 길어질수록 아이들은 자기 안에 어떤 힘과 재능이 있는지 알아보기 어려워진다. 다른 사람을 돕는 힘, 서툰 친구를 기다리는 마음, 함께 무언가를 이루는 능력은 좀처럼 눈에 띄지 않는다.아이들 사이에 다툼이 생겼을 때 이를 풀어 가는 모습도 돌아보게 된다. 작은 다툼조차 서로 이야기를 나누고 어른의 도움을 받아 풀어 볼 기회를 충분히 얻지 못한 채 학교폭력 신고로 이어지는 때가 있다. 피해를 입은 아이를 보호하고 폭력을 멈추게 하는 일은 반드시 필요하다. 그와 함께 무슨 일이 있었는지 살피고, 자기 잘못에 책임지는 법을 배우며, 서로의 관계를 다시 맺도록 돕는 일도 필요하다.그러나 이런 과정이 충분히 이루어지지 않으면 아이들은 피해자와 가해자라는 이름에 갇혀 서로 마주하기 어려워진다. 부모와 교사까지 갈등에 휘말리면서 상처가 오래 남기도 한다. 사건을 마무리한 뒤에도 아이들이 함께 살아가야 할 교실의 관계는 풀리지 않은 채 남는다. 학교공동체가 약해지는 까닭을 이런 모습에서도 찾아볼 수 있다.이런 현실 속에서 나는 학교 밖 작은 돌봄공동체가 마련한 아이들의 무대를 보았다.지역아동센터에 다니는 아이들의 삶은 저마다 다르다. 그중에는 살림이 어렵거나 학교에서 자기 장점을 충분히 인정받지 못한 아이들도 있다. 아이들은 센터에 모여 함께 공부하고 생활하며, 틈틈이 악기를 배우고 노래를 연습한다. 그림을 그리고 손으로 작품도 만든다.날마다 생활을 꾸려 가면서 공연과 전시까지 준비하는 일은 쉽지 않다. 연습할 마음이 나지 않는 날도 있을 것이고, 친구의 말에 속상해 함께하기 싫은 순간도 있을 것이다. 같은 대목을 여러 번 되풀이해야 하는 아이도 있고, 먼저 익힌 뒤 다른 친구를 기다려야 하는 아이도 있을 것이다. 그런 시간을 지나 아이들이 한 무대에 섰다. 이 일을 함께 해냈다는 데 이번 문화제가 지닌 깊은 배움의 뜻이 있다.하늘씨앗지역아동센터 사물놀이 공연에는 초등학교 1학년부터 고등학교 3학년까지 참여했다. 열두 학년에 걸친 아이들이 한 곡을 연주하려면 자기 악기만 잘 다뤄서는 안 된다. 옆 사람의 소리를 듣고, 장단이 어떻게 흘러가는지 살피며, 서로 속도를 맞춰야 한다.어린 동생은 언니와 오빠를 보며 배우고, 큰 아이는 동생을 도우면서 자신이 누군가에게 필요한 사람이라는 것을 느낀다. 늘 도움을 받던 아이도 어느 순간 다른 아이에게 장단을 알려 줄 수 있다. 이렇게 아이들은 돌봄을 받는 데서 그치지 않고 다른 사람을 돌볼 줄 아는 사람으로 자란다.아이들은 책으로만 배우는 것이 아니다. 함께 악기를 익히고 노래를 부르고 춤과 연극을 준비하면서도 많은 것을 배운다. 자기 생각대로 되지 않는 순간을 견디고, 다른 사람의 몫을 인정하며, 함께 이루어 내는 기쁨을 맛본다. 말로 가르치기 어려운 배려와 책임, 서로 어울려 살아가는 법을 몸으로 익히는 것이다.공연 사회를 맡은 구유림·김라은 두 아이도 눈길을 끌었다. 각 센터의 공연을 소개하고, 자기 센터의 사물놀이에 참여한 뒤 다시 사회를 보는 자리로 돌아왔다. 어른들이 아이들을 믿고 행사의 한 부분을 맡겼을 때, 아이들은 그 일을 해내며 자신감을 키워 갔다.다른 센터의 무대에도 함께 배우고 애쓴 시간이 담겨 있었다. 처음 악기를 잡은 뒤 다섯 달 동안 연습해 밴드 공연을 준비한 으뜸지역아동센터 아이들, 바이올린으로 호흡을 맞춘 우리지역아동센터 '하모니오케스트라', '틀린 게 아냐 다른 거야'를 함께 부른 강북구공립지역아동센터 아이들. 춤과 피아노 연주, 중창과 난타로 이어진 무대마다 아이들이 저마다 익힌 솜씨를 펼쳐 보였다.각 센터에는 우리가 미처 듣지 못한 이야기가 많을 것이다. 연습을 그만두고 싶었던 친구를 다시 불러 준 이야기, 동생이 익힐 때까지 곁에 앉아 함께 되풀이한 이야기, 다툰 뒤에도 공연을 위해 다시 마음을 모은 이야기 말이다. 몇 분 동안 펼쳐진 무대 뒤에는 그렇게 쌓인 시간과 노력이 있었을 것이다.공연장 앞 로비에서는 11개 지역아동센터 아이들의 작품을 만날 수 있었다. 회화와 디자인, 수공예와 통합미술, 유리·석고·LED 공예 따위에서 아이들은 여러 재료와 방법으로 자기 생각을 나타냈다.무대에 서는 일이 부담스러운 아이도 그림과 작품으로 사람들을 만날 수 있다. 말로 마음을 잘 전하지 못하는 아이도 색과 모양으로 자기 이야기를 건넨다. 작품 하나를 끝까지 만들어 내놓는 일은 아이가 자기 힘을 알아보는 기회가 된다.그 말을 할 수 있기까지 아이가 들인 시간을 생각한다. 어른이 작품 앞에 멈춰 서서 관심을 기울이고, 아이의 설명을 귀담아듣는 순간도 생각한다. 자기 생각과 노력을 다른 사람이 소중히 여겨 준다는 사실은 아이에게 큰 힘이 된다. 공부를 잘하고 못하는 것으로는 알 수 없었던 아이의 재능이 드러나는 순간이기도 하다.물론 한 번의 문화제가 아이들이 겪는 어려움을 모두 풀어 주지는 못한다. 무대에서 보여 준 모습이 하루아침에 만들어진 것도 아니다. 날마다 함께 지내며 부딪히고, 다툰 뒤 다시 이야기를 나누고, 서툴러도 맡은 일을 끝까지 해내는 시간이 쌓인 열매다.그런 하루하루를 지키는 지역아동센터 선생님들의 수고도 크다. 아이마다 다른 사정을 헤아리며 함께할 길을 찾고, 마음이 어긋난 아이들이 다시 어울릴 수 있도록 돕는다. 뜻대로 되지 않는 날에도 아이가 지닌 힘과 재능을 믿고 곁을 지킨다. 이번 문화제는 그동안 이어 온 돌봄과 가르침이 아이들의 삶에서 어떻게 열매 맺는지 보여 준 자리였다.이번 문화제를 보면서 나는 우리 교육이 어디로 나아가야 하며, 아이들이 겪는 어려움을 어떻게 풀어 가야 하는지 다시 생각하게 되었다.학교공동체를 살리는 일은 새로운 제도와 대책을 마련하는 것만으로 이루어지지 않는다. 아이들이 서로의 이야기를 듣고, 실수한 뒤에도 다시 해 볼 기회를 얻으며, 친구와 힘을 모아 무언가를 이루는 시간이 있어야 한다. 잘못한 일에는 책임을 지되, 그 잘못 때문에 관계가 영영 끊어지지 않도록 돕는 가르침도 필요하다.무엇보다 아이를 성적과 등수로만 바라보지 않아야 한다. 저마다 다른 재능을 발견하고, 다른 사람에게 필요한 존재라는 것을 느끼며, 함께 살아갈 힘을 기르도록 해야 한다. 학교 안에서도 이런 배움이 넉넉히 이루어져야 하지 않을까.교육과 공동체가 흔들리는 이때, 학교 밖 작은 돌봄공동체의 무대는 우리 교육에 묵직한 물음을 던졌다. 우리는 아이들에게 서로를 돌보고 함께 자라날 시간을 얼마나 마련해 주고 있는가.무대에 나란히 앉은 초등학교 1학년 아이와 고등학교 3학년 청소년을 다시 떠올린다. 서로 다른 아이들이 한 장단 안에서 저마다 자기 몫을 해내고 있었다.나는 그 모습에서 우리가 다시 살려야 할 교육의 길을 보았다.