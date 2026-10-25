'콜 오브 듀티'가 소환한 참수작전의 빛과 그림자

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲참수작전은 적의 의사결정 중심을 압박하고 지휘체계에 혼란을 일으킬 수 있다는 점에서 중요한 군사전략으로 거론된다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

세계적인 전쟁 게임인 <콜 오브 듀티>가 한반도를 무대로 한 가상 전쟁과 북한 지도부 제거 작전을 선보이면서 논란의 중심에 섰다. 지난 23일 정식 출시된 신작 <콜 오브 듀티: 모던 워페어 4>는 북한의 기습 남침으로 전면전이 벌어진다는 설정을 바탕으로 한다. 게임 후반부에는 북한 핵심 지휘부를 겨냥한 이른바 '참수작전'까지 등장한다. 가상의 북한 지도부를 제거해 전쟁을 끝내려는 내용이다.정전 상태가 70년 넘게 이어진 한반도를 전쟁 게임의 무대로 삼았다는 점에서 반응은 엇갈린다. 현실의 군사적 긴장을 상업적 오락물로 소비한다는 비판이 나오는 반면, 가상 시나리오를 통해 북한의 위협과 전쟁의 참혹함을 환기할 수 있다는 의견도 있다.게임은 허구지만, 그 안에 담긴 '참수작전'은 실제 군사전략에서 오랫동안 논의돼 온 개념이다. 지도부를 제거하면 전쟁을 끝낼 수 있을까. 참수작전의 역사를 돌아보면 그 답은 생각보다 복잡하다.참수작전은 적의 지도부를 제거해 지휘체계를 마비시키고 전쟁 수행 능력을 약화하려는 전략이다. 군사전략에서 말하는 '참수'는 단순한 인물 제거가 아니라 적의 의사결정 중심을 무력화한다는 의미에 가깝다. 지도자와 핵심 지휘관, 통신·명령 체계 등을 겨냥함으로써 조직 전체의 대응 능력을 흔드는 방식이다.이러한 발상은 오래전부터 존재했다. 전쟁에서 적장을 사로잡거나 군주를 제거하는 것은 상대 군대의 사기를 무너뜨리고 항복을 유도하는 수단이었다. 현대에 들어서는 항공전력과 정밀유도무기, 특수부대, 정보감시 자산이 발전하면서 지도부를 직접 겨냥하는 작전이 더욱 구체화됐다.참수작전의 대표적인 사례는 1943년 일본 해군 제독 야마모토 이소로쿠 제거 작전이다. 미국은 정보 해독을 통해 야마모토의 이동 계획을 파악했고, 4월 18일 전투기를 동원해 그가 탑승한 항공기를 공격했다. 일본 해군의 핵심 지휘관이 사망하면서 상징적인 타격을 입혔지만, 일본은 이후에도 전쟁을 계속했다. 지휘관 제거가 전쟁 전체의 승패를 즉각 결정하지는 못한 것이다.2011년 미국의 오사마 빈라덴 사살 작전은 참수작전의 상징적 효과를 보여줬다. 9·11 테러 이후 미국이 추적해 온 알카에다 최고지도자를 제거하면서 조직에 커다란 타격을 줬다. 다만 알카에다 자체가 사라진 것은 아니었다. 조직의 기반과 후계 구조가 남아 있다면, 지도자를 잃더라도 활동을 이어갈 수 있다는 사실을 드러냈다.2020년 미국의 가셈 솔레이마니 사살 작전은 또 다른 교훈을 남겼다. 미국은 이라크 바그다드 공항 인근에서 이란 혁명수비대 쿠드스군 사령관을 공격해 사살했다. 이에 이란은 이라크 주둔 미군 기지를 향해 미사일 공격을 감행했다. 핵심 지휘관 제거가 군사적 성과에 그치지 않고, 보복과 확전 위험으로 이어질 수 있음을 보여줬다.가장 최근에 전개된 참수작전은 미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포 작전과 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 제거 작전이었다. 지난 1월 3일 미군은 수개월간의 정보 수집과 치밀한 사전 모의훈련을 바탕으로 베네수엘라 수도 카라카스의 마두로 대통령 거점을 급습, 그를 생포하고 미국으로 압송했다. 150여 대의 군용기가 투입된 합동작전은 미군의 특수작전 능력과 정보·공중전력의 결합을 보여준 사례로 평가된다. 작전은 불과 148분 밖에 걸리지 않았으며, 마두로 경호인력 80여 명이 사살될 때 미군은 단 한 명도 전사하지 않았다.2월 28일에는 미국과 이스라엘의 합동 군사작전으로 이란의 하메네이가 테헤란 내 거점에서 사망했다. 미 중앙정보국(CIA)이 수개월간 축적한 정보로 하메네이의 위치와 동선을 파악했고, 이를 바탕으로 정밀 타격을 수행한 것으로 전해졌다. 두 작전은 미국의 압도적인 군사력 투사 능력을 극명하게 드러냈다. 다만 참수작전 이후에 미국이 원하는 방향으로 흘러가지는 않았다. 이란의 경우 하메네이를 계승하는 지도부가 들어선 뒤 미국과의 전쟁에 돌입했다.참수작전은 적의 의사결정 중심을 압박하고 지휘체계에 혼란을 일으킬 수 있다는 점에서 여전히 중요한 군사전략으로 거론된다. 하지만 역사적 사례들은 지도부 제거가 정권 붕괴나 전쟁 종결을 보장하지 않는다는 사실도 함께 보여준다. 지도자를 잃은 조직이 재편될 수도 있고, 상대의 보복으로 전쟁이 더욱 확대될 수도 있다.결국 참수작전의 성패는 특정 인물을 제거하는 데서 끝나지 않는다. 그 작전이 상대의 군사적 대응을 얼마나 억제하는지, 이후의 지휘체계와 정세가 어떻게 변화하는지, 확전을 통제할 수 있는지가 중요하다. <콜 오브 듀티>는 전쟁을 임무와 결말로 압축해 보여주지만, 현실의 전쟁은 게임처럼 간단하게 끝나지 않는다. 특히 핵무기를 보유한 북한을 상대로는 지도부 제거 능력뿐 아니라 위기관리와 확전 방지, 전쟁 이후의 안정까지 고려해야 한다.참수작전의 역사가 남긴 교훈은 분명하다. 적의 지도자를 제거할 수 있는 능력과 전쟁을 끝낼 수 있는 능력은 다르다는 것. 전쟁을 억제하고 통제하는 전략이 뒷받침되지 않는다면, 전술적 성공이 오히려 더 큰 위기의 출발점이 될 수도 있다.