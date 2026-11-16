말표 구두약과 리센느 사이

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큰사진보기 ▲편의점우리집 근처에 있는 편의점. ⓒ 김인철 관련사진보기

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큰사진보기 ▲리센느유튜브 채널 <안원잘부> 오사카에서 생길 일 화면 갈무리 ⓒ 솔파스튜디오 관련사진보기

큰사진보기 ▲리센느지난 11월 7일 리센느 멤버들이 YTN에 출현해 이번에 발매한 신곡 미니 앨범 를 홍보하고 있다. ⓒ YTN 관련사진보기

"인기라는 게 참 얄궂다."

큰사진보기 ▲리센느20년 만에 구입한 리센느 미니 앨범 다. ⓒ 김인철 관련사진보기

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