말표 구두약과 리센느 사이

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집에서 가까운 마을 버스정류장에 CU편의점이 하나 있다. 정류장 앞에 편의점이 생긴 지는 약 삼 년 전이다. 일주일에 두세 번은 편의점을 이용한다. 편의점이 생기기 전에는 골목 건너에 있는 동네 마트를 이용했다. 이 편의점은 아르바이트생이 잘 바뀌지 않는다. 사장이 좋은 분일까, 아르바이트생이 성실한 걸까. 가끔 편의점에 나오는 사장님을 보면 전자일 가능성이 높다.
야간 청년 알바는 이 편의점이 처음 문을 열 때부터 있었다. 내적 친밀감이 생길 만큼 긴 시간이 흘렀지만, 대화를 나누지는 않는다. 내 손에 든 캔맥주와 새우깡 한 봉지를 거래하는 순간만 소통을 한다. 결제가 끝나면 '안녕히 가세요'와 '수고하세요' 사이에 3초 정도 시간 차가 있다.
요즘은 자정이 되기 전 편의점에 간다. 자정을 넘길 때도 있다. 편의점엔 김밥, 햄버거, 바나나우유부터 칫솔, 비누, 치약 생활용품 수천 개가 넘는 상품들이 진열장에 놓여있다. 며칠 전 편의점을 나오던 중 발길이 멈췄다. 편의점 문턱을 막 넘던 중이었다. 투명한 매대 위에 진열된 상품들이 눈에 들어왔다. 그 상품들은 편의점이 생긴 이후 한 번도 구입하지 않았다.
편의점에서 주로 구입하는 상품들은 김밥, 샌드위치, 맥주, 타이레놀 등 십여 가지다. 일 년에 한두 번 구입하는 AA 배터리를 포함해도 스무 종이 넘지 않는다. 한 번도 사지 않았던 상품들은 내가 없는 아침부터 새벽 사이의 손님이 사 갈 것이다. 말표 구두약, 빨간 스타킹, 핑크색 머리끈, 푸른 탄산수, 화장품 등은 앞으로도 구매하지 않을 가능성이 높다. 매대에 진열된 수많은 상품 중에서 아이섀도나 말표 구두약을 사면 새로울까.
설렘이 없는 삶
오십이 넘으면 살면서 겪어야 하는 것들은 한 번씩 겪은 시기다. 웬만한 자극이나 경험에서 오는 설렘이 없다. 며칠 전 편의점을 나오다 스친 생각 하나로 요즘 내 일상이 지루한지 깨달았다. 일상의 단조로움은 온라인 쇼핑 목록에서도 알 수 있다. 온라인 쇼핑몰엔 수많은 상품이 즐비하지만 내 쇼핑 목록엔 쌀, 김치, 두부, 달걀, 김치찌개용 돼지고기 등 편의점 목록보다 조금 더 많다.
매일 아침 같은 방향으로만 걷는 출근길이나 퇴근길도 일상의 단조로움에 한몫한다. 일터나 모임에서 만나는 사람들과의 대화도 마찬가지다. 날씨, 취미, 건강 등 늘 비슷한 이야기를 나눈다. 나이가 들수록 주제는 단순해진다.
자아라는 감옥에서 탈출을 시도하지만, 매번 실패한다. 주말이면 자전거를 타며 가보지 않은 곳들을 가고, 블로그나 브런치 같은 SNS에 일상과 책, 영화 이야기를 쓴다. 올해는 몇 년째 망설였던 사진을 배우기 시작했다. 얼마 전엔 한 달 월급을 투자해 최신식 카메라와 렌즈를 구입했다. 이 모든 소비는 더 이상 설렘이 없는 중년의 나를 위한 긍정적 시도이자 해방구다.
오늘도 자정이 되기 전 편의점에 갈 예정이다. 무엇을 살지는 정하지 않았다. 말표 구두약을 산다면 내일은 먼지 쌓인 구두를 신을 일이 생기기를 바란다.
거제 야호
석 달 전쯤 우연히 유튜브에서 리센느(RESCENE)라는 아이돌 가수를 접했다. 리센느의 리더 원이는 '안원잘부(안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다)'라는 채널을 통해 그녀와 리센느 멤버들을 열심히 소개했다.
조금씩 구독자가 늘더니 멤버 미나미의 '거제 야호'가 밈이 되어 유명세를 타기 시작했다. 그때부터 내 유튜브 알고리즘은 온통 리센느였다. '안원잘부'를 보면 멤버들이 다양한 상황에서 티격태격하는 모습이 재밌었다.
조금 이상했다. 많이 이상했다. 지금까지 살면서 좋아하는 가수들이 있어도 조용히 음악을 들을 뿐이었다. 음반을 사거나 음원 사이트를 찾아다니는 덕질을 해본 적이 없었다. 젊었을 때도 하지 않았던 덕질을 50살이 넘어 조카뻘 아이돌에게 하고 있다. 나는 왜 리센느를 응원하고 좋아할까? 노래, 댄스, 개그. 여러 가지 이유가 있겠지만 한때 국민 예능이었던 <무한도전>의 정서다.
세련되고 화려한 기존 아이돌에게서는 볼 수 없는, 옆집 귀여운 조카들을 보는 듯한 정서다. 티격태격하는 멤버들을 보면 국민 예능이었던 전성기 시절의 무한도전을 보는 듯했다. 아이돌에게 금기였던 사투리를 자연스럽게 쓰는 모습이 예뻤다. 멤버들이 '거제 야호', '오이쉐', '너도, 아 나도' 등 유행어도 하나씩 가지고 있다. 멤버들이 작은 실수를 하면 기회다 싶어 초롱초롱한 눈으로 조롱조롱하며 웃음을 만드는 장면들이 배꼽을 잡았다.
"인기라는 게 참 얄궂다."
윤성원 '안원잘부' PD가 한 말이 기억에 남는다. 리센느가 대중들에게 알려지지 않고 인기가 없던 시절에는 유투브 촬영용 장소 하나 섭외하기도 어려웠는데, 이제는 거리에서 사람들이 알아볼 정도가 됐다며 "인기라는 게 참 얄궂다"라고 했다. 지금도 수많은 중소 기획사에는 '제2의 리센느'를 꿈꾸는 아이돌 가수들이 있을 것이다. 하지만 노력한다고 해서 모두가 인기를 얻는 것은 아니다.
10월이 가기 전 리센느 미니 4집 <PULSE>를 예약 구매했다. 아이돌 가수의 앨범을 사다니, 일주일 전만 해도 상상할 수 없던 일이었다. 아날로그 시절, 길거리 리어카에서 팔던 짝퉁 카세트테이프를 산 이후 처음이다.
유쾌함, 설렘, 망설임, 민망함. 앨범 결제 버튼을 누르기까지 여러 감정이 들었다. 이런 생각을 하는 사람이 나뿐만은 아니었다. 스레드 등 SNS에서 리센느를 응원하는 아저씨 팬들이 많았다. 무얼 살지 몰라서 발매된 앨범 전부를 샀다는 인증 글도 있었다.
얼마 전 편의점을 나오면서 느닷없이 스쳤던 생각이 아이돌 가수의 앨범 구매로 이어졌다. 50대 아저씨의 팬심이 행동으로 이어졌다. 리센느가 나오는 영상을 보며 웃고 있다. 멜론 등 각종 음원 사이트에 들어가서 음원 투표도 하고 있다. 나이를 먹었다고 해서 새로운 즐거움까지 포기할 이유는 없으니까. 지루하던 일상에 새로운 즐거움 하나가 생겼다. 그런데 작은 문제가 하나 생겼다. 집에 CD를 재생할 플레이어가 없다.
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