"가을 한 조각 품고 집에 가는 기분" 대구정원박람회로 오세요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'이 넓은 공간을 어떻게 교육과정과 연결해 볼 수 없을까?'

큰사진보기 ▲금호강 하중도 전체가 알록달록한 정원과 화려한 부스들로 꾸며져 가을 축제의 장을 이루고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲황금빛 황화코스모스가 흐드러지게 피어난 하중도 꽃밭 사이로 시민들이 가을 정취를 만끽하고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲붉은 포인세티아 화분 너머로 금호강을 건너 하중도 박람회장으로 들어서는 임시 부교를 건너는 관람객들의 발길이 이어지고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲이장희의 「봄은 고양이로다」 시 구절과 하얀 천, 억새가 가을 코스모스밭과 조화를 이루며 세련된 연출을 보여주는 학생 정원 작품. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲정원 한쪽에 마련된 유리병. '이상화 시 엿보기'라는 글귀와 함께 작게 접힌 시구절 쪽지들이 관람객을 기다린다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲유리병에서 시구절 쪽지를 꺼내 펼쳐보는 순간, 정원은 문학의 숨결로 가득 차오른다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲정원 중심에 설치된 거울 패널과 수공간이 가을 하늘과 주변 정원을 그대로 비추며 감각적인 포토존을 형성하고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

AD

"화분에 예쁜 가을 꽃을 직접 심어 돌아가니, 마치 가을 한 조각을 품에 안고 집에 가는 기분이에요."

큰사진보기 ▲'솟대와 문학의 만남 - 금호꽃섬 솟대에 詩를 그리다' 공간. 높이 솟은 솟대마다 시 한 구절씩 담겨 바람과 함께 흐른다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

마지막으로 근무했던 학교에는 양궁터가 하나 있었다. 선수가 없어 한동안 활용하지 않던 그 터는 공간이 제법 넓었다. 테니스장으로 쓰다가 주민들의 민원이 들어와 일부는 텃밭으로, 일부는 잔디밭으로 가꾸던 곳이었다.고민이 깊어가던 차에, 우연히 하중도에서 '2025 대구정원박람회'가 열린다는 소식을 접하고 남편과 함께 나들이 삼아 길을 나섰다. 그곳에서 만난 풍경은 그야말로 인산인해였다. 기존의 코스모스, 황화코스모스, 댑싸리, 갈대와 억새밭 사이로 시민과 학생들이 정성스레 가꾼 정원들이 보석처럼 박혀 있었다. 그 순간, 방치되었던 학교 양궁터를 '학생들과 함께 꾸미는 학교 정원'으로 재구성해보면 어떨까 하는 아이디어가 스쳤다. 비록 학교의 IB 인증 준비라는 큰 과제 때문에 잠시 미뤄두어야 했지만, 그 초록빛 구상은 늘 가슴 한구석에 남아 있었다.그리고 1년이 지난 10월 23일, 북구 금호강 하중도에서 '2026 대구정원박람회'가 다시 열린다는 소식을 접했다. 올해의 주제는 '그리다. 낭독하다. 머물다.'였다. 설레는 마음을 안고 첫날 10시 도슨트 해설을 듣기 위해 아침 일찍 하중도로 향했다.이른 시간임에도 하중도는 이미 꽃과 갈대를 즐기려는 시민들로 북적였다. 학생정원, 시민정원, 구·군 참여정원 등 총 77개소의 다채로운 정원이 방문객을 맞이하고 있었다. 혼자 천천히 둘러본 뒤, 조금 더 깊이 있는 설명을 듣고 싶어 도슨트 해설 접수 부스를 찾았다.하지만 첫날이라 그런지 안내 과정이 다소 매끄럽지 못했다. 종합안내소가 구석진 곳에 있어 위치를 찾기 어려웠고, 도슨트 접수 부스에서는 "지금은 준비 중이니 10분 전(9시 50분)에 다시 오라"는 무뚝뚝한 답변만 돌아왔다. 원하는 프로그램에 참여하려면 어디로 가야 하는지 물어볼 곳이 마땅치 않았고, 관계자처럼 보이는 이에게 물어도 잘 알지 못해 한참을 헤매야 했다.첫날의 분주함이라 이해하면서도, 세심한 안내 시스템의 부재는 아쉬움으로 남았다. 다행히 정원을 한 바퀴 돌다 보니 강을 건너는 임시 부교 입구에 또 다른 안내소가 마련되어 있어 관람객들의 답답함을 덜어주고 있었다.아쉬움도 잠시, 10시부터 시작된 도슨트 해설과 함께 다시 둘러본 정원은 혼자 둘러볼 때와는 그 깊이가 달랐다. 해설사의 풍부한 설명이 더해지자 식물 하나, 구조물 하나에 담긴 의미가 비로소 깊은 울림으로 전해졌다.특히 시선을 사로잡은 것은 학생 정원 작품들이었다. 대구의 근대 골목과 문인 예술가들의 삶을 정원이라는 언어로 완벽히 재해석해 놓았다.철재 그물망으로 원고지를 형상화하고, 검열과 통제의 시대를 지나 자유로이 피어난 문학을 표현한 작품 <퇴고>부터, 이장희의 <봄은 고양이로다>, 이상화의 <빼앗긴 들에도 봄은 오는가>, 이육사의 <광야>, 백기만의 시구절을 초록의 정원으로 옮겨놓은 시도들이 돋보였다. 이상화의 시구절을 작은 유리병에 넣어두어 관람객들이 하나씩 꺼내볼 수 있게 한 정원에서는, 바람에 일렁이는 천이 마치 문학의 숨결이 비천(飛天)하는 듯한 장관을 연출했다.거울을 활용해 푸른 하늘을 정원 안으로 끌어들인 창의적인 연출도 감탄을 자아냈다.이 외에도 섬유산업의 역사와 붉은 벽돌 골목, 향촌동 다방 '녹향'의 문화예술 기운을 담아낸 다양한 정원들은 대구라는 도시가 가진 역사와 시간을 고스란히 증명하고 있었다.정원을 거닐며 만난 시민들의 표정에는 저마다의 행복이 가득했다.하중도 인근에 살아 매일 이곳을 찾는다는 한 어르신은 "평소에도 자주 오지만, 오늘은 볼거리가 유독 많아 연신 사진을 찍게 된다"며 아이처럼 웃어 보이셨다.길을 걷다 셀카 모드를 촬영 모드로 바꾸지 못해 애를 태우시던 두 어르신을 만나 몇 곳을 함께 다니며 사진을 찍어드리기도 했다. 40년 지기 친구라는 두 분은 각각 시지와 화원에서 먼 길을 찾아오셨다고 했다. 서로 "지겹다"며 핀잔을 주면서도 표정에는 깊은 우정과 반가움이 가득 배어 있었다.어린이집과 유치원 아이들은 고소리 손을 잡고 나와 정원을 누볐다. 부교를 건너던 아이들이 "어! 개구리밥이다! 맛있겠다!"라고 천진난만하게 외치자, 함께 있던 선생님들과 관람객들 사이에서 유쾌한 웃음꽃이 터져 나오기도 했다.화분 만들기 체험에 참여한 한 시민은 이른 아침부터 서둘러 나온 보람이 있었다며 화사하게 웃어 보였다.손에 들린 화분만큼이나 그분의 얼굴에도 환한 웃음꽃이 피어났다.캠핑카 정원 모형 앞에서 만난 한 어르신은 실제로 캠핑카를 끌고 전국을 누비는 당신의 이야기를 들려주며 삶의 낭만을 나누어 주셨다. 이어 발길을 옮긴 '솟대와 문학의 만남' 공간에서는 높은 솟대마다 걸려 있는 시 구절들이 가을 바람을 타고 사람들의 마음을 따뜻하게 물들이고 있었다.오후 3시에 예정된 개막식과 다채로운 공연을 앞두고, 행사장은 축제의 열기가 한껏 더해지고 있었다. 손을 잡은 연인들의 다정한 모습도 곳곳에서 눈에 띄었다. 어느덧 주차장은 차들로 가득 차고, 임시 부교를 건너오는 사람들의 발길은 끊이지 않았다. 화분 만들기, 느린우체통, 반려식물 상담소, 버스킹 공연 등 다채로운 프로그램과 어우러진 정원박람회는 단순한 전시를 넘어 사람과 자연, 과거와 현재가 소통하는 거대한 축제의 장이었다.돌아 나오는 길, 가슴 한구석에 아쉬움과 기대가 교차했다. 하중도의 들꽃과 갈대, 그리고 그 안에 녹아든 근대 문학의 문장들은 내가 꿈꾸던 학교 정원의 완벽한 이정표가 되어주었다. 올해 초 퇴직을 하게 되면서 양궁터 정원 프로젝트를 내 손으로 직접 결실 맺지는 못했지만, 떠나오기 전 신청해 두고 온 '학교숲 사업'이라는 씨앗이 학교에 남아있기 때문이다. 교정에 남아있는 동료 선생님들과 아이들이 그 터를 가꾸며, 언젠가 그 초록빛 원고지 위에 또 다른 아름다운 이야기를 채워나가리라 믿는다.비록 혼자 찾은 길이었지만, 정원 길 위에서 만난 사람들의 미소와 온기는 결코 혼자가 아니었음을 말해주고 있었다. 가을 바람 속에서 새로운 봄을 기다리는 마음으로, 가득 채워진 마음을 안고 하중도를 나섰다.▶행사 기간: 2026년 10월 23일(금) ~ 10월 27일(화)▶운영 시간: 10:00 ~ 18:00▶장소: 대구광역시 북구 금호강 하중도 일원 (네비게이션: '노원 체육공원' 또는 '노곡교남단 1공영주차장')▶주요 프로그램: 정원 전시(77개소), 도슨트 투어, 정원산업전, 버스킹 및 음악 공연, 반려식물 상담소 등▶문의: 대구광역시 공원정원과 (053-803-8833) / 행사 안내 (053-383-1129)