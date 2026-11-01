강릉에서 이렇게 뛰면, '고래'가 나타납니다

큰사진보기 ▲허난설헌 생가터 옆 솔숲. 아무도 없는 이른 아침의 솔숲을 달려보자. ⓒ 이준수 관련사진보기

큰사진보기 ▲이른 아침의 경포는 고요하다. 달리는 마음도 고요하다. ⓒ 이준수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲두 발로 그리는 고래. 10km라 한 시간 내외로 편안하게 즐길 수 있다. ⓒ 이준수 관련사진보기

큰사진보기 ▲해 질 녘 동해를 바라보며 달리기. 서해안의 낙조와는 다른 아름다움이 있다. ⓒ 이준수 관련사진보기

큰사진보기 ▲바닷가 옆 해송 숲 사이를 달리면 은은한 솔향이 풍겨온다. ⓒ 이준수 관련사진보기

큰사진보기 ▲억새밭의 끝은 뜻밖의 바다. ⓒ 이준수 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉에서는 저녁 해가 태백산맥에 걸렸다가 어느새 사라져 버린다. 마지막 햇살이 비칠 때까지 달려보자. ⓒ 이준수 관련사진보기

강릉은 달리기 좋은 도시다. 산과 바다, 호수 그리고 강이 있다. 여러 곳에 나뉘어 있어야 공평할 것 같은 자연이 한 도시에 조화롭게 존재한다. 나는 강릉에 살며 달리기를 한다. 러닝 크루 사람들과 함께 뛰기도 하고, 같은 취미를 가진 아내와 운동화 끈을 맬 때도 있다.강릉은 사계절 모두 아름답다. 그렇지만 가을 달리기에는 풍경에 볼거리가 조금 더 생긴다. 봄에 꽃을 피웠던 나무가 붉어진 잎으로 다시 눈길을 끈다. 단풍은 소멸해 가는 것도 아름답다고 말해준다. 늘 지나던 강변 길도 볕이 비치는 각도에 따라 다른 얼굴을 한다. 멀리 단풍 명소를 찾아가지 않아도, 달리던 길에서 계절이 바뀌는 모습을 만날 수 있다. 가을 달리기의 묘미다.강릉에서 가을을 즐기며 달릴 만한 길 세 곳을 골랐다. 마실 물을 챙겨 밖으로 나가보자. 마음에 드는 장면 앞에서는 잠깐 멈춰도 좋겠다.강릉에서 단 한 번 뛸 수 있는 기회가 있다면, '고래런'을 권한다. 경포호수와 경포생태저류지를 함께 즐기는 특별한 코스다. 달리기 앱으로 GPS 기록을 남기며 정해진 경로를 따라 뛰면 지도 위에 고래 모양이 그려진다. 거리는 대략 10km. 물가의 풍경을 바라보며 달리고 나면, 휴대전화 안에 고래 한 마리가 남는 셈이다.호숫가를 달리는 동안 당신은 자동차를 신경 쓰지 않아도 된다. 도로와 분리된 산책로는 자전거 길과 나뉘어 있어 오롯이 달리기에 집중할 수 있다. 봄이면 벚꽃 구경으로 바쁜 길이지만, 가을의 단풍도 지나치기에 아깝다. 잎에 노란빛과 붉은빛이 섞이면 꽃 없이도 벚나무 아래가 환해진다. 달리는 중 단풍잎이 어깨를 스쳐 가기도 한다.'고래런'은 혼자 달려도 외롭지 않다. 새가 친구다. 경포호와 저류지에서는 사시사철 새를 만날 수 있다. 타박타박 소리 내며 달리는 주자를 보아도 새는 태연하다. 논병아리는 먹이를 찾아 잠수하고, 물닭은 검은 머리를 곧게 하고 물 위를 다닌다. 바다와 호수가 접해있는 석호 지형인 까닭에 바다직박구리와 괭이갈매기도 자주 보인다. 왜가리 그림자가 비치는 길 위로 달리면 하늘과 땅의 구분이 희미해진다.'고래런'을 강릉의 대표 러닝 코스로 꼽고 싶은 또 다른 이유는, 주변으로 이어지는 볼거리에 있다. 허난설헌 생가터와 오죽헌, 선교장, 경포대가 코스를 따라 모습을 드러낸다. 러너들만 모아서 관광 상품을 만들어도 좋을 법한데, 아직 그리 활발하지는 않은 것 같다. 강릉의 유서 깊은 동네인 만큼 관심 가는 곳을 기억해 두었다가 운동 후 다시 가보자. SNS에서 다른 사람이 소개한 콘텐츠에 끌려가는 관광지가 아니라, 내가 몸으로 반응한 장소라 감회가 새로울 것이다.'고래런'은 어느 곳에서 출발해도 한 바퀴를 다 돌면 고래 그림이 만들어진다. 각자 사정에 맞게 편한 장소에서 출발하면 된다. 주차장과 화장실이 도처에 있으므로 걱정은 푹 내려놓자. 동해를 유유히 헤엄치는 고래처럼 느긋하게 달려보자.강릉 하면 바다. 시원하게 뻗은 해안선을 따라 길도 좋다. 일출과 일몰 시각에 맞춰 달리는 장소로 바닷가보다 나은 곳이 있을까. 바다는 신비로운 곳이다. 해안가를 달리고 있으면 지구의 운행을 수평선 너머로 느낄 수 있다.강릉 바다는 서로 조금씩 모습이 달라서 매력적이다. 주문진에서 영진과 연곡을 지나 사천, 순긋, 경포, 안목으로 이어지는 해안은 구간마다 다른 표정을 보여준다. 길이 긴 만큼 모두 잇겠다고 욕심내기보다, 그날 머무는 곳 가까이서 짧은 구간을 고르자.주문진은 방파제 안쪽으로 어선이 정박해 있고, 수산시장과 건어물 가게가 북적이는 동네다. 남쪽으로 방향을 정해 발걸음을 옮기면 영진 해변이 나온다. tvN 드라마 <도깨비> 촬영지로 알려진 방파제가 여기에 있다. '인생샷'을 남기려는 관광객이 길게 줄을 서지만, 이른 새벽에는 자주 비어 있다. 부지런한 러너는 아무도 없는 유명지에서 '셀카'를 찍을 수 있다.영진에서 경포까지 이어지는 해안도로는 '경포 마라톤' 하프 코스다. 소나무 숲이 물결처럼 흔들린다. 소나무는 상록수라 단풍이 들지 않지만, 가을에는 짙은 초록빛으로 잎이 변한다. 그 아래를 달리면 솔향기가 몸을 감싼다. 향긋하고 시원한 솔향은 두 다리를 가볍게 만든다. 나도 올해 경포마라톤 하프 부문에 참가하였다. 연습을 위해 경포부터 영진까지 두 번 뛰었고, 대회 당일에도 무사히 완주했다. 새벽과 오전, 오후 모두 아름다웠다.경포에서 남쪽 강문으로 향하면 경포호의 물이 바다로 빠져나가는 물길을 만난다. 여기서부터는 '솔숲 트레일러닝'이 제격이다. 강문에서 송정을 지나 안목까지 소나무 숲이 3km 넘게 계속된다. 도로를 건너지 않고, 신호등도 만나지 않고 쭉 나무 그늘 아래서 내달릴 수 있다. 솔잎이 신발 안으로 들어와 가끔 따갑다. 그러나 일반 산책로나 도로에서는 느낄 수 없는 트레일의 맛이 일품이다. 게다가 안목은 강릉의 커피 거리. 땀 흘린 후 케이크와 카페라테의 조합은 뿌리치기 힘든 유혹이다.여행지의 특별한 풍경보다 강릉의 일상이 궁금하다면 남대천 강변길을 달리자. 강릉 시내를 흐르는 남대천은 중앙시장에서 접근하기 좋고, 월화거리와도 닿아있다. 시장을 둘러보는 날 운동화만 신고 나오면, 장 구경과 거리 산책 사이에 달리기를 끼워 넣을 수 있다.월화교는 기차가 다니던 철교를 보행교로 바꾼 다리다. 다리 위에 서면 남대천 양쪽으로 이어지는 강변과 도심의 건물이 함께 보인다. 아래 산책로를 달리는 사람도 눈에 들어온다. 가을 남대천을 제대로 누리려면 제방길을 따라 바다 방향으로 가야 한다. 포남대교 아래에서 공항대교 방향으로 조성된 남대천 생태습지 일대에는 물억새 군락이 펼쳐진다.11월의 남대천은 억새의 은빛으로 반짝인다. 단풍은 한차례 물들었다 금방 진다. 억새는 단풍이 지고 나서도 은빛을 제법 길게 유지한다. 단풍이 가장 붉은 며칠을 맞추려고 서두르던 마음도 남대천에서는 느긋해진다. 어른 키만큼 자란 물억새 사이로 길이 나 있다. 눈높이 가까이서 이삭이 흔들린다. 강변 전체를 바라볼 때는 넓은 풀밭이던 곳이, 가까이 들어서면 몸을 둘러싸는 공간이 된다. 풀 사이에 몸을 숨긴 채 달리고 있으면 한 마리 사슴이 된 기분마저 든다.포남대교 부근에서 출발해 억새 길을 즐기고 돌아와도 좋고, 남대천체육공원 일대를 따라 더 달려도 좋다. 긴 거리를 달리고 싶은 사람은 공항대교를 거쳐 안목해변까지 원 없이 달리면 가슴이 뻥 뚫릴 것이다. 그러나 중앙시장에는 맛난 호떡과 닭강정 그리고 감자빵이 있다. 너무 지치지 않는 선에서 뛰고 시장에서 탄수화물과 단백질을 보충하자.소개한 길을 한 번에 모두 달릴 필요는 없다. 숙소 근처에서 짧게 뛰어도 좋고, 취향에 맞는 풍경에 빠져 뱅글뱅글 반복해도 좋다. 가을 여행 중 하루 정도는 정해둔 일정이 약간 흐트러져도 나쁘지 않을 테니까.달리다가 걷고, 걷다가 벤치에 앉아보자. 고개 들어 나무를 보고, 물가의 새가 어디로 가는지도 따라가 보자. 자동차로 둘러보는 동안에는 몰랐던 강릉의 속살이 모습을 드러낼 것이다.다음에 강릉을 찾는다면, 추억 속에 떠오르는 달리기 길 하나가 생기면 좋겠다. 내비게이션을 검색하기 전에 "지난번에 달렸던 그 길로 가자"하고 말할 수 있는 곳. 내가 강릉을 찾은 가을의 러너에게 남겨주고 싶은 것은 흐뭇한 달리기의 기억이다.