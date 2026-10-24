김정은의 단둥 당일치기 방중, 한반도에 던지는 신호

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 10월 22일과 23일 평양에서 조선인민군 제3차 중대장 대회를 주재하고 '새 시대 강군건설과 중대장들의 임무'에 대해서 연설했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.10.24 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 필자는 <판문점에서 금강산까지>의 저자이다.

김정은 북한 국무위원장이 10월 24일 신압록강대교를 건너 중국 단둥을 방문했다. 1년여 만의 방중이다. 그런데 이번 방문은 베이징으로 향하는 장거리 일정이 아니라 단둥을 찾은 뒤 당일 귀국할 가능성이 제기된 짧은 일정이다. <연합뉴스>는 여권 관계자를 인용해 김 위원장이 이날 귀국할 것으로 보인다고 전했다.짧은 방문이라고 해서 의미까지 작다고 볼 수는 없다. 이번 일정은 신압록강대교의 정식 개통과 중국의 한국전쟁 참전 기념일을 하루 앞둔 시점에 이뤄졌다. 동시에 도널드 트럼프 미국 대통령과 김 위원장의 만남 가능성이 거론되는 상황이기도 하다. 이 세 가지 맥락이 겹치면서 이번 방중을 둘러싼 해석도 분분하다.이번 방문에서 먼저 주목할 것은 북중 관계다. 신압록강대교는 북한 신의주와 중국 단둥을 연결하는 기반시설이다. 2014년 완공됐지만 북한 측 연결도로와 통관시설 등의 문제로 개통이 미뤄지다가 이달 15일 정식 개통했다. 다리 개통은 북중 간 교류와 교역을 확대할 여건을 마련했다는 점에서 의미가 있다.여기에 10월 25일 중국인민지원군의 한국전쟁 참전 기념일이 맞물렸다. 북한과 중국은 전쟁을 함께 치른 역사적 경험을 양국 관계의 중요한 자산으로 활용해 왔다. 이번 방문이 북중 관계의 유대를 확인하고 새로 열린 교류 통로의 의미를 부각하려는 일정일 가능성은 충분하다. 다만 방문 기간이 짧다는 이유만으로 중국과의 협의가 제한적이었다고 단정할 수도 없다. 핵심은 김 위원장이 중국 측 누구를 만나 어떤 메시지를 주고받았느냐에 있다.북미 대화 가능성도 관심사다. 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 트럼프 대통령과 김 위원장의 만남 가능성이 거론돼 왔다. 과거 북한은 북미 정상회담을 앞두고 중국과 먼저 소통한 전례가 있다. 이런 점에서 이번 방문에서 북미 대화와 관련한 의견 교환이 있었을 것이라는 관측이 나온다.그러나 가능성과 확인된 사실은 구분해야 한다. 이번 방중만으로 북미 정상회담 준비가 진전됐다고 판단하기는 어렵다. 중국 지도부와 실제 면담이 있었는지, 북미 대화가 의제로 다뤄졌는지도 확인되지 않았다. 짧은 방문의 의미는 이후 북한과 중국의 공식 발표, 북미 간 접촉 여부, 관련 외교 움직임을 함께 살펴야 제대로 평가할 수 있다.이번 방중을 바라보면서 더 주목해야 할 대목은 남북관계다. 우리 국방부는 10월 23일 북한에 군사당국회담을 공식 제안했다. 남북 간 군사분계선의 명확한 위치를 상호 확인하고, 군 통신선을 복원하며, 접경지역의 우발적 군사충돌을 막을 방안을 협의하자는 내용이다. 필요하다면 유엔군사령부가 참여하는 3자회담도 가능하다는 입장을 밝혔다.이 제안은 추상적인 관계 개선 구호가 아니다. 군사분계선 일대에서 발생할 수 있는 오인과 충돌을 줄이고, 긴급 상황에서 최소한의 소통 수단을 복원하자는 실무적 제안이다. 지난달 비무장지대에서 북한군이 매설한 것으로 우리 군이 판단한 지뢰가 폭발해 우리 장병 3명이 다치는 사고도 있었다. 접경지역의 긴장 관리가 남북 모두에 현실적인 과제라는 점을 보여준다.하지만 24일 현재 북한은 군사회담 제의에 공식 반응을 내놓지 않았다. 김 위원장이 평양에서 군 간부들을 상대로 군 전투력 강화를 강조한 사실도 함께 보도됐다. 대외적으로는 중국과의 관계를 관리하는 움직임이 나타나는 반면, 남북 간 군사적 긴장을 낮추기 위한 대화는 진전을 보이지 않고 있는 것이다.이를 곧바로 북한의 '통미봉남' 전략이 확인된 것으로 해석해서는 안 된다. 북한이 미국과의 관계 개선을 모색하면서 한국을 배제하려 할 가능성은 분석할 수 있지만, 이번 방중만으로 그런 의도를 입증할 수는 없다. 오히려 지금 필요한 것은 관측을 결론으로 앞세우기보다 북한의 실제 행동과 반응을 지켜보며 한국의 대응 원칙을 분명히 하는 일이다.한국은 북미 대화의 성사 여부만 바라보며 기다릴 수 없다. 북미 관계가 움직이면 한반도 정세에 큰 변화가 생길 수 있지만, 접경지역의 군사적 위험은 그와 별개로 관리해야 한다. 군사적 대비태세를 유지하면서도 충돌 방지를 위한 대화 제의를 지속하고, 군 통신선 복원과 군사분계선 확인처럼 실현 가능한 과제부터 추진할 필요가 있다.김정은의 단둥 방문은 짧을 수 있다. 그러나 그 방문이 북중 관계와 북미 대화에 어떤 영향을 미칠지는 후속 움직임을 더 지켜봐야 한다. 분명한 것은 한반도 정세가 주변국의 외교 일정에 따라 움직이더라도, 한국이 군사적 긴장 관리와 대화의 기반을 스스로 마련해야 한다는 점이다.대화의 문을 열어두는 일은 상대의 호응을 기다리는 데서 끝나지 않는다. 위기를 줄일 수 있는 구체적인 통로를 준비하고 유지하는 것, 그것이 지금 우리에게 필요한 대응이다.