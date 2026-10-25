구례의 가을은 쌍산재 처마에서 시작됩니다

큰사진보기 ▲쌍산재 안채 처마에 걸린 곶감 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍산재 안채 처마에 걸린 곶감 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍산재 영서당 처마에 걸린 곶감과 감나무 ⓒ 임세웅 관련사진보기

10월 24일, 가을비가 내리는 구례 쌍산재를 찾았습니다. 비에 젖은 기와지붕과 오래된 나무 기둥, 촉촉한 돌마당이 고즈넉한 분위기를 만들어냅니다. 그런데 오늘 가장 먼저 눈길을 사로잡은 것은 화려한 단풍이 아니었습니다. 바로 한옥 처마 아래 주렁주렁 매달린 감들이었습니다. 쌍산재 처마에 걸린 곶감, 구례의 가을을 알리다쌍산재 감나무에는 주황빛 감이 탐스럽게 익어가고 있습니다.처마 아래에는 껍질을 벗겨 매달아 놓은 감들이 가을바람을 기다리고 있습니다. 감이 곶감이 되기까지는 시간이 필요합니다. 햇볕과 바람을 만나고, 서서히 수분을 잃으면서 단맛은 깊어집니다. 옛사람들은 자연의 흐름에 맞춰 먹거리를 저장하고 겨울을 준비했습니다.쌍산재에 걸린 곶감은 단순한 먹거리가 아니라 계절을 살아온 사람들의 지혜이자 생활문화유산입니다. 비 오는 날 더욱 아름다운 구례 한옥 쌍산재의 오늘은 그래서 더욱 특별했습니다. 기와를 타고 흐르는 빗물, 젖은 돌담과 마당, 처마 아래 매달린 주황빛 감들이 한 폭의 그림처럼 어우러졌습니다.화려한 장식이 없어도 아름다운 공간. 오래된 한옥이 주는 매력은 바로 이런 자연스러움에 있습니다. 쌍산재는 과거의 모습을 보여주는 공간이면서 지금도 계절의 변화를 느낄 수 있는 살아 있는 헤리티지 공간입니다. 구례의 가을은 단풍보다 먼저 처마에 찾아온다많은 사람이 가을이면 지리산 단풍을 떠올립니다.하지만 구례에서 오랫동안 살아온 제게는 또 다른 가을의 풍경이 있습니다. 쌍산재 처마에 곶감이 걸리는 순간입니다. 감나무에서 익어가는 감을 바라보고, 처마에 매달린 감이 곶감으로 변해가는 시간을 기다리는 일.그 속에는 자연을 거스르지 않고 계절과 함께 살아온 사람들의 삶이 담겨 있습니다. 좋은 여행은 아름다운 풍경을 보는 것에서 끝나지 않습니다. 그 풍경에 담긴 사람들의 이야기를 발견할 때 더욱 깊어집니다. 가을비가 내리던 오늘, 쌍산재는 말없이 구례의 가을을 들려주고 있었습니다.가을은 달력보다 먼저, 쌍산재 처마에 찾아옵니다.