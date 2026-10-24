국회 온 오세훈 "총선 다가오고 있다... 국힘 통합 위해 최선"

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여권 일각 '조희대 탄핵론'에는 "3권 위에 있다 착각... 그야말로 무도"(서울=연합뉴스) 박수윤 김정진 기자 = 오세훈 서울시장은 24일 "이제 총선이 다가오고 있다. 국민의힘이 분열된 모습보다는 단합·통합된 모습일 때 국민 여러분께 위안을 드릴 것"이라고 말했다.오 시장은 정치자금법 위반 혐의에 대한 항소심에서 무죄를 받아 극적 생환한 다음 날인 이날 낮 국회 운동장에서 열린 '2026 사진기자 가족 체육대회'에 참석해 축사한 뒤 향후 당내 역할에 대한 취재진의 질문에 이같이 답했다.그는 "지금 이재명 정부는 부동산 문제를 비롯해 국민께 굉장히 많은 심려를 끼치고 있다"면서 "(국민의힘이) 하나 된 힘으로 대안을 제시하는 정당이 되어야 한다"고 강조했다. 이어 "그러기 위해서는 생각이 조금 다르고 철학이 다른 분들의 마음 모으는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 언급했다.그는 더불어민주당 내 강경파와 조국혁신당 등 범여권 일각에서 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 항소심 무죄 판결을 두고 조희대 대법원장 탄핵 요구를 더 거세게 쏟아내는 것에 대해서는 "집권당의 자제"를 요구했다.오 시장은 "민주당 일각에서 선출된 권력임을 빙자해 선출 권력이 3권 위에 있는 것처럼 착각하는 듯한 발언들이 수시로 쏟아져나오고 있다"면서 "그런 발언들은 헌법 교과서 어디에도 없는 그야말로 무도한 발언들"이라고 비판했다.그러면서 "사법권 독립은 다른 두 권력이 존중할 때, 행정권과 입법권을 함부로 휘두르지 않을 때 지켜지는 것"이라며 "지금 다수당임을 근거로 해서 지나치게 권력을 휘두르는 행정권과 입법권이 자제할 것을 촉구한다"고 말했다.오 시장은 유력 대권주자로서 어떤 준비를 장기적으로 해나갈 것이냐는 물음에는 일단 당면한 서울시정에 집중하겠다는 말로 답을 대신했다. 그는 "'삶의질 특별시' 서울을 반드시 만들 것"이라며 "기대수명은 늘고 있지만 건강수명은 오히려 조금씩 줄어들고 있는데, 손목닥터 9988·외로움 안녕 120·마음 편의점 등으로 시민 여러분의 몸과 마음 건강을 챙기겠다"고 말했다.그는 이재명 정부에 대한 메시지를 묻는 말에는 "부동산 시장이 매매가격이 오르는 것도 문제지만 전월세 가격이 오르는 '트리플 강세' 때문에 서민과 취약계층이 고통을 호소한다"면서 "해법은 실거주를 지나치게 강제하는 정책의 전환인데, 입이 아프게 정부에 건의해도 정부는 마이동풍"이라고 했다.이어 "계속 목소리를 높여 서민들이 조금이라도 고통을 덜 방향으로 건의하고 정책 대안을 제시해 관철해 나가겠다"고 말했다.한편 더불어민주당 김민석 대표·한병도 원내대표와 국민의힘 장동혁 대표·정희용 사무총장도 이날 체육대회에 각각 참석했다.김 대표는 축사에서 최근 국회 본회의장 등에서 자신의 수첩 메모가 언론 카메라에 포착된 일을 거론하며 "사실 제가 제일 좋아하는 게 핸드폰인데, 요새는 국회 안에서 못 보니까 수첩을 꺼내보는 재미가 있다"며 재킷 주머니에서 수첩을 꺼내 보였다.이어 "'설마 이렇게 잠깐 보면 안 찍히겠지', '이런 건 안 나오겠지' 했는데 (언론사 카메라가) 거의 K-방산 수준이 되셔서 요새는 두렵긴 하다"면서도 "늘 애써주셔서 감사하다"고 인사를 전했다.장 대표는 축사에서 "국민의힘답지 않게 같은 당 대표가 2년 연속 이 행사에 참석하게 됐다"면서 '국민의힘 최장수 임기 당 대표' 등극을 앞둔 점을 부각했다.이에 더해 "여러분께서 대한민국 역사와 국민들의 삶의 장면 하나하나를 여러분께서 기록하고 계신다"면서 감사 인사를 전했다.clap@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>