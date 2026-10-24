김정은 전격 방중... 오늘 신압록대교 통해 단둥 도착

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(서울=연합뉴스) 윤보람 기자 = 김정은 북한 국무위원장이 24일 1년여 만에 전격 방중한 것으로 확인됐다.정부 소식통은 이날 연합뉴스에 "김 위원장이 신압록강대교를 통해 중국 랴오닝성 단둥에 도착했다"고 말했다.앞서 교도통신은 외교 소식통을 인용해 북한과 국경을 맞대고 있는 단둥의 일부 지역에서 이날 엄격한 교통 통제가 실시됐으며, 북한 고위급 인사의 방문과 관련된 조치라는 관측이 나온다고 보도했다.김 위원장의 방중은 도널드 트럼프 대통령이 연내 북미대화 재개를 추진하는 가운데 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의를 앞두고 전격적으로 이뤄진 것이어서 주목된다.최근 사망설이 돌기도 한 김 위원장이 방중길에 올라 건재를 과시한 것이기도 하다.신압록강대교는 북중 최대 교역 거점인 단둥과 평안북도 신의주를 잇는 왕복 4차로·총 길이 3천26ｍ 교량이다. 2014년 완공됐지만 북한 측 연결도로와 통관시설 미비 등의 이유로 개통이 미뤄지다 지난 15일 공식 개통했다.bryoon@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>