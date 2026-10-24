"학교에서 1인당 41개 넘는 업무 감당하는데..."

큰사진보기 ▲노래하는 참가자들집회 참가자들이 피켓을 들고 노래를 제창하고 있다 ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲노래 제창하는 교육공무직 노동자집회 시작에 앞서 '임을 위한 행진곡'을 부르고 있다. ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲교육공무직본부 정인용 본부장정인용 본부장이 집회 기조 발언인 대회사를 마치고 인사하고 있다. ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲집회 연단에 선 학교 사무직군 노동자들(좌측 상단부터 시계방향으로) 교무실무사 안지영, 교무행정사 이정숙, 행정실무사 서종숙, 과학실무사 김수영 ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲구호 외치는 집회 참여자들집회에 참여한 학교 사무직군 노동자들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲노래 제창 모습집회 참가자들이 어께를 걸고 노래를 제창하고 있다. ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲집회 퍼포먼스 모습'주먹구구 업무분장" 등 학교 사무직군 운영의 문제점이 쓰여진 대형 현수막을 깃발로 찢는 상징의식을 하고 있다. ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲행진 모습집회 대표자들이 행진 대열 앞에서 피킷을 들고 광화문 인근 도로를 행진하고 있다. ⓒ 교육공무직본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 박성식은 전국교육공무직본부 교육국장입니다.

학교의 교무실과 행정실, 과학실에서 민원 접수, 교육활동 지원과 행정을 담당하고 사무직군 노동자들이 자신들의 정당한 노동가치 인정과 수당 및 휴가 차별 철폐를 요구하며 거리로 나섰다. 민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부(본부장 정인용)는 10월 24일(토) 낮 12시부터 정부서울청사 앞에서 500여 명의 사무직군 조합원들이 참여하는 결의대회를 개최했다.전국 학교에서 교육지원 및 행정업무를 수행하는 교육공무직 노동자는 약 3만 3000명에 이른다. 이들은 학사 운영과 교육행정, 민원 처리, 과학실험 등 학교 운영의 기초를 이루는 다양한 업무를 담당하지만, 교사와 공무원의 존재에 가려 그 역할과 가치가 제대로 드러나지 않았다. 이들 노동자들은 교육당국과 학교가 자신들을 아직도 독립적 직무 역할이 없는 '단순 보조'로 취급한다며 노동가치 인정을 촉구했다.이들은 노동가치 존중의 일환으로 "전국에서 같은 업무를 수행하면서도 지역이 다르다는 이유로 시도교육청에 따라 직무수당 지급 수준이 다른 지역차별 문제부터 해결하라"고 요구했다. 그래야 정부가 말하는 동일가치노동 동일임금 원칙에 부합한다는 주장이다. 또한 교원·공무원과 비교해 자율연수 등 복무제도 차별도 심하다고 이들은 주장했다.집회에선 업무 과중과 불명확한 업무분장 문제도 지적됐다. 지난 9월 사회공공연구원과 진숙경 서울시립대 경영학과 겸임교수 등이 발표한 연구보고서 <교육행정지원 교육공무직의 업무실태 및 개선과제 연구>는 학교 사무직군의 근무 실태를 구체적인 수치로 보여준다. 학교 사무직군 노동자 353명의 근무실태를 분석한 결과, 1인당 평균 수행업무는 41.8개로 나타났으며, 이 중 42.8%는 40개 이상으로 답했고, 21.5%는 60개 이상에 달하는 업무를 담당하고 있다고 조사됐다. 나아가 직무통합에 따라 한 사람이 평균 7.6개의 업무 영역을 넘나드는 것으로 나타나는 등 보고서는 이들 사무직군 노동자가 학교 운영 전반에 걸쳐 광범위한 업무를 수행하고 있다고 밝혔다.보고서에 따르면 노동 숙련도와 전문성 인정 사이의 격차도 뚜렷했다. 수행업무 평가 1만 4363건 중 45.5%가 고숙련 복합업무로 평가됐지만, 전문 직무로 인정된 비율은 31.7%에 그쳤다고 한다. 특히 교무실과 행정실 사이에서 담당자가 불명확하거나 부서가 서로 떠넘기는 업무를 이들 교육공무직이 수행하게 된다는 응답이 교무계열 57.3%, 행정계열 54.2%에 달한다고 지적했다. 이는 업무의 경계와 책임을 명확히 정하지 않은 채, 학교 사무직군에 부담을 전가하는 관행이 상당히 퍼져 있음을 보여준다며 집회 참여자들은 목소리를 높였다.특히 직종 통합에 따른 업무 과중과 업무 전가 문제가 가장 심각한 지역은 강원이었다. 강원교육청 소속 교무행정사 1인당 평균 수행업무는 69.5개로, 서울 43.9개, 경기 42.4개보다 많았다. 노동조합은 이러한 현실이 단순한 개인의 업무 부담을 넘어 학교 행정의 숙련성과 교육활동의 안정성을 위협한다고 지적한다. 숙련된 노동자에게 업무와 책임은 계속 늘어나지만, 그에 걸맞은 권한과 교육훈련, 보상은 제대로 주어지지 않는다는 것이다.집회 연단에 선 강원교육청의 이정숙 교무행정사는 업무 통합에 따른 현장의 고충을 전했다. 강원지역은 "교무·행정·과학실험·전산 업무 등이 통합되면서 발령 때마다 전혀 다른 업무를 새롭게 담당하는 사례가 발생하고 있다"며 업무 다양화와 폭증이 심각하다고 밝혔다. 즉 직종 통합과 업무 복합화로 일은 수배로 늘어난 가운데, "작은 오류라도 나면 엄청난 비난과 책임이 쏟아지지만, 우리에게 돌아오는 보상은 전무"하다며 명확한 고유업무 기준 수립을 촉구했다.집회를 개최한 전국교육공무직 정인용 본부장은 사무직군 노동자들을 학교의 필수노동자로 호명했다. 정 본부장은 "민원 전화를 가장 먼저 대면하고 처리하는 사람들, 행정실에서 가장 먼저 민원을 응대하는 사람들"이 바로 사무직군 노동자라며, "지역별 차별로 천차만별인 수당을 통일적으로 정비하고, 정규직과 차별받는 연수제도 개선, 비민주적인 업무분장 관행 개선"을 강조했다.대전의 이정민 행정실무사는 "1인당 평균 41개가 넘는 업무를 감당하며 매일 쏟아지는 행정업무를 처리하지만, 우리의 노동가치에 대한 인정은 제로에 가깝습니다"라고 말했다. 이어 정부의 공무직위원회 출범이 형식에 그쳐서는 안 된다며 "중요한 것은 교육공무직 차별 해소를 위한 예산과 실천"이라고 강조했다. 대구의 서종숙 행정실무사는 "각종 학교 행사와 1원이라도 학교 돈이 쓰이는 영역이라면 우리 행정실무사의 손을 다 거치게 되어 있고 온갖 책임 추궁을 받으면서도 정작 전문성은 인정받지 못하고 있다"고 말했다.이날 결의대회 참가자들은 교육부와 교육청의 책임 있는 대책 마련을 촉구한 후 오후 2시부터는 공공운수노조 총궐기 집회에도 참여했다. 전국교육공무직본부는 9월부터 교육부 및 시도교육청들과 집단 임금교섭을 진행 중이다. 교육공무직본부는 이번 사무직군 결의대회를 시작으로 11월 27일 총파업까지 예고하며 투쟁을 확대할 계획이라고 밝혔다. 노동조합은 정부와 교육당국이 학교 사무직군의 노동가치를 정당하게 인정하고, 직무수당 전국 상향통일과 복무 차별 해소, 합리적인 업무분장 기준 마련을 위한 교섭과 예산 확보를 요구하고 있다.