반도체 성장에 '노동자의 시간'까지 걸 순 없다

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"그러니까 그 절차가 불편하다, 그거를 포괄적으로 미리 해주면 되지, 그거 때문에 새로운 제도(주52시간 예외 특례)를 만들 필요까지 있나? 이렇게 극렬하게 반대하는데?"

반도체특별법의 노동시간 예외 입법이 지연되자, 2025년 3월 당시 정부는 특별연장근로를 한 번에 6개월까지 인가받는 선택지를 추가했다. 그 방식을 선택한 신청은 62건 가운데 4건이었다. 지난 8월 공개된 실적이다. 두 달 뒤 업계는 기존 제도로 부족하다며 사전 인가와 노동부 승인 절차를 거론했다. 이재명 대통령은 포괄적으로 미리 허가하는 방안을 제안했다.인가에는 기업이 예외의 필요성을 입증해야 하는 부담이 따른다. 노동시간 상한을 넘겨도 되는지 정부가 판단하기 위해 둔 절차다. 대통령이 덜어주려 한 기업의 부담에는 노동자를 보호하려고 지운 부담도 포함돼 있다. 기업이 불편하다고 할 때 정부가 먼저 헤아려야 할 것은 그 불편을 없앨 방법인가, 그 절차를 둔 이유인가.지난 8월 12일 <연합뉴스> 보도에 인용된 노동부 자료에서 반도체 연구개발 분야 특별연장근로 신청은 62건, 그중 6개월 인가 신청은 4건이었다. 이용우 민주당 의원이 제출받은 자료로, 2025년 3월 지침 개정 이후의 신청을 집계한 수치다. 같은 보도에서 삼성전자는 지침 개정 이후 올해 6월까지 22건을 신청했지만 6개월 신청은 지난해 2건뿐이었다. SK하이닉스는 같은 기간 신청한 5건 중 한 건도 없었다.이 숫자만으로 추가 노동의 필요가 적었다고 결론 낼 수는 없다. 두 방식의 허용 시간이 다르기 때문이다. 일반 인가는 회당 최대 3개월, 주 총근로시간 64시간 범위다. 기간이 끝나도 필요성과 건강보호조치 등을 심사해 연장할 수 있다. 한 번에 6개월을 인가받는 특례는 첫 3개월은 주 64시간, 이후에는 60시간 범위다. 기업 입장에서는 재심사를 받더라도 일반 인가를 연장하는 편이 더 긴 시간을 확보할 수 있다.실제로 어떤 기업이 그 방식을 택했는지, 62건의 개별 신청·연장 내역까지 확인된 것은 아니다. 다만 반복 신청의 부담을 덜어줄 선택지가 이미 있었고, 이를 택한 신청은 적었다. 업계의 불만이 신청의 번거로움 때문인지, 허용 시간이 짧기 때문인지부터 구별해야 한다. 추가 완화를 요구하는 업계와 이를 검토하는 정부가 설명할 대목이다.23일 규제합리화위원회 회의에서 대통령도 기존 조치로 부족한지 먼저 물었다. 박건수 한국반도체산업협회 상근부회장은 부족하다면서 특별연장근로를 신청할 때 사전 인가를 받아야 하고 노동부의 승인을 거쳐야 한다는 점을 들었다. <오마이뉴스>가 전한 대통령의 답은 이렇다.대통령은 노동계가 거세게 반대하는 새 특례의 필요성을 되물으며 추가 노동에 대한 보상과 건강 보호를 강조했다. 청와대는 노동특례 대신 시행령을 개정하라고 확정한 발언은 아니며, 기존 제도로 풀 방법을 다각적으로 검토하라는 뜻이라고 설명했다.특별법을 만들지 않더라도 인가 심사를 느슨하게 하면 노동자의 보호 수준은 낮아질 수 있다. 관건은 예외를 허용할 때 정부가 무엇을 확인하느냐다. 포괄적인 사전 인가가 그 확인을 얼마나 충실히 할 수 있는지 설명해야 한다. 새 특례 입법을 피한다는 명분이 기존 심사를 약화할 이유가 되지는 않는다.근로기준법 제53조 제4항은 특별한 사정이 있을 때 노동자의 동의와 고용노동부 장관의 인가를 받아 연장근로 한도를 넘길 수 있도록 한다. 제7항은 건강검진이나 휴식시간 부여 등 건강보호조치를 요구한다. 당사자가 합의하고 임금을 더 지급하더라도, 예외를 허용할 사정과 노동자를 보호할 조건은 따로 확인하겠다는 뜻이다.업계가 불편하다고 한 절차는 바로 그 인가다. 앞으로 발생할 추가 노동을 넓게 묶어 허용할수록, 개별 사업장에서 왜 예외가 필요한지와 건강보호조치를 어떻게 확인할지가 중요해진다. 기업의 승인 부담을 덜어주는 만큼 노동자 보호가 뒷전으로 밀린다면, 그것은 행정 편의의 개선으로 끝나는 일이 아니다.이 대통령은 지난해 2월에도 반도체 연구직의 노동시간 예외를 긍정적으로 검토했다가 반발 속에 물러섰다. 그 논의가 다시 나온 사이 반도체 의존의 위험은 더 커졌다. 유진투자증권은 지난 19일 보고서에서 반도체 비중이 지나치게 커진 것이 코스피 급락을 키웠을 것으로 추정했다. 보고서가 제시한 반도체 시가총액 비중은 2025년 2분기 약 25%에서 올해 6월 말 60% 수준으로 높아졌다. 한 업종의 불안이 시장 전체를 크게 흔드는 구조다.정부는 초광역특구와 반도체 투자를 지방 성장의 핵심 수단으로 내걸었다. 경제 성과에 대한 정치적 압박도 커졌다. 10월 중순 갤럽은 경제와 주식시장 대응에 대한 부정적 평가 증가를 코스피의 연속 하락과 연결해 해석했다. 부정평가의 가장 큰 이유는 여전히 부동산이었지만, 증시 불안도 정부에 부담을 더했다. 성과가 급할수록 성장 전략의 큰 몫을 맡긴 기업의 요구를 거절하기 어려워질 수 있다.지난 3월 24일 한국노총 간담회에서 대통령은 노동자가 본질적으로 약자라고 말했다. 노동조합 조직률과 노동 3권을 거론하며 노동자들이 단결해 힘의 균형을 회복하도록 정부도 돕겠다고 했다. 5월 노동절 기념사에서는 생산성 향상을 위해 노동자에게 일방적 희생을 강요해서는 안 된다고 밝혔다.노조법 개정과 노동절 명칭 복원도 정부가 내세운 성과였다. 노동 존중은 구호에만 머물지 않았다. 그래서 이번 선택을 더 엄격하게 따져야 한다. 노동자가 협상할 힘을 갖도록 돕겠다는 약속은, 기업의 요구가 절실해질 때도 그 요구를 받아들일지 노동계와 함께 따진다는 뜻이어야 한다.이번에도 노동계의 반대는 대통령이 새 특례의 필요성을 되묻는 근거가 됐다. 그러나 그 자리에서 함께 나온 제안은 기존 인가 절차를 더 쉽게 하는 방안이었다. 반대가 예외를 만드는 방식에 영향을 준 것은 분명하다. 문제는 그 영향이 예외 확대의 필요성을 다시 따지는 데까지 이어지느냐다. 새 특례를 피하면서 기존 예외를 더 쉽게 쓸 길을 찾는다면, 노동계가 반대한 방향은 여전히 열려 있다.23일 오전 양대노총은 초광역특구법 철회와 재논의를 요구했다. 사회적 대화 도중 법안부터 발의된 데 대한 항의로, 당초 이날 예정됐던 제6차 노사정 실무협의체 회의도 28일로 연기됐다. 민주당은 노동특례를 포함한 박상혁 의원안과 제외한 최기상 의원안을 함께 심사하겠다는 입장이다. 국회의 특례 논의가 계속되는 가운데 행정부 차원의 절차 개선까지 검토되고 있다.대통령은 서로 믿어야 한다고 했다. 그러나 노동계가 문제 삼은 것은 보상 약속의 신빙성만이 아니었다. 왜 예외를 더 넓혀야 하는지, 합의되지 않은 내용을 왜 법안부터 발의했는지에 대한 질문이었다. 그 질문이 남아 있는데 기업의 인가 부담부터 덜어주려 한다면, 노동계는 무엇을 두고 협상해야 하나.정부가 성장의 성과를 내야 한다는 사정은 추가 완화의 필요성을 대신 입증해주지 않는다. 보상과 건강 보호를 지키겠다는 약속만으로도 부족하다. 정부가 기업의 불편을 해결하는 데 쏟는 노력만큼, 노동계의 반대가 정책에 반영될 여지를 보장해야 힘의 균형을 말할 수 있다.이미 많이 걸었다는 이유로 더 거는 것은 손실을 만회하려는 도박꾼의 판단이다. 반도체에 성장의 성과를 걸어온 정부가 노동자의 시간까지 추가 판돈으로 올려서는 안 된다.