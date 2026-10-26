가을비 내리는 강당, 원고지에 피어난 코스모스와 어머니의 김밥

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲우암전국백일장대회장우천으로 장소를 옮겨 대전동구정다운어르신복지관 3층 강당에서 열린 우암 전국 백일장. ⓒ 송현준 관련사진보기

큰사진보기 ▲시제2026년 우암 전국 백일장에서 발표된 시제인 우암문화제, 빈 의자, 코스모스. ⓒ 송현준 관련사진보기

큰사진보기 ▲원고지코스모스를 시제로 삼아 첫사랑의 이별을 담아낸 시의 원고지. ⓒ 송현준 관련사진보기

AD

24일 오전, 어제부터 내리던 가을비는 그칠 줄을 몰랐다. 당초 대전 우암사적공원의 가을 풍경 속에서 열릴 예정이던 우암 전국 백일장은 우천으로 대전동구정다운어르신복지관 3층 강당에서 열렸다. 탁 트인 자연 대신 실내에서 치러지게 됐지만, 창밖으로 들려오는 빗소리는 주말 오전의 강당에 차분한 분위기를 더했다.오전 10시 50분, 조금 늦은 걸음으로 강당 문을 열자 플래카드 아래 참가자들이 삼삼오오 모여 있었다. 일반부 참가자인 내 시선은 자연스레 아이들의 손을 잡고 온 가족들에게 향했다.입구에는 빗물에 젖은 우산들이 놓여 있었고, 강당 안에서는 아이들이 부모와 머리를 맞대고 글을 쓸 준비를 하고 있었다. 그 모습을 바라보다 집에 두고 온 네 살 딸아이의 얼굴이 떠올랐다. 아직 글을 읽고 쓰는 일이 익숙하지 않은 나이지만, 언젠가 아이가 자라면 손을 잡고 백일장에 와 나란히 원고지를 채워보고 싶었다.이날 발표된 시제는 '우암문화제', '빈 의자', '코스모스' 세 가지였다. 망설임 없이 '코스모스'를 골랐다. 코스모스 하면 흔히 가을바람에 흔들리는 꽃과 풋풋한 사랑을 떠올린다. 이날은 가을비 때문인지 바람에 흔들리며 멀어지는 첫사랑의 이별이 먼저 생각났다. 떠오른 감정을 시에 담아 한 칸씩 원고지를 채워나갔다.컴퓨터 자판과 스마트폰 화면에 익숙해진 일상에서 원고지를 마주한 건 오랜만이었다. 모니터에서는 백스페이스 키 하나로 쉽게 지울 수 있는 글자도 원고지에서는 달랐다. 한 글자를 적을 때마다 틀리지 않으려 집중했고, 네모난 칸을 차례로 채우다 보니 글을 쓴다는 일이 새삼스럽게 다가왔다. 한 칸씩 정성껏 채우는 과정은 지나온 삶의 순간들을 되짚는 일과도 닮아 있었다.강당 안에는 연필이 종이를 스치는 소리가 이어졌다. 바깥의 빗소리와 어우러진 그 소리를 들으며 시를 써 내려갔다. 낮 12시, 마지막 문장까지 적고 나서 원고지를 내려다보았다. 정해진 시간 안에 한 편의 시를 완성했다는 뿌듯함이 밀려왔다. 오랜만에 손으로 글을 쓰는 동안 만큼은 다른 생각을 내려놓고 시에 온전히 집중할 수 있었다.강당 바닥에 엎드려 저마다의 글을 써 내려가는 아이들을 바라보다 아주 오래전 기억 하나가 되살아났다. 백일장에 갈 때면 늘 돌아가신 어머니의 손을 잡고 나섰다. 어린 시절에는 글을 잘 쓰는 것보다 어머니가 싸준 김밥을 밖에서 먹는 일이 더 좋았다. 백일장에 간다는 말만 들어도 온 동네가 떠나갈 듯 신이 났다. 치열한 일상에 밀려 까맣게 잊고 지냈던 기억이 가을비 내리는 강당에서 되살아났다.그때는 어머니의 손을 잡고 백일장에 왔고, 이제는 한 아이의 아버지가 되어 이곳에 앉아 있다.시간이 흐르는 동안 달라진 것이 많지만, 어린 시절 어머니와 함께했던 기억은 여전히 선명하다. 글을 쓰러 온 오늘, 원고지 앞에서 오래전 어린 시절의 나를 다시 만났다.모두가 빠르게 달려가는 세상이다. 하지만 이날 강당에서는 잠시 속도를 늦출 수 있었다. 참가자들은 같은 시제를 받아들고 각자의 이야기를 써 내려갔다. 같은 공간에 앉아 있어도 원고지 위에는 저마다 다른 삶과 기억이 담겼다. 아이들과 부모가 머리를 맞댄 풍경은 그 자체로 정겨웠다.집으로 돌아와 문을 열자 네 살 딸아이가 곤히 잠들어 있었다. 아이의 부드러운 뺨을 살며시 어루만졌다. 언젠가 아이가 조금 더 자라면 오늘 강당에서 보았던 가족들처럼 손을 잡고 백일장에 가고 싶다. 아이가 원고지에 어떤 이야기를 써 내려갈지, 그 옆에서 어떤 표정으로 바라보게 될지 벌써 궁금하다.어린 시절 어머니와 함께 먹었던 김밥, 오늘 원고지에 적어 내려간 시, 훗날 딸아이와 나란히 앉아 채울 원고지. 세 장면이 가을비 속에서 하나로 이어졌다. 어머니의 손을 잡고 백일장에 가던 아이는 이제 딸의 손을 잡을 날을 기다리는 아버지가 되었다.창밖에는 여전히 가을비가 내리고 있었다. 빗소리를 들으며 생각했다. 언젠가 딸아이와 함께 원고지를 채우는 날이 오면, 오늘의 가을비와 어머니가 싸주셨던 김밥 이야기도 들려주고 싶다.