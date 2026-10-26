일흔 넘어 찾았다, 하루가 짧아지는 이유

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큰사진보기 ▲다이센산 아래, 아내와 함께일본 돗토리현 ‘다이센 마키바 미루쿠노사토’에서 아내와 함께 앉았다. 아내의 수술 이후 처음 떠난 여행에서, 다이센산을 배경으로 둘만의 한 장면을 남겼다. ⓒ 양순길 관련사진보기

아침에 눈을 뜨면 커피를 내리기보다 먼저 PC부터 켠다. 어느새 버릇이 되었다. 블로그 통계 창을 열고 조회수는 얼마나 늘었는지, 검색 유입은 어떻게 변했는지, 내 글이 AI에 인용된 횟수는 얼마나 쌓였는지 살펴본다.요즘은 이달에도 네이버 메이트로 다시 선정될 수 있을지 슬쩍 기대한다. 그래프가 조금 오르면 입꼬리가 올라갔다가, 이내 헛기침하며 멋쩍은 마음을 감춘다. 네이버 메이트는 네이버가 분야 별 블로그 창작자를 선정해 콘텐츠 활동을 지원하는 프로그램이다.그러다 댓글에 답하고 이웃들의 글을 몇 편 읽는다. 커피 한 잔을 곁에 두고 이런저런 글을 읽다 보면 깜짝 놀라곤 한다. "벌써 열두 시야?" 아내와 점심을 먹고 잠깐 쉰다. 정원에 나가기도 하고, 볼일이 있으면 읍내에 다녀온다. 돌아와 다시 글을 쓰다 보면 어느새 창밖의 햇빛이 길게 누워 있다.특별한 일을 한 것도 없는데 하루가 금세 간다. 월요일인가 싶었는데 어느새 주말이고, 달력 한 장을 넘긴 지 얼마 되지 않은 것 같은데 또 다음 장을 넘길 때가 온다. "시간 참 빠르네." 요즘 부쩍 자주 혼잣말한다. 나이가 들면 시간이 빨리 간다는 말을 젊었을 때는 그냥 흘려들었다. 요즘은 그 말이 무엇인지 조금은 알 것 같다.어린 시절의 여름방학을 떠올린다. 그 시절의 하루는 길었다. 아침밥을 먹고 밖으로 나가 한참을 뛰어놀아도 저녁은 좀처럼 오지 않았다. 지칠 줄 모르던 매미 소리와 천천히 길어지던 골목길의 그림자가 지금도 눈에 선하다. 그때나 지금이나 하루는 똑같이 스물네 시간인데, 그 시절의 하루는 왜 그렇게 길었을까.생각해 보면 어린 시절에는 '처음'이 많았다. 처음 가 보는 곳이 있었고, 처음 만나는 사람이 있었고, 처음 해 보는 일이 있었다. 별것 아닌 하루에도 새로운 장면이 수없이 생겼다. 그런데 나이가 들면서 '처음'보다 '다시'가 많아졌다.늘 걷던 길을 걷고, 늘 하던 일을 하고, 익숙한 사람을 만난다. 익숙함은 우리를 포근하게 감싸 주지만, 그만큼 하루하루의 경계는 흐릿해진다. 별일 없이 보낸 일주일을 돌아보면 기억나는 장면이 한두 개뿐이다. 어쩌면 시간이 빨라진 것이 아니라 기억 속에 붙잡아 둘 장면이 줄어든 것인지도 모른다.그런데 여행을 다녀오면 뭔가 다르다. 여행 중에는 시간이 금세 지나간 것 같은데, 집으로 돌아와 되짚어 보면 그 며칠이 제법 길게 느껴진다.얼마 전 아내와 일본 돗토리현에 다녀왔다. 여러 번 자유여행을 다녀 봤지만, 이번 여행은 출발선부터 조금 달랐다. 아내의 수술 이후 첫 여행이었다. 나 역시 수술 후 말없이 마음을 졸이고 있었다. 무엇보다 우리가 함께할 수 있는 시간을 생각하지 않을 수 없었다.여행을 계획할 때는 늘 가장 좋은 시기를 떠올린다. 하지만 삶이 꼭 그런 시간을 내어 주는 것은 아니다. 이번 여행도 '가장 좋은 시기'가 아니라 '가능한 시기'에 떠난 여행이었다. 조금 빨랐던 것은 아닐까 하는 생각도 스쳤지만, 지나고 보니 이대로 충분했다.항공권 가격을 비교하고, 숙소를 고르고, 렌터카 보험 약관을 들여다보며 동선을 짜는 일. 누군가에게는 번거로운 수고일지 모르지만, 내게는 여행의 첫 페이지를 넘기는 의식과도 같다. 그럴 때면 문득 생각한다. "아직도 내 가슴 한편에 설렘이 남아 있구나." 어쩌면 삶이 아직 나를 부르고 있다는 증거인지도 모른다.요나고 공항에서 예약해 둔 렌터카를 인수했다. 이제 여행의 방식도 달라졌다. 버스와 기차 시간을 따라 움직이던 여행에서, 마음이 머무는 곳에 차를 세울 수 있는 여행으로 바뀌었다. 우리는 다이센 머큐어 호텔을 향해 달렸다. 차창 밖으로 여름 햇살이 눈부시게 쏟아졌다. 운전대를 잡은 손등 위로 햇살이 내려앉고, 산을 바라보는 아내의 얼굴이 슬며시 눈에 들어왔다. 그 순간 가슴 한편이 따뜻해졌다.손을 잡지 않아도 온기가 전해지는 아내와 천천히 걷고, 오래 바라보고, 마주 앉아 한 끼를 나누는 것. 그것이 일흔을 넘어서야 알게 된 여행의 여유인지도 모르겠다. 젊은 시절에는 지금의 나이가 먼 산 너머 안개처럼 아득했는데, 돌아보니 어느새 그 산길을 넘어 이 자리에 서 있다. 그런데 마음은 아직 청춘의 언저리를 서성인다. 며칠 뿐인 여행이었는데, 돌아와 글을 쓰다 보니 그 안에 시간이 한가득 들어 있었다.지금도 새롭게 배우고 있다. 글쓰기 수업에 가고, 중국어를 공부한다. 모르는 것이 있으면 찾아보고, 요즘은 노션을 활용한 메타 글쓰기의 세계도 기웃거린다. 젊게 살겠다는 거창한 생각에서 시작한 일은 아니다.그저 궁금해서 시작했고, 재미있어 계속하고 있다. 돌아보니 그런 날들이 오래 기억에 남는다. 새로운 것을 배우고 경험한 날에는 시간 위에 작은 매듭 하나가 생기는 것 같다. 세월이 흘러도 그 매듭을 만지면 그날의 풍경이 다시 살아난다.예전에는 나이가 들면 새로운 일도 자연스럽게 줄어드는 줄 알았다. 살아 보니 꼭 그렇지만은 않다. '처음'은 젊은 사람에게만 주어지는 것이 아니다. 일흔이 넘어 처음 배우는 것도 있고, 처음 가 보는 곳도 있다. 처음 만나는 사람도 있고, 처음 알게 되는 세상도 있다.다만 달라진 게 하나 있다. 젊은 날에는 살아가는 과정 자체가 '처음'으로 가득했다. 학교를 졸업하고, 직장을 얻고, 가정을 이루면서 새로운 일이 자연스럽게 이어졌다. 하지만 이제는 내가 먼저 문을 열어야 할 때가 많다.늘 걷던 길에서 조금 벗어나 보고, 읽지 않던 분야의 책을 펼쳐 보고, 배우고 싶었던 것 하나를 시작해 보는 것이다. 아내와 차를 마시다가 "바람이나 쐬러 갈까?" 하고 집을 나서는 것도 좋다. 처음 걸어 본 길, 처음 배운 말 한마디, 처음 맛본 음식, 오래 바라본 저녁노을. 그런 장면이 평범했던 하루에 작은 매듭 하나를 남긴다.시간의 속도를 늦출 수는 없다. 일흔이 넘은 하루도 스무 살의 하루도 똑같이 스물네 시간이다. 시계는 누구에게도 천천히 가지 않는다. 예전에는 빠르게 흘러가는 시간이 아쉬웠고, 지나온 날보다 남은 날이 짧다는 생각에 조급해지기도 했다. 그런데 요즘은 생각이 조금 달라졌다. 시간을 얼마나 오래 누리느냐보다 그 시간 속에 무엇을 남기느냐를 생각하게 된다.아침부터 저녁까지 정신없이 지나간 하루라도 잠자리에 들기 전 가만히 돌아보면 문득 떠오르는 장면이 있다. '그래, 오늘도 이런 순간이 있었지.' 그 한 장면 때문에 아무 일도 없었던 것 같던 하루가 비로소 제 모습을 갖는다.내가 이렇게 글을 쓰는 것도 그 장면을 남기는 일인지도 모른다. 몸이 편치 않았던 날도, 아내와 여행한 날도, 별일 없이 정원을 서성인 날도 글로 남기면 그냥 지나간 하루가 되지 않는다. 기록한다고 시간이 천천히 가는 것은 아니다. 다만 흘러간 시간이 흔적 없이 사라지는 것을 조금은 막아 줄 수 있을 것이다.언젠가 지나온 시간을 돌아볼 때 "참 빨리 지나갔구나"라는 한마디로 끝나는 삶이 아니라, "그래도 참 많은 순간이 있었구나" 하고 미소 지으며 말할 수 있다면 좋겠다. 어쩌면 시간을 천천히 사는 방법은 시간을 붙잡는 일이 아니라, 흘러가는 하루에 기억할 장면 하나를 남기는 일인지도 모른다.