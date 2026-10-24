다리를 사이에 둔 경쟁과 화합… 강릉 하평답교놀이의 가을 한마당

큰사진보기 ▲비오는 날에도 행사장을 찾은 주민과 시민들 ⓒ 진재중 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사천하평답교놀이 ⓒ 진재중 관련사진보기

"전국에서 유일한 전통입니다. 우리 세대에서 끝나는 것이 아니라 자손 대대로 이어지는 행사가 돼야 합니다."

"마을 어르신들과 젊은이들이 하나가 되어 화합하고, 어르신을 존경하면서 전통을 이어간다는 데 자긍심을 느낍니다."

큰사진보기 ▲하평답교놀이는 두 마을의 경쟁을 넘어 이웃 간의 화합과 공동체 정신을 이어온 전통 민속놀이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"하평답교놀이 회원이라는 사실에 자긍심을 느낍니다. 반면에 저보다 더 젊은 사람들이 많이 참여했으면 좋겠습니다."

"재미있어요. 할아버지, 할머니들이 하는 공연을 보니까 저도 한번 해보고 싶어요."

큰사진보기 ▲마을주민들과 어린이가 한마음된 축제 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천합평답교놀이 횃불 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲횃불 ⓒ 진재중 관련사진보기

가을비가 내리는 마을에 꽹과리와 장구, 북소리가 울려 퍼졌다. 궂은 날씨에도 주민들은 우산을 받쳐 들고 하나둘 모여들었다. 가을걷이를 마친 어르신부터 어린아이의 손을 잡은 가족들까지, 빗줄기도 이들의 발길을 막지 못했다.10월 네 번째 주말인 24일, 강릉시 사천면 하평답교놀이 공원. 오랜만에 만난 이웃들은 반가운 인사를 나눴고, 흥겨운 농악 가락에 행사장은 활기를 띠었다.주민들이 비를 맞으면서도 한자리에 모인 이유는 오랜 세월 이어온 전통 민속놀이 '사천하평답교놀이'를 함께 즐기기 위해서다. 하평리와 사천진리, 두 마을이 다리를 사이에 두고 경쟁과 화합을 이어온 놀이판에는 풍년을 기원하고 이웃의 정을 나누던 농촌 공동체의 전통이 살아 숨 쉬고 있었다.강릉 사천 하평리는 강릉농악의 한 갈래인 하평농악대가 활동해 온 전통민속마을이다. 강릉사천하평답교놀이는 본래 음력 2월 6일인 '좀상날'에 주민들이 함께 다리를 밟으며 풍년과 마을의 안녕을 기원하던 세시풍속에서 비롯됐다.좀상날은 좀생이별과 초승달의 거리를 보고 한 해 농사의 풍흉을 점치던 날이다. 옛사람들은 초승달을 밥을 이고 가는 어머니에, 좀생이별을 그 뒤를 따르는 아이에 비유했다.달과 별이 가까우면 배고픈 아이가 어머니를 바짝 따라가는 모습이라 하여 흉년을, 적당히 떨어져 있으면 먹을 것이 넉넉해 천천히 따라가는 모습이라 하여 풍년을 예상했다.하평마을 주민들은 이날 잔치를 벌이고 횃불을 만들어 날이 어두워지면 사천진리 다리까지 행진했다. 다리 위에서는 마을 어른이 제관이 되어 풍년을 기원하는 제사를 올리고, 두 마을 주민들이 다리를 사이에 두고 기세를 겨루는 '다리뺏기 놀이'를 펼쳤다.놀이는 성황제를 시작으로 다리굿, 쇠절금, 횃불싸움, 다리밟기 등으로 이어졌다. 특히 두 마을 상쇠들이 꽹과리를 치며 기량을 겨루는 쇠겨룸과 횃불싸움은 놀이의 백미였다. 과거에는 돌싸움도 있었지만 위험성 때문에 중단됐다.격렬한 경쟁이 끝나면 두 마을 주민들은 함께 다리를 밟고 불을 피워놓은 채 밤늦도록 어우러졌다. 경쟁으로 시작해 화합으로 마무리되는 것이 하평답교놀이의 특징이다.하평답교놀이는 2001년 한국민속예술축제에서 대통령상을 받았으며, 2003년 강원도 무형문화재 제10호로 지정되면서 문화적 가치를 인정받았다. 오늘날에는 강릉단오제에서도 선보이며 지역의 대표적인 전통문화로 자리 잡았다.하평답교놀이를 지켜온 주민들에게 이 행사는 단순한 민속공연이 아니다. 조상들이 남긴 생활문화이자 마을 공동체의 역사를 이어가는 일이다. 기능보유자인 허남욱(73)씨는 하평답교놀이의 역사적 가치와 전승의 중요성을 강조했다.그는 오랜 세월 이어져 온 하평답교놀이가 앞으로도 마을의 소중한 문화유산으로 남아야 한다는 자긍심을 나타냈다. 이상돈(63) 회원도 전통놀이가 지닌 공동체의 의미를 강조했다.그의 말처럼 하평답교놀이는 두 마을의 경쟁을 넘어 서로를 이해하고 화합하는 공동체 문화로 이어져 왔다.공연을 지켜보던 마을 주민 곽기남씨는 오랜 세월 이어져 온 하평답교놀이에 대한 자긍심을 드러냈다. 곽씨는 "우리 마을에 이렇게 오랜 전통을 가진 민속놀이가 지금까지 이어지고 있다는 것이 참 자랑스럽습니다. 앞으로도 이 전통이 사라지지 않고 자손 대대로 이어졌으면 좋겠습니다"라고 말했다.그러나 오랜 전통을 이어가는 데에는 현실적인 고민도 있다.하평답교놀이 회원 가운데 가장 젊다는 최형순(51)씨는 회원으로 활동하는 데 자긍심을 느끼면서도 젊은 세대의 참여가 부족한 현실에 아쉬움을 나타냈다.가장 젊은 회원이 51세라는 사실은 전통문화 계승이 마주한 현실을 보여준다. 고령화와 인구 감소 속에서 마을의 오랜 전통을 이어가기 위해서는 젊은 세대의 관심과 참여가 필요한 상황이다.이날 행사장에는 인근 운양초등학교 어린이들도 자리를 함께했다. 어른들이 펼치는 전통놀이를 호기심 어린 눈으로 바라보던 이도아, 이다인 어린이는 즐거운 표정으로 말했다.어른들에게는 오랜 세월 이어온 익숙한 전통이지만, 어린이들에게는 새롭고 흥미로운 놀이였다.하평답교놀이에서 다리는 단순히 물길을 건너는 시설이 아니다. 하평리와 사천진리를 연결하고, 경쟁하던 두 마을을 하나로 이어주는 상징적인 공간이다.이제 그 다리는 두 마을을 넘어 어른 세대와 어린 세대를 잇는 다리가 되어야 한다. 기능보유자 허남욱씨가 강조한 '대대로 이어지는 전통'이 실현되기 위해서는 어린이와 청소년들이 직접 배우고 참여하며 놀이의 주인공으로 성장할 수 있는 기회가 마련돼야 한다.가을비 속에 울려 퍼진 꽹과리와 장구 소리는 마을의 과거와 현재를 잇고 있었다. 공연을 지켜보던 한 어린이의 "저도 한번 해보고 싶어요"라는 말에는 하평답교놀이의 미래가 담겨 있었다.다리는 두 마을을 잇고, 놀이는 세대를 잇는다. 선조들이 지켜온 공동체의 정신이 다음 세대에도 이어져야 하는 이유다. 어둠을 밝히는 횃불처럼, 하평답교놀이의 전통이 세대를 넘어 꺼지지 않는 불꽃으로 오래도록 이어지기를 기대한다.