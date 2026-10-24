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사회

26.10.24 13:44최종 업데이트 26.10.24 13:44

김민석, '조희대 탄핵' 질문에 "원래 생각대로 차근차근"

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(서울=연합뉴스) 김정진 기자 = 더불어민주당 김민석 대표는 24일 조희대 대법원장에 대한 탄핵 추진과 관련, "국정조사를 포함해 원래 생각한 대로 차근차근 진행해갈 것"이라고 밝혔다.

김 대표는 이날 국회에서 열린 사진기자 체육대회에 참석한 뒤 기자들과 만나 '오세훈 서울시장 항소심 선고 판결 후 당내에서 조 대법원장 탄핵과 관련한 목소리가 나오는 것에 대해 어떻게 생각하느냐'는 질문에 이같이 답했다.

조 대법원장에 대한 국정조사 추진 일정과 관련해서는 "원내에서 여러 가지를 조합해 조율하고 있는 것으로 알고 있다"고 했다.

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오 시장의 정치자금법 위반 항소심 무죄 판결에 대해서는 "어제 드린 말씀으로 갈음하면 될 것 같다"고 말했다.

김 대표는 전날 오 시장이 항소심 재판에서 무죄를 선고받은 직후 기자들과 만나 "법리적으로나 상식적으로나 이해하기 어렵고 납득하기 어려운 판결"이라고 입장을 밝힌 바 있다.

범여권 진영에서는 오 시장의 2심 결과를 놓고 "조희대 대법원장을 탄핵하고 법원행정처 해체해야 한다"(조국혁신당) 등의 요구가 나오고 있다.

이와 별개로 친청(친정청래)계는 "요즘 국민들은 조희대 법원의 내란 청산 의지를 의심하고 있다"(이성윤 최고위원)면서 조 대법원장에 대한 탄핵 절차에 즉각 들어가야 한다고 요구하고 있다.

stopn@yna.co.kr


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