'YS 오른팔' 최형우 별세... 공동장례위원장 김민석·장동혁

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헌정회·4·19혁명공로자회가 장례 주관... 장례위원장에 권노갑·김덕룡(서울=연합뉴스) 이충원 박수윤 기자 = 김영삼(YS) 전 대통령의 '영원한 오른팔'이자 정치적 동지인 상도동계의 거목 최형우(崔炯佑) 전 내무부 장관이 24일 오전 3시30분 중앙보훈병원에서 별세했다. 향년 91세.고인은 1970~1980년대 민주화 투쟁 과정에서 YS와 고락을 함께했으며 불도저식 추진력으로 문민 정부 초기의 개혁 정책에 기여했다. 김동영 전 정무1장관과 함께 '좌(左)동영 우(右)형우'로 불릴 정도로 상도동계의 핵심 인사로 통했다.1935년 울산에서 태어난 고인은 부산공고, 동국대 정치외교학과를 졸업했다.1960년 4·19혁명 동국대 학생 대표였다. 1968년 '4·19 6·3범청년회' 사무총장을 거쳐 1971년 제8대 국회의원 선거 울산·울주 지역구에서 신민당 소속으로 처음 당선된 뒤 9, 10, 13, 14, 15대 국회의원을 잇달아 지낸 6선 정치인이다.고인은 초선 때 대정부 질의 과정에서 박정희 정권의 '10월 유신'에 의한 영구집권 음모를 폭로해 서빙고 인근에 있던 국군보안사령부 소속 대공분실에 끌려가 3개월간 모진 고문을 당했다.고인은 1980년 전두환 신군부의 5·17 비상계엄 선포 직후 국군보안사령부에 또다시 연행돼 재차 고초를 겪었으며, 신군부에 의해 의원직을 상실했다.1981년 YS가 설립한 민주산악회에 가입해 활동했고, 1984년 정치규제에서 해금된 이후 1985년 민주화추진협의회 간사장을 맡아 민주화 운동에 투신했다.신민당 부총재와 민주당 수석부총재 및 원내총무 등을 역임했다.1990년 3당 합당 후 민주자유당에 합류한 뒤 정무제1장관을 지냈고, YS가 대통령에 당선된 뒤 민주자유당 사무총장과 내무부 장관 등을 지냈다.1996년 15대 총선에서 당선된 이후 신한국당 내 차기 대선주자인 이른바 '9룡' 중 한 명으로 언급되는 등 대선주자급으로 부상했으나 1997년 뇌졸중으로 쓰러지면서 투병 생활을 해왔다.유족은 부인 원영일씨와 2남2녀(최석균·최제완·최은지·최은실) 등이 있다.장례는 대한민국헌정회장과 4·19혁명공로자회장으로 치러질 예정이다.장례위원장으로는 김대중 전 대통령의 정치적 동지인 '동교동계 좌장' 권노갑 김대중재단이사장과 'YS의 분신' 상도동계 김덕룡 김영삼민주센터 이사장, 정대철 헌정회장이 참여한다고 유족 측이 전했다.공동장례위원장은 더불어민주당 김민석 대표·국민의힘 장동혁 대표다.상도동계인 김무성 전 새누리당 대표와 YS의 차남 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장 등도 금명간 빈소를 찾을 것으로 전해졌다.빈소는 서울 삼성서울병원 장례식장 20호실, 발인 27일 오전 8시. 장지 국립419 민주묘지. ☎ 02-3410-3151chungwon@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>