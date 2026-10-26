"600만 소상공인, 괴롭히는 AI시대 낡은 규칙 없애자"

큰사진보기 ▲책 표지. ⓒ 더봄 관련사진보기

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"지금의 플랫폼 경제는 소수만 배부르고 다수는 굶주리는 영양 불균형 식단이다. 소비자 후생이라는 달콤한 조미료에 취해 우리는 '누구의 희생 위에 차려진 밥상인가'를 묻지 않울 수 없다." - 본문 중에서

"데이터는 행정의 여러 빛이 될 수 있다. 신청서 한 장을 쓸 수 없는 사람들, 민원실을 찾아 갈 수 없는 사람들, 존재조차 드러내지 않는 사람들 그들의 그늘을 비출 수 있어야 한다. 신청을 기다리는 것이 아니라 먼저 찾아 내 가는 것, 신청주의에서 발견주의로, 그 전환이 이루이져야 한다." - 본문 중에서

떡갈비집 사장의 한숨, 수수료에 잠못 이루는 자영업자의 새벽, 물류센터에서 쓰러진 청년, 수수료에 짓눌러 가게를 접는 부부, 알고리듬이 매긴 등급에 쫓기다 무릎을 꿇은 라이더 등 소상공인들의 어려운 현실을 대변하고 여러 해결책을 제시한 책이 눈길을 끈다.김현성 전 광주경제진흥상생일자리재단 대표이사가 펴낸 <소상공인을 버린 AI>(더봄, 2026년 2월)는 소상공인들이 버려지지 않는, AI시대를 만들자는데 초점을 뒀다. 특히 이 책은 저자가 600만 소상공인들과 관련해 15년간 생업 현장을 돌며 제시한 제안서이자, 소상공인들의 귄리장전이라 해도 무리는 없을 듯하다.먼저 저자는 소버린 AI시대, 플랫폼 독점과 알고리듬이 600만 소상공인을 소작농으로 전락시키고 있다고 말한다. 불공정, 불의, 불안이라는 세 겹의 불이 골목을 태우는데 소방차가 오지 않는다는 것이다. 눈에 보이는 불은 물로 끄지만 마음속 불은 규칙이 끈다. 개인의 돌팔매질(AI 데이터이동권), 사회의 무영등(발견 행정), 국가의 디딤돌(분수 효과)로 낡은 규칙을 바꿔 다잇(소상공인)이 싸울 수 있는 세상을 만들어야 한다고 제안한다.롯켓배송에서 희생된 사람들과 주문이 쉬운 배달앱은 소비자들에게는 편리하지만 매출 상당부문이 이런저런 항목으로 떼인 치킨집 사장의 현실을 보며, 편리함이라는 음악이 흐르는 동안 비용과 위험이라는 폭탄은 강자에게서 약자에게로 넘어간다는 것이다. 음악이 멈췄을 때 폭탄을 들고 있는 것은 언제나 가장 약한 손이었다고.이 책은 소상공인 모두가 배불리 먹을 수 있는 새로운 밥상을 차리기 위한 방법론을 제시하고 있다는 점이 특징이다.수술실 조명은 여러 각도에서 빛을 비춰 그림자를 없앤다. 무영등이다. 하나의 광원으로는 불가능하다. 기술 하나, 정책 하나, 사람 하나만으로는 그늘을 지울 수 없다. 여러 빛이 함께 움직여야 비로소 그늘 없는 공간을 만들 수 있단다.여기서 주목할 점은 데이터 면허제가 기업의 자격을 묻고, 데이터 이동권이 이용자의 탈출로를 열고, 집단소송이 피해구제를 보장할 때, 비로소 플랫폼 경제의 그림자가 사라진다는 것이다. 이 세가지 원칙이 따로 서면 불완전하지만 함께 서면 완전해진다고 저자는 강조한다.저자는 감기 환자와 골절 환자에게 같은 약을 줄 수 없듯이 업종, 나이, 디지털 역량 등 모두 다른 그들을 한 교실에 넣고 똑같은 교육을 하는 것은 행정편의주의자 폭력이라고 말한다. 먼저 묻고, 진단해 그에 맞는 처방을 내리는 것이 '디지털 커머스 닥터'라는 것이다.저자는 디지털시대 소상공인의 10가지 권리로 ▲알권리(알고리듬 블랙박스를 열 것) ▲배움의 권리(디지털 경사로를 놓을 것) ▲발견된 권리(신청하기전에 국가가 먼저 찾을 것) ▲사회의 권리(단절을 잇을 것), 협상할 권리(집단교섭을 허할 것) ▲방어할 권리(악성 리뷰로부터 보호할 것) ▲데이터 주권(내 땀의 기록을 돌려받을 것) ▲쉴 권리(아플 때 쉴 수 있어야) ▲안전할 권리(떨어져도 죽지 않게) ▲제때 받을 권리(정산 7일 이내) ▲공정할 권리(심판이 선수로 뛰면 안될 것) 등을 제시했다.책 제목 '소버린 AI'의 소버린(Sovereign)는 주권을 뜻한다. '내 데이터의 주인은 나'라는 의미이다. 하지만 저자가 현장을 다니면서 깨달은 것은 '소상공인을 버린 AI'라는 의미의 '소버린 AI'가 됐다고 저자는 밝히고 있다.저자 김현성은 서울특별시 최초 디지털보좌관, 중소기업유통센터 초대 상공인디지털본부장, 광주경제진흥상생일자리 대표이사 등 15년간 현장 행정의 최전선에 있었다. 빅데이터로 심야 노동자의 귀갓길을 밝힌 '올빼미 버스', 디지털 소외계층 5만 4000명과 손잡은 소상공인을 위한 디지털 경제백신 '하이파이브, 배민(배달의 민족) 앱 독점에 맞선 1547명의 배민 독립선언 등은 그가 만든 정책들이다.이재명 정부 국정기획위원회 경제2분과 자문위원을 거쳐, 현재 국가인공지능전략위원회 자문위원으로 할동하며 '소버린 AI' 시대를 설계해 가고 있다.