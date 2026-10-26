'우토로' 지켜온 사람들, 부산에서 '농악' 울린다

큰사진보기 ▲부산-자이니치 문화제 ⓒ 조선학교와 함께하는 시민모임 봄 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025 부평풍물축제에서 공연을 마친 우토로 농악대 ⓒ 김지운 관련사진보기

큰사진보기 ▲올해 9월, 1923년 간토대지진 당시 조선인 학살지인 도쿄 아라카와 강변에서 함께 추모공연을 펼치고 있는 아리아리 춤길 무용가 김묘수, 마효령, 김안나 ⓒ 김지운 관련사진보기

큰사진보기 ▲2019년 8월, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄이 주최한 '함께해요 콘서트 통일, 조선학교가 좋아요 공연', 재일동포 예술가들과 부산의 예술들이 함께 공연했다. ⓒ 김지운 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 조선학교와 함께하는 시민모임 봄의 운영위원장으로 활동하고 있으며, 다큐멘터리 영화 아리아리춤길을 제작하고 있습니다.

한 마을을 지켜온 사람들이 부산에서 농악을 울린다. 일본 교토 우토로마을의 농악대다. 60~80대의 우토로마을 여성들과 일본인들로 구성된 이들은 오랜 세월 농악을 통해 마을의 역사와 공동체의 기억을 이어왔다.오는 11월 7일 열리는 <부산-자이니치 문화제>는 이들의 이야기를 부산시민과 나누는 자리다. 재일조선인 무용가와 가수, 부산의 예술가들, 러시아 사할린과 중국의 동포 예술가들이 함께한다.이번 문화제는 단순한 공연을 넘어 식민과 분단, 이주와 디아스포라의 역사를 예술로 마주하고, 서로 다른 곳에서 살아온 사람들이 삶과 문화를 나누며 연대의 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.우토로마을은 일제강점기 비행장 건설에 동원된 조선인들이 정착하면서 형성된 마을이다. 해방 이후에도 주민들은 일본 사회에서 차별과 배제를 겪었고, 오랜 세월 살아온 삶의 터전마저 토지 문제로 위협받았다. 주민들은 마을을 지키기 위해 오랜 시간 싸워야 했다. 우토로 농악대 역시 이러한 역사를 기억하고 공동체의 삶을 이어온 사람들이다.이들에게 농악은 단순한 전통문화의 재현이 아니다. 마을에서 살아온 사람들의 기억을 나누고 공동체의 정체성을 이어가는 방식이다. 서로 다른 배경을 가진 여성들과 일본인들이 함께 농악을 이어왔다는 사실은 마을을 지키는 일이 사람들 사이의 연대 속에서 이루어져 왔음을 보여준다.이들이 부산에서 선보일 농악에는 한 마을의 역사와 삶이 담겨 있다. 무대 위에서 울리는 장단은 우토로의 역사를 기억하고, 그 기억을 더 많은 사람과 나누려는 몸짓이기도 하다. 우토로의 역사는 일본의 한 마을에만 머무는 이야기가 아니다. 식민지배와 강제동원, 해방 이후에도 이어진 차별, 그리고 삶의 터전을 지키기 위한 주민들의 노력은 오늘날 한국 사회도 함께 기억해야 할 역사다.이번 <부산-자이니치 문화제>에는 우토로 농악대를 비롯해 재일조선인 무용가 김묘수와 가수 송지향, 중국 조선족 무용가 마효령, 러시아 사할린 한인 무용가 김안나, 부산 지역 예술가 하연화(춤), 박영순·황태현(노래), 뽀글이 프로젝트(농악)가 참여한다.김묘수는 조선무용을 바탕으로 재일조선인의 역사와 정체성을 몸의 언어로 표현해 온 무용가다. 송지향은 조선대학교 음악과를 졸업하고 공연과 창작 활동을 이어가고 있다.특별출연하는 김안나와 마효령은 김묘수와 함께 코리안 디아스포라 무용단 <아리아리 춤길>에서 활동하고 있는 이들이다. 일본과 사할린, 중국에서 살아온 세 무용가는 각자의 삶과 역사적 경험을 춤으로 표현하며 국경을 넘어 교류하고 있다.이들의 만남은 다큐멘터리 영화 <아리아리 춤길>의 제작으로도 이어지고 있다. 영화 <차별>을 연출한 필자와 김도희 감독이 제작 중인 이 작품은 세계 각지에서 살아가는 코리안 디아스포라 여성 무용가들의 삶과 춤을 따라가며, 그 안에 새겨진 역사와 정체성을 기록한다.한반도를 떠나 서로 다른 지역에서 살아온 사람들은 각기 다른 환경 속에서 자신의 정체성을 이어왔다. 재일조선인은 일본에서, 사할린 한인은 러시아에서, 중국 조선족은 중국에서 자신들의 삶과 문화를 만들어왔다.같은 역사적 뿌리를 공유하면서도 살아온 환경에 따라 경험과 정체성은 달라졌다. 이번 문화제는 이처럼 서로 다른 삶의 경험을 춤과 노래, 농악으로 연결하고, 관객들이 자신이 직접 경험하지 못한 역사를 예술을 통해 만날 수 있도록 하는 자리다.이번 문화제의 부제는 '예술로 잇는 부산과 재일동포의 연대'다.행사를 준비한 조선학교와 함께하는 시민모임 봄은 재일동포에 대한 차별과 조선학교의 현실을 알리고, 재외동포와 시민사회가 교류하고 연대할 수 있도록 활동해 왔다. 이번 문화제 역시 재일동포의 삶과 역사를 특정 공동체만의 문제로 남겨두지 않고, 부산시민과 함께 바라보며 공감의 폭을 넓히려는 취지에서 마련됐다.우토로 농악대가 지켜온 마을의 역사, 재일조선인 예술가들이 이어온 문화와 정체성, 사할린과 중국 동포 예술가들이 각자의 삶 속에서 간직해 온 기억은 서로 다른 이야기처럼 보이지만 식민과 분단, 이주라는 역사를 통해 연결돼 있다.디아스포라의 역사를 이해한다는 것은 해외에 사는 동포들의 문화를 알아가는 데 그치지 않는다. 사람들이 왜 고향을 떠나야 했는지, 낯선 사회에서 어떤 어려움을 겪었는지, 그럼에도 어떻게 언어와 문화를 이어왔는지 살펴보는 일이다. 나아가 서로 다른 삶의 경험을 통해 오늘날 우리가 함께 살아가는 사회를 돌아보는 일이기도 하다.시민모임 '봄'의 하상윤 상임대표는 "이번 <부산-자이니치 문화제>를 일회성 행사로 끝내지 않고, 장기적으로 <코리안 디아스포라 아트페스티벌 in 부산>으로 확대·발전시키는 것을 목표로 하고 있다"며 "일본과 중국, 러시아, 중앙아시아 등 세계 각지에서 활동하는 코리안 디아스포라 예술가들이 부산에서 만나고, 지역 예술가와 시민사회가 함께하는 지속적인 문화예술 교류의 장을 만들겠다"는 구상을 밝혔다.부산은 일제강점기와 해방, 분단과 이주의 역사를 품고 있으며 일본과 바다를 사이에 두고 연결된 국제도시다. 이러한 역사적·지리적 특성을 바탕으로 세계 각지에 흩어진 코리안 디아스포라의 역사와 예술을 연결하는 문화교류의 거점으로 발전할 가능성을 지니고 있다.물론 한 번의 문화제가 지속적인 국제교류를 보장하지는 않는다. 예술가들이 계속 만나고, 각자의 이야기를 시민들과 나누며, 그 만남이 다음 교류로 이어질 수 있는 기반을 만들어야 한다. 이번 문화제는 그러한 가능성을 모색하는 출발점이다.오는 11월 7일, 부산에서 우토로 농악대의 장단과 국내외 동포 예술가들의 춤과 노래가 어우러진다. 서로 다른 곳에서 살아왔지만 각자의 삶 속에 역사와 문화를 간직해 온 사람들. 이들의 만남이 한 번의 공연을 넘어 부산과 세계 각지의 코리안 디아스포라를 연결하고, 서로의 역사와 문화를 이해하는 지속적인 연대로 이어지기를 기대한다.