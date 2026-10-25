콘텐츠만의 문제 아냐, 호주서 메타 상대 집단소송 제기

큰사진보기 ▲스마트폰 화면에 집중하고 있는 청소년들. 호주에선 플랫폼 기업의 법적 대응이 이어지고 있다 ⓒ Pixabay 관련사진보기

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호주에서 16세 미만 청소년의 소셜미디어 이용을 제한하는 법이 시행된 뒤, 플랫폼 기업의 책임을 묻는 움직임이 이어지고 있다.지난 10월 21일(현지시간), 페이스북과 인스타그램을 운영하는 메타(Meta)를 상대로 호주 연방법원에 집단소송이 제기됐다. 아동·청소년이 유해 콘텐츠에 노출됐고, 플랫폼의 설계와 운영 방식으로 피해를 입었다는 주장이다. 로펌 민터엘리슨(MinterEllison)이 8명의 신청인을 대리해 제기한 이번 소송에서 메타는 해당 주장에 적극적으로 대응하겠다는 입장을 밝혔다. 아직 법원이 기업의 책임을 판단한 것은 아니다.호주 정부도 별도로 움직이고 있다.애니카 웰스(Anika Wells) 호주 통신부 장관은 10월 20일 블룸버그와의 인터뷰에서 "온라인안전위원회(eSafety Commissioner)가 주요 플랫폼들을 연방법원에 제소하기 위한 증거 수집에 나섰다"며 "우리는 법적 집행뿐만 아니라 빅테크와의 커뮤니케이션 전쟁을 치르는 중"이라고 밝혔다. 대상에는 메타, 틱톡, 스냅챗, 유튜브 등이 포함된다.웰스 장관은 미국에서의 거액 합의 선례를 언급하며 "특정 배상금 금액이 상황을 바꾼다고 보지 않는다. 중요한 것은 '문화적 변화'이며, 변화에는 시간이 걸린다"고 덧붙였다. 정부가 따지는 것은 플랫폼 기업들이 미성년자의 계정 접근을 막기 위해 법에서 요구하는 합리적인 조치를 실질적으로 이행했는지 여부다.이미 제기된 집단소송과 정부가 준비 중인 법적 조치는 성격이 다르다. 하나는 청소년들이 입었다고 주장하는 피해와 기업의 책임을 따지는 절차이고, 다른 하나는 미성년자 이용 제한법을 제대로 지켰는지 확인하는 절차다. 다만 두 사건 모두 플랫폼 기업이 청소년 보호를 위해 어디까지 책임져야 하는지를 묻고 있다.소셜미디어의 유해성을 이야기할 때는 어떤 게시물과 영상이 올라오는지에 관심이 쏠리기 쉽다. 부적절한 콘텐츠를 얼마나 잘 걸러내느냐는 분명 중요한 문제다. 이번 집단소송에서 눈여겨볼 대목은 콘텐츠뿐 아니라 플랫폼의 설계와 운영 방식도 책임을 따지는 대상이 됐다는 점이다.무한 스크롤과 자동 재생, 끊임없이 이어지는 추천 콘텐츠와 알림은 이용자가 서비스를 계속 사용하도록 만드는 기능이다. 이런 기능이 있다는 이유만으로 유해하다고 단정할 수는 없지만, 이용자의 사용 습관에 어떤 영향을 주는지, 특히 스스로 사용 시간을 조절하는 능력이 발달하는 청소년에게 어떤 결과를 가져오는지는 따져볼 문제다.미국에서도 올해 메타와 구글을 상대로 한 재판에서 배심원단이 플랫폼의 설계와 운영 과정에 과실이 있었다고 판단했다. 원고는 어린 시절부터 인스타그램과 유튜브를 이용하면서 정신건강에 피해를 입었다고 주장했고, 배심원단은 두 기업의 과실이 피해에 실질적으로 기여했다고 봤다. 다만 미국에서 나온 판단이 호주 소송에 그대로 적용되는 것은 아니다.호주 법원은 별도의 절차를 통해 이번 사건을 판단하게 된다. 이용자가 올린 게시물에 대한 책임과 기업이 만든 서비스의 설계에 대한 책임은 같은 문제가 아니다. 콘텐츠를 관리하는 것만으로 충분한지, 이용자가 서비스를 사용하는 방식까지 기업이 고려해야 하는지가 이번 법적 공방의 쟁점이다.호주에서 셰프로 일해온 시간이 20년을 넘었다. 주방에서는 좋은 재료를 고르는 것만큼 조리 방식도 중요하다. 같은 재료를 쓰더라도 어떤 순서로 손질하고 익히느냐에 따라 결과가 달라진다.소셜미디어도 이용자가 올린 게시물만으로 경험이 결정되지는 않는다. 어떤 콘텐츠를 먼저 보여주고, 다음에 무엇을 추천하며, 이용자가 얼마나 오래 머물도록 서비스를 구성했는지도 이용 경험에 영향을 준다.이번 소송이 주목받는 이유도 바로 여기에 있다. 개별 게시물의 유해성만 따지는 것이 아니라, 플랫폼이 이용자의 행동에 영향을 주도록 서비스를 설계했는지, 그 과정에서 기업이 어떤 책임을 져야 하는지를 묻고 있기 때문이다.가정에서 아이를 키우는 부모로서 이 문제를 남의 일처럼 보기는 어렵다. 스마트폰 사용 시간을 정하고 어떤 콘텐츠를 접하는지 살피는 것은 부모가 할 수 있는 일이다. 하지만 아이가 온라인에서 무엇을 보고 어떤 추천을 받는지 일일이 확인하기란 현실적으로 쉽지 않다. 부모의 지도만으로 해결하기 어려운 부분이 있는 만큼, 아이들이 이용하는 서비스를 만든 기업이 어떤 조치를 하고 있는지도 살펴봐야 한다.호주의 16세 미만 소셜미디어 이용 제한법은 청소년 보호를 가정의 지도에만 맡기지 않고 플랫폼에도 의무를 부과했다. 법이 시행된 뒤에도 미성년자의 계정 이용을 어떻게 막을 것인지, 기업이 어느 수준까지 조치를 취해야 하는지를 두고 논쟁은 계속되고 있다.연령 제한이 시행됐다고 해서 청소년의 온라인 환경이 하루아침에 달라지는 것은 아니다. 아이들은 여러 경로로 디지털 콘텐츠를 접하고, 부모가 모든 상황을 통제하기도 어렵다. 그렇다고 가정의 지도만으로 해결할 수 있는 문제도 아니다. 플랫폼이 서비스를 어떻게 설계하고 운영하는지에 따라 이용자가 접하는 콘텐츠와 사용 방식도 달라지기 때문이다.청소년의 온라인 안전을 지키는 일은 부모에게 사용 시간을 정해 주고 유해 콘텐츠를 살피라고 당부하는 것만으로 끝나지 않는다. 아이들이 이용하는 서비스를 만든 기업은 무엇을 책임져야 할지, 호주에서 시작된 두 법적 움직임은 이제 법정의 판단을 기다리고 있다.