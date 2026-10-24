황현필, 최교진 장관 직격 "당신, 밀정이요?"

▲최교진 교육부 장관이 23일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 교육부, 국가교육위원회 등에 대한 종합국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기