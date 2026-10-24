황현필, 최교진 장관 직격 "당신, 밀정이요?"

[기사 수정 : 24일 오전 11시 42분]
독립기념관 비상임이사를 맡고 있는 황현필 역사바로잡기연구소장이 최교진 교육부장관을 겨냥해 유튜브 영상을 올렸다. "밀정이냐? 변절자냐?"라는 강도 높은 용어를 사용했다. 공개된 국정감사 자리에서 최 장관이 경기도교육청의 '황현필 강연자' 선정에 대해 "바꾸는 것을 권고할 것"(23일 국회 교육위 국감)이라고 밝히자 나온 공개 반박이다.
24일 오전 10시 23분 현재 황 소장이 전날(23일) 오후 자신의 유튜브 채널에 올린 영상 '이재명 정권의 최교진 교육부장관 당신, 밀정이요?'는 조회수 11만6043회를 기록중이다. 등록한지 약 14시간만이다. '좋아요' 5000을 넘었고, 댓글은 748개인데 대부분 최 장관을 비판하는 내용이었다.
11분 3초 분량의 이 동영상에서 황 소장은 "진보 정권의 교육부장관이 이렇게 뒤통수를 칠 줄은 몰랐다"면서 "이재명 대통령께서 임명하신 교육부장관, 사람 같지도 않은 행동을 했기 때문에 용납하지 못하고 이렇게 영상을 찍는다"라고 원색적으로 비난했다.
전날 국정감사장에서 정성식 국민의힘 의원이 "황 소장은 '6.25 전쟁을 미국이 연출했다'라고 했고 '윤석열 (당시 대선) 후보는 원균 같은 자'라고도 했다"라면서 "이런 분이 경기도교육청에 와서 연수를 하는 것에 대해 어떻게 생각하느냐?"라고 최 장관에게 물었다. 이에 최 장관은 "타당하지 않은 역사관이라고 생각한다. 어쨌든 (연수를) 재고하는 것이 맞을 것 같다"라면서 "안민석 교육감님하고 통화해서 오해 소지가 있는 강사는 바꾸는 것이 어떤가 권고해 보겠다"라고 답했다. (관련 기사: 최교진 "강사 교체 권고"에 황현필 "장관이 왜?" https://omn.kr/2k8jb)
"뒤통수... 무능... 변절..." 원색적 비난
황 소장은 동영상에서 "1950년 6월 25일 새벽 4시에 북한군의 남침이라고 제가 누누이 강의했던 자료는 다 남아 있다"라면서 "다만, 1950년 미국 국무장관 애치슨이 동북아의 미국 방위선을 한반도를 제외한 그 애치슨 선언을 발표한 것에 대해 미국의 책임을 얘기해야 한다"라고 밝혔다.
이어 "이 문제가 2010년 11월 대수능에 나왔다. 이승만은 애치슨 선언 이후 '북한이 내려와 남한을 공산화시키려는 초대장을 보낸 것과 같다'(1950. 5. 9)는 이야기를 했다"라면서 "이승만은 이런 이야기를 하고, 저는 하면 안 되느냐?"라고 말했다.
'윤석열은 원균'이란 발언에 대해서도 황 소장은 "(과거 영상에서) '윤석열 후보는 능력 없으면서 자리만 탐하는 원균 같은 사람'이라고 했다. 제 말이 틀렸느냐?"라고 되물었다.
최 장관이 황 소장의 역사관에 대해 "타당하지 않은 역사관"이라고 지목한 것에 대해서도 황 소장은 "역사 공부 제대로 해보았느냐?"라면서 "진보 정권의 교육부장관이 내가 보수 정권에서도 안 들어 본 이딴 이야기를 하느냐"라고 따졌다.
"사실은 이재명 정권에서 가장 비판받는 지금 장관은 교육부장관이다. 이렇게 무능한 교육부장관은 본 적이 없다"라고도 직격했다.
황 소장은 최 장관의 과거 행적을 나열한 뒤 "진성 빨갱이 박정희가 나중에 대한민국 대통령이 되고 난 다음에 빨갱이도 아니었던 김대중을 빨갱이로 몰아가는 것과 지금 뭐가 다르냐"라면서 "이제 그 교육부장관 자리에 가니까 밀정 돼 버렸느냐? 극우 편이냐?"라고 목소리를 높였다.
황 소장은 "지금 학생들, 청년들 저렇게 보수화됐는데, 대체 교육부장관 최교진 당신은 뭘 했느냐"라면서 "이것은 저에게 사과해야 한다. 남북통일과 박정희 등에 대해서 저와 생각이 다르냐? 그렇다면 당신은 변절자다"라고 주장했다.
경기교육청 "최 장관 발언, '교체 권고' 명확히 말한 상태라..."
한편, 최 장관의 국감장 발언 뒤 경기도교육청의 분위기가 바뀌는 조짐이 감지된다. 경기도교육청은 그동안 국민의힘에서 강사 교체를 강하게 요구해도 거부하는 태도를 보여왔다. 하지만 경기도교육청 한 관계자는 <오마이뉴스>에 "최교진 장관이 '검토하겠다'라고 답변할 수도 있었는데 '교체 권고할 것'이라고 명확히 말한 상태라, 그 부분이 아쉽다"라고 말했다.
오는 28일 경기교육청 남부청사에서 열리는 '2026 경기교육 대전환 명사 초청 강연회'에 황 소장의 참석 여부는 명확하지 않은 것으로 보인다.