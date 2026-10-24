"파주 쌀 품질은 전국 대상인데 가격은 전국 꼴찌"

큰사진보기 ▲파주 9개 농민단체들이 파주쌀 수매가격을 정상화하라고 기자회견을 하고 있다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"참드림 가격 8만 5천 원 보장하라!"

"수매가격 결정 과정을 투명하게 공개하라!"

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"이 차이는 단순한 숫자가 아니다. 다음 농사를 준비할 종잣돈이며, 한 해 동안 흘린 땀의 대가이고, 가족의 생계를 지탱하는 생존의 문제다."

큰사진보기 ▲기자회견문을 낭독하는 파주농민단체협의회 대표. ⓒ 노현기 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌀값 8만5천원을 보장받는 것 뿐만아니라 품질대상 받은 파주쌀이 가격은 꼴찌가 되도록 만든 원인을 반드시 찾아야 한다고 연설하는 파주농민회 전환식 공동대표 ⓒ 노현기 관련사진보기

"파주 쌀은 품평회에서 대상을 수상했는데 창피합니다. 대상인데 쌀값은 꼴찌입니다. 농협이 일을 하지 않았거나, 쌀이 어디로 도망갔거나 둘 중 하나입니다. 올해 40kg당 8만 5천 원을 받는 것도 중요하지만 몇 년 동안 형편없는 가격을 준 데 대해 진상 규명을 하여 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 해야 합니다."

"통합RPC 대의원은 실제 벼를 생산하는 농민들의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 농민들로만 구성돼야 합니다. 이사회에도 농민 이사를 반드시 참여시켜야 합니다. 원래 RPC 출범 당시엔 농민 이사 3명이 있었으나 이것도 사라졌습니다. 매년 신뢰할 수 없는 가격 결정에 대해 자료를 요구해도 전혀 주지 않습니다. 외부 감사를 통한 정확한 실태를 파악해야 합니다."

큰사진보기 ▲지역별, 품종별 쌀값 비교 파주쌀 대표품종들 모두 다른지역에 비해 싸다. ⓒ 노현기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 노현기는 파주농민회 회원입니다.

파주시 9개 농민단체들이 '파주쌀 농민생존권사수 비상대책위원회(가칭)'를 구성하고 파주쌀값 정상화를 요구하고 대응에 나섰다. 파주쌀이 쌀 품평회에서 대상을 받았다. 그런데 파주 쌀값은 전국에서 꼴찌다. 이에 농민단체들은 파주시쌀조합공동사업법인(파주통합 RPC)이 수매가격을 결정하는 29일에 앞서 10월 23일 파주시청 앞에서 급히 기자회견을 열었다.지난해 쌀값은 가격이 가장 좋은 여주 진상미에 비해 파주 참드림 값이 40㎏ 1등급 기준 2만 원이 낮았다. 이처럼 파주 쌀값이 다른 지역보다 낮은 것은 몇 년째 지속된 현상이다.농민 단체들은 2026년산 파주 대표 품종인 참드림 수매가격을 40㎏당 8만 5천 원으로 보장할 것을 요구했다. 이들은 파주 쌀값이 낮게 책정되는 이유가 무엇인지 진상을 규명해야 한다고 주장했다.전환식 전국농민회총연맹 파주시농민회 공동대표는 대상인데 꼴찌인 파주 쌀값을 꼬집으며 말했다.김진제 쌀전업농파주시연합회장은 벼의 정당한 가치 인정과 수매의 투명성·신뢰성 확보를 위해 '농민 참여가 보장된 가격 결정'을 하라고 말했다.파주농민들의 상당수는 출퇴근 영농을 하는 민간인통제구역에서 농사를 짓는다. 민간인통제구역 밖에서 농사를 짓더라도 접경지역이라 많은 불편함을 감수하고 있다. '특별한 희생'을 감수해야 하는 접경지역 농민들에게 '특별한 보상'은커녕 가장 적은 쌀값을 주는 것은 반드시 고쳐야 하며 원인도 밝혀야 한다고 이들은 입을 모았다.이에 농민단체들은 ▲ 쌀값 40㎏ 8만 5천 원 보장 ▲ 파주통합 RPC는 수매가격 결정 과정과 산정근거 투명한 공개 ▲ 파주 쌀과 타 지역 쌀의 수매가격 격차 원인 규명 ▲ 합리적 쌀값 보장과 재발 방지 대책마련 ▲ 파주쌀 수매 가격 정상화를 요구했다.'파주쌀 농민생존권사수 비상대책위원회'에는 농촌지도자파주시연합회, 생활개선회파주시연합회, 쌀전업농파주시연합회, 전국농민회총연맹 파주시농민회, 파주시새농민회, 파주시쌀연구회, 파주시축산단체협의회, 파주시품목별연구회, 후계농업경영인파주시연합회 등 파주지역 9개 농민단체들이 참여하고 있다.