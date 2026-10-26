배터리 위기, 중국을 무조건 배척해선 안된다

큰사진보기 ▲5일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '인터배터리 2025’에 첫 참가한 중국 전기차 선두 업체인 BYD(비야디)의 부스가 설치돼 있다. 2025.3.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 배터리 산업 전문 전시회 '인터배터리 2026'에서 참관객들이 LG에너지솔루션 부스를 둘러보고 있다. 2026.3.11 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 현, 이씨원㈜/대표이사

현, HiNa Battery Technology Co. (中科海纳科技有限责任公司)/한국대표

소방산업공제조합/금융위원

미쓰비시UFJ증권/서울지점

신한은행/국제부·자금부

한국투자증권/주식부·압구정지점

연세대학교 경영학사

강원대학교 공학석사

강원대학교 공학박사과정(재료공학)

지난 두 번의 칼럼에서 나는 한국 2차전지 산업의 위기를 말했다.첫 번째 칼럼에서는 한국 배터리 3사가 자칫하면 과거 메모리 반도체 시장에서 일본 도시바가 겪었던 것과 같은 길을 걸을 수도 있다고 경고했다.두 번째 칼럼에서는 그 이유를 짚어봤다. ▲ 한국은 NCM(리튬이온 배터리의 양극재로 쓰이는 니켈 Nickel, 코발트 Cobalt, 망간 Manganese의 앞 글자를 딴 말)에 지나치게 집중했고 ▲ 원재료와 소재 공급망에서 중국에 뒤처졌으며 ▲ 전기차 캐즘(혁신 제품이 초기 시장에서 대중화 단계로 넘어가는 과정에서 겪는 일시적 수요 정체나 침체 현상)을 제대로 대비하지 못했다. 그 사이 중국은 LFP(인산철 리튬을 양극재로 사용)를 중심으로 배터리의 가격 경쟁력과 생산능력을 끌어올렸다.그렇다면 이제 질문은 하나다. 한국은 무엇을 해야 하는가. 나는 답이 단순히 "LFP를 하면 된다"라고 생각하지 않는다. LFP를 따라가는 동시에 중국이 이미 준비하고 있는 다음 시장까지 선점해야 한다.첫째 해법은 LFP를 더 이상 선택 사항으로 생각하지 않는 것이다.한국 배터리 기업들도 이제 LFP의 중요성을 인정하기 시작했다. LG에너지솔루션은 글로벌 ESS(에너지 저장 장치) 시장에서 LFP의 비중이 90% 이상이라는 시장 흐름에 맞춰 LFP 생산 능력을 확대하고 있다. 삼성SDI 역시 미국에서 대규모 ESS용 LFP 공급계약을 체결했다. 포스코퓨처엠도 LFP 양극재 생산 공장을 건설하고 대규모 장기 공급 사업에 나섰다.늦었지만 다행스러운 변화다. 그러나 이것만으로는 충분하지 않다. 왜냐하면 중국은 또 다른 카드를 꺼내고 있기 때문이다. 바로 SIB(Sodium Ion Battery) 즉 '나트륨배터리'다.그래서 둘째 해법은 SIB를 국가 전략산업으로 키우는 것이다.나는 SIB를 단순한 '차세대 배터리 기술'이라고 생각하지 않는다. 이미 시장에 들어오고 있는 하나의 산업이다. 2026년 중국 배터리 산업을 보면 이 사실을 더욱 분명하게 확인할 수 있다.CATL과 BYD 등 중국의 대형 배터리 기업들이 SIB를 본격적으로 상용화하고 있고, 중국 내 SIB 생산 능력은 계획·가동 기준 400GWh를 넘어선 것으로 평가되고 있다. 반면 중국 이외 지역의 생산능력은 이에 크게 미치지 못한다.이것은 단순히 중국 기업 몇 곳이 새로운 배터리를 개발했다는 의미가 아니다. 중국이 SIB라는 새로운 공급망을 선점하고 있다는 뜻이다. 한국이 또다시 중국 제품을 수입하는 나라가 되어서는 안 된다.SIB를 말하면 일부에서는 이렇게 반문한다."에너지밀도가 NCM이나 LFP보다 낮은데 전기차에서 어떻게 경쟁할 수 있느냐?"맞는 지적이다. 그러나 이것은 배터리 시장을 자동차 하나로만 보기 때문에 나오는 질문이다. 배터리가 필요한 곳은 자동차만이 아니다. ESS가 있고, UPS(무정전 전원 장치)가 있고, 통신기지국용 전원이 있고, 전동 이륜차와 저속 전기차가 있으며, 골프카트·산업용 장비·드론·국방 분야도 있다.이 시장에서는 자동차와 다른 기준이 적용된다. 가격, 안전성, 수명, 급속충전, 저온 특성, 원재료 공급 안정성이 훨씬 중요할 수 있다.SIB의 가장 큰 장점도 바로 여기에 있다. 리튬에 대한 의존도를 낮출 수 있고, 원재료 공급망을 다변화할 수 있다. 최근 중국뿐 아니라 글로벌 시장에서도 SIB가 특히 ESS와 정지형(Stationary) 에너지저장 분야에서 주목받는 이유다.셋째 해법은 '배터리 한 종류'가 아니라 '배터리 포트폴리오'를 만드는 것이다.한국 배터리 산업의 가장 큰 전략적 오류 중 하나는 특정 기술에 산업의 역량을 지나치게 집중한 것이다. NCM이 잘되자 NCM에 집중했다. 그러다 LFP가 시장을 확대하자 뒤늦게 LFP에 뛰어들었다. 이제는 전고체 배터리에 막대한 연구개발 역량과 자본을 투입하고 있다.이 방식으로는 중국과 경쟁하기 어렵다. 중국은 다르다. NCM도 한다. LFP도 한다. SIB도 한다. 그리고 각각을 시장에 맞춰 적용한다.한국도 이제 배터리 포트폴리오 전략을 짜야 한다. 고급 전기차에는 NCM, 가격 경쟁력이 중요한 전기차와 ESS에는 LFP, 가격·안전·수명이 중요한 ESS와 UPS, 저속 모빌리티에는 SIB. 그리고 전고체는 장기적인 차세대 기술로 연구한다.이렇게 기술과 시장을 분리해서 봐야 한다. 모든 시장을 하나의 배터리로 정복하려는 생각부터 버려야 한다.넷째 해법은 ESS를 새로운 성장축으로 만들어야 한다.나는 한국 배터리 산업이 전기차에 지나치게 집중했다고 생각한다. 물론 전기차는 거대한 시장이다. 그러나 배터리 산업의 미래가 전기차에만 있는 것은 아니다. AI 데이터센터가 폭발적으로 늘어나고 있다. 태양광과 풍력 등 재생에너지의 비중도 높아지고 있다. 전력망의 안정성을 유지하기 위해 ESS의 역할은 점점 중요해지고 있다.그런데 ESS에서 가장 중요한 경쟁 요소는 자동차와 다르다. 자동차에서는 무게와 에너지 밀도가 중요하지만 ESS에서는 가격, 안전성, 수명, 효율, 유지관리 비용이 훨씬 중요하다. 그래서 LFP가 ESS 시장에서 빠르게 표준으로 자리 잡은 것이다. 한국은 이 시장을 중국에 내줘서는 안 된다. 오히려 ESS를 한국 배터리 산업의 제2의 성장축으로 만들어야 한다.다섯째 해법은 중국을 무조건 배척해서는 안 된다는 것이다.이 부분은 정치적으로 민감할 수 있다. 하지만 산업전략은 정치와 달라야 한다. 중국이 배터리 기술에서 앞서 있다면 우리는 그것을 인정해야 한다. 그리고 필요한 기술은 중국과 협력해서라도 확보해야 한다. 중국의 배터리 산업에는 CATL과 BYD 같은 거대 기업뿐만 아니라 수많은 소재·장비·BMS·ESS 기업이 존재한다.특히 SIB 분야에서 중국의 선도 기업들은 이미 상당한 상용화 경험을 쌓고 있다. 하이나(HiNa) 배터리 역시 중국과학원 물리연구소의 연구 성과를 기반으로 SIB를 개발하고 양산을 추진해온 기업이다. 회사 스스로 저비용·장수명·고안전성·고에너지밀도의 SIB 제품을 주요 전략으로 제시하고 있으며, 적용 분야를 대규모 ESS, 전기차, 저속 전기차 등으로 확대하고 있다.한국이 모든 것을 처음부터 다시 개발할 필요는 없다. 한국이 잘하는 것과 중국이 잘하는 것을 결합하면 된다. 한국은 자동차, 반도체, 전력전자, BMS(Battery Management Syste, 축전지관리시스템), 시스템 통합, 품질 관리에서 세계적인 경쟁력이 있다. 중국은 배터리 소재, 셀 생산, 가격 경쟁력, 대량생산 경험에서 강점이 있다. 이 둘을 결합하면 새로운 사업 모델이 나올 수 있다.중국과 경쟁하면서 중국과 협력해야 한다. 나는 이것을 '한중 배터리 기술협력'이라고 부르고 싶다.중국에서 검증된 배터리를 한국에 들여와 단순히 판매하는 것이 아니다. 한국 기업이 배터리 팩과 BMS를 개발하고, ESS 시스템을 설계하고, 국내 실증을 거쳐 해외 시장까지 진출하는 것이다.예를 들어 SIB 셀은 중국에서 확보하고, 배터리 팩은 한국에서 만들고, BMS는 한국 기술을 적용하고, ESS 시스템은 한국 기업이 구축하고, 최종적으로 한국의 브랜드로 해외에 수출할 수도 있다.이것은 중국 배터리 기업에도 나쁜 모델이 아니다. 중국은 생산과 셀 기술에 강하고 한국은 시스템과 글로벌 고객 대응에 강하기 때문이다. 경쟁과 협력을 동시에 하는 것이 현실적인 산업 전략이다.여섯째 해법은 '양산 중심의 R&D'다.한국의 배터리 연구개발도 바뀌어야 한다. 연구실에서 세계 최초의 성능을 기록하는 것만으로는 부족하다. 1000번 충방전한 실험실 셀보다 중요한 것은 '100만 개를 동일한 품질로 만들어낼 수 있는가'다. 배터리 산업에서 진짜 기술력은 논문이나 특허 숫자만으로 결정되지 않는다. 원가를 낮추고, 수율을 높이고, 불량률을 낮추고, 대량생산을 안정화하고, 10년 이상 현장에서 사용할 수 있도록 만드는 것이 진짜 기술이다.중국 배터리 산업이 강한 이유도 여기에 있다. 중국은 기술을 시장에 먼저 투입하고 시장에서 생산하면서 기술을 발전시킨다. 한국도 이런 방식으로 바뀌어야 한다.전고체 배터리도 '올인'해서는 안 된다. 전고체 배터리를 연구하지 말자는 말이 아니다. 오히려 반드시 연구해야 한다. 다만 모든 것을 전고체에 걸어서는 안 된다. 전고체 배터리는 아직 계면 안정성, 이온전도, 제조공정, 수율, 원가, 생산설비 등 해결해야 할 문제가 많다. 최근 연구에서도 리튬 금속과 황화물계 고체전해질 사이의 계면반응과 압력 문제가 여전히 중요한 연구 대상으로 확인되고 있다.따라서 전고체는 장기적인 미래기술로 투자하되, 당장 3~5년 안에 시장을 만들어야 하는 기업의 핵심 전략과는 구분할 필요가 있다. 미래의 기술을 연구하는 것과 오늘의 시장을 포기하는 것은 전혀 다른 문제다. 한국은 두 가지를 동시에 해야 한다.정부도 '배터리 3사 중심 정책'에서 벗어나야 한다. 지금까지 정부의 관심은 주로 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 같은 대기업에 집중돼 있었다. 물론 이 기업들이 중요하다. 하지만 배터리 산업은 대기업 혼자 만들 수 없다. 소재기업이 있어야 하고, 장비기업이 있어야 하고, BMS 기업이 있어야 하고, 팩 기업이 있어야 하고, ESS 시스템 기업이 있어야 한다. 그리고 무엇보다 새로운 기술을 들고 나오는 중소·중견기업이 있어야 한다.정부가 해야 할 일은 대기업에 연구개발비를 나눠주는 것만이 아니다. 새로운 배터리 기술이 실제 시장에서 시험될 수 있는 실증 시장을 만들어야 한다. 공공 ESS, 도서 지역 전력저장, 통신기지국,전기차 충전소, 산업용 UPS, 농촌·어촌 마이크로그리드 등에서 새로운 배터리를 실제로 사용해볼 수 있도록 해야 한다. 실증이 곧 가장 강력한 산업 정책이다.한국에는 아직 시간이 있다. 나는 한국 배터리 산업이 끝났다고 생각하지 않는다. 오히려 지금이 마지막으로 전략을 바꿀 수 있는 시기라고 생각한다. 한국에는 세계적인 자동차 기업이 있다. 세계적인 전자기업이 있다. 반도체와 화학, 소재, 전력전자 기술이 있다. 그리고 세계적인 배터리 제조기업이 있다. 이 모든 것을 연결하면 중국과 다른 경쟁력을 만들 수 있다.문제는 우리가 왜 과거의 성공 방식에 계속 머물러 있느냐는 것이다. 배터리 산업에서 두 번째 삼성전자가 나와야 한다. 삼성전자가 일본의 반도체 기업을 추월할 수 있었던 이유는 단순히 더 좋은 메모리를 만들었기 때문만은 아니다. 시장의 변화를 읽고 과감하게 투자했기 때문이다. 한국 배터리 산업에도 그런 기업이 필요하다. NCM에 머무르지 않고, LFP를 받아들이고, SIB에 투자하고, 전고체는 장기적으로 연구하면서, ESS라는 새로운 시장을 키우는 기업 말이다.그리고 무엇보다 시장보다 먼저 움직이는 기업이어야 한다. 나는 이것이 한국 배터리 산업이 제2의 도시바가 되는 것을 막는 가장 현실적인 방법이라고 생각한다.앞으로 10년의 배터리 시장은 하나의 기술이 독점하는 시장이 아닐 것이다. NCM이 살아남고, LFP가 성장하고, SIB가 새로운 시장을 만들고, 전고체가 장기적으로 그 자리를 노릴 것이다. 중요한 것은 어느 하나를 선택하는 것이 아니다. 어떤 시장에 어떤 배터리를 적용할 것인가를 결정하는 능력이다.한국 배터리 산업이 지금 해야 할 일은 명확하다. NCM을 지키고, LFP를 확대하고, SIB를 선점하고, 전고체는 장기적으로 연구해야 한다. 그리고 ESS를 자동차와 함께 새로운 성장축으로 만들어야 한다.중국과 경쟁하되 필요한 기술은 중국과 협력하고, 미국의 규제에 기대지 말고, 우리 스스로 가격과 기술 경쟁력을 만들어야 한다.한국 배터리 산업에는 아직 기회가 있다. 하지만 그 기회가 영원히 기다려주지는 않는다. 중국이 다음 배터리를 만들 때 한국이 또다시 그 배터리를 따라가는 나라가 될 것인가. 아니면 이번에는 중국과 함께 혹은 중국보다 먼저 다음 시장을 만들어낼 것인가.이것이 지금 한국 배터리 산업이 답해야 할 가장 중요한 질문이다.