디자이너 130여 명의 실험에서 발견한 것

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큰사진보기 ▲DDP 이간수문 전시장에서 열린 콜렉티브 서울 전시에 시민들이 관람하는 모습DDP 이간수문 전시장에서 열린 콜렉티브 서울 전시에서 시민들이 전시 작품을 보고 있다 ⓒ 신미선 관련사진보기

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"공유된 문제의식, 서로 다른 사유가 교차하며 생성된 디자인 결과물들을 소개한다."

큰사진보기 ▲WDO 2027 프리뷰 행사 단체 사진WDO 2027 프리뷰 행사에서 전 세계 디자이너들이 내년 행사를 알리면서 우측에 표시된 슬로건 'Think Make Change' 와 함께 기념촬영하고 있다 ⓒ 신미선 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.워킹맘의 별빛동화 '별빛문답' 에 게재됩니다.

함께 일한다는 것은 무엇일까? 같은 목표를 향해 움직이는 것일까. 서로의 의견을 조율해 하나의 결과물을 만드는 것일까. 아니면 서로 다른 생각을 유지하면서도 이전에는 없었던 새로운 가능성을 만들어가는 것일까.우리는 일상에서 끊임없이 협업을 요구받는다. 직장에서는 부서 간 협력을 강조하고, 학교에서는 모둠 활동을 장려한다. 사회는 다양성을 존중해야 한다고 말한다. 하지만 정작 다른 생각을 가진 사람과 함께하는 일은 쉽지 않다. 서로 다른 의견이 부딪치면 갈등을 피하려 하고, 효율을 위해 하나의 방향으로 생각을 모으려 한다. 협업이라는 이름 아래 누군가는 자신의 생각을 접고 우세한 의견을 따른다.지난 25일, 서울디자인위크가 막을 내렸다. 회사에서 맡은 일이 홍보다 보니 서울디자인어워드나 DDP 디자인페어처럼 규모가 크고 널리 알려진 행사 현장을 주로 누비며 기자들의 취재를 지원했다. 그중에서도 정작 내 마음에 더 새겨진 전시와 행사가 있어 소개하고자 한다. 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문전시장에서 열린 특별전 <콜렉티브 서울(Collective Seoul)>과 <세계디자인총회 서울 프리뷰> 행사다.서울디자인위크 기간인 지난 14일부터 25일까지 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문전시장에서 열린 특별전 <콜렉티브 서울(Collective Seoul)> 이야기다. <콜렉티브 서울>에는 서울을 기반으로 활동하는 10개 콜렉티브, 약 130명의 창작자가 참여했다. 가구와 공예, 패션, 그래픽, 사진, 산업디자인 등 서로 다른 분야의 디자이너와 공예가들이 각자의 활동과 공동 프로젝트를 선보였다.전시의 주제는 '각자의 세계가 만나 공동의 실천으로'다. 각기 다른 전문성과 작업 방식을 가진 사람들이 서로의 세계를 연결하고, 공동의 질문을 던지고, 새로운 결과물을 만들어가는 과정에 주목했다. 전시 도록에는 이런 설명이 담겨 있었다.나는 이 문장에서 '서로 다른 사유가 교차한다'는 표현에 눈길이 갔다. 보통 협업을 말할 때 우리는 공동의 목표와 결과를 강조한다. 하지만 이 전시는 서로 다른 생각이 만나는 과정 자체를 창작의 중요한 부분으로 바라본다. 누군가의 생각이 다른 사람의 생각을 없애는 것이 아니라, 서로 영향을 주고받으며 새로운 질문을 만들어내는 것이다.참여 콜렉티브 중 '더니트 클럽(the knit club)'은 2019년 시작된 공예가와 디자이너들의 모임이다. 'knit(니트)'에는 뜨개질이라는 뜻 외에도 밀접하게 관계를 맺거나 결합한다는 의미가 있다. 이름부터 이들의 활동 방식을 보여주는 셈이다. 도예와 섬유, 유리, 복합매체 등 서로 다른 재료를 다루는 창작자들이 한데 모인다. 매년 새로운 주제를 정하고 각자의 재료와 기술로 탐구한 결과를 전시와 판매전 등을 통해 소개한다. 흥미로운 점은 같은 주제를 공유하더라도 결과물은 서로 다를 수 있다는 사실이다.'알오에스(ROS)'는 공예를 기반으로 활동하는 창작자 연대다. 공예, 디자인, 퍼포먼스, 영상 등 다양한 분야의 창작자 약 20명과 함께 재료와 장소, 사람의 관계를 탐구해 왔다.대표적인 프로젝트 중 하나는 <다시 짓는 집>(2020~2021)이다. 거주 공간에서 나온 폐기물을 활용해 작업했다. 버려진 물건은 보통 쓰임을 다한 것으로 여겨진다. 그러나 이들은 폐기물을 새로운 작업의 재료로 바라봤다.<야생흙연구>(2023~2026)에서는 국내 여러 지역의 토양을 탐구한다. '로컬 플레이'(2024~2025)에서는 사물을 매개로 땅과 사람의 관계를 살펴본다.이들의 활동에서 눈여겨볼 것은 물건을 새롭게 만드는 기술만이 아니다. 무엇을 쓸모 있는 것으로 보고, 무엇을 버려야 할 것으로 판단하는지 그 기준부터 다시 질문한다는 점이다.또 다른 참여 그룹인 '콜렉티브 매스_온 웨이트(Collective Mass_On Weight)'는 재료의 질감과 무게, 형태가 만들어내는 감각적 경험에 주목한다. 재료를 단순한 제작 수단이 아니라 디자인 사고의 출발점으로 바라본다. 물질의 물리적 조건과 한계를 살피고, 그것이 새로운 형태와 기능으로 발전할 가능성을 탐구한다.서로 다른 세 그룹의 활동에는 한 가지 공통점이 있다.기존에 당연하게 여겼던 것을 다시 질문하며 분야의 경계, 버려진 재료의 가치, 물질의 쓰임을 고정된 것으로 받아들이지 않는다. 각자의 개성을 존중하며 또 다른 창작을 만든다. 이들의 활동을 살펴보며 세 개의 단어가 떠올랐다.'Think, Make, Change'. 생각하고, 만들고, 변화시키다. 2027년 서울에서 열리는 세계디자인총회 슬로건이다. DDP에서는 지난 14일 <세계디자인총회 서울 프리뷰> 행사를 열었다. 문제를 발견하고, 해결책을 만들고, 그 결과로 세상을 변화시키는 과정을 뜻하는 이 슬로건은 막상 어렵게 느껴진다. 하지만 <콜렉티브 서울>의 활동과 연결해 보니 조금 다르게 읽혔다.우리는 흔히 변화를 위해 과거의 것을 버려야 한다고 생각한다. 새로운 기술을 익히고, 낡은 방식을 포기하고, 이전과 다른 결과를 만들어야 한다고 믿는다. 내가 쌓아 온 경험을 지니면서도 다른 사람의 세계를 받아들이는 것. 나의 전문성을 지키면서도 다른 전문성과 연결되는 것. 때로는 내 생각이 완전하지 않다는 사실을 인정하는 것. 그 역시 변화다.일상에서 필요한 변화는 거창하지 않다. 회의에서 반대 의견이 나왔을 때 바로 설득하지 않고 왜 그렇게 생각하는지 묻는 것. 아이의 선택이 내 생각과 다를 때 조언보다 먼저 그 이유를 들어 보는 것. 익숙한 방식을 고수하기보다 새로운 시도를 하는 동료에게 기회를 주는 것. 이것이 일상에서 실천할 수 있는 'Think, Make, Change'일 것이다.어제보다 다른 사람의 이야기를 조금 더 오래 보려고 한다. 익숙한 판단을 잠시 미루고 새로운 가능성을 받아들였다면, 그것 역시 변화가 아닐까? 서로 다른 생각을 가진 사람들이 함께 새로운 답을 찾을 수 있을 때, 변화는 한 사람의 세계를 넘어 우리 모두의 삶으로 확장될 것이다.