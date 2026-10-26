후배의 수상 소감, 끝내 듣지 못했습니다

큰사진보기 ▲2026 한복문화주간 초청장에 담겨 온 티머니 교통카드. ⓒ 고시현 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲송화한복의 당깃 트렌치코트를 입고 앉은 '사열 15번' 자리. ⓒ 고시현 관련사진보기

큰사진보기 ▲한복문화 진흥 유공 시상식. ⓒ 고시현 관련사진보기

10월 14일, '2026 한복문화주간' 초청장이 도착했다. 한지 느낌의 봉투 안에는 한복 캐릭터가 그려진 티머니 교통카드가 들어 있었다. 행사장에 편하게 오라는 뜻으로 교통비까지 미리 충전해 두었다는 안내도 있었다. 작은 카드 한 장에 담긴 세심한 마음이 고마웠다.나는 농인이다. 그리고 한복을 사랑한다. 일할 때도 한복 철릭을 근무복처럼 입는다. 행사에 앞서 운영사무국에 조심스럽게 문의했다. 수어통역을 지원하는지 물었다. 돌아온 답은 이번 행사에는 별도의 수어통역이 없다는 것이었다. 지원하지 못해 송구하다는 말도 덧붙였다. 나는 "괜찮습니다, 모레 뵙겠습니다"라고 답했다.어릴 때부터 한복을 좋아했다. 고향 인근 풍기에 가서 인견 원단을 끊어 와 옷을 지어 입곤 했다. 하지만 2023년까지 부산에 살았던 내게 서울에서 열리는 한복 행사는 늘 멀게 느껴졌다. 서울로 올라온 뒤에는 그동안 누리지 못했던 한복의 즐거움을 하나씩 채워 가기 시작했다.2024년부터 '한복상점'을 꾸준히 찾았고, 지난해부터는 한복문화주간 기념행사에도 함께하고 있다. 지난해에는 송화한복의 초대로, 올해는 한국공예·디자인문화진흥원의 초대로 행사장을 찾았다.10월 22일, 서울 용산 국립중앙박물관 열린마당. 송화한복의 철릭원피스에 당깃 트렌치코트를 갖춰 입고 '사열 15번' 자리에 앉았다. 가을 햇살 아래 한복을 곱게 차려입은 사람들이 가득했다.문화체육관광부가 주최하고 국립중앙박물관과 한국공예·디자인문화진흥원이 주관한 행사였다. 최휘영 문화체육관광부 장관의 개회사에 이어 김혜경 여사의 축사가 있었고, 한복문화 진흥 유공자 시상식도 진행됐다. 무대 화면에는 외국인 참석자를 위한 영어 안내도 나왔다.그러나 무대 옆에 수어통역사는 없었다. 서울에 와서 하나씩 채워 온 한복의 즐거움. 그날 내게는 여전히 채워지지 않은 것이 하나 남아 있었다. 바로 수어였다.시상식에서 반가운 이름을 발견했다. '젊은 한복인상'을 받은 정혜진 송화한복 대표였다. 대학 후배이자, 그날 내가 입은 철릭원피스와 당깃 트렌치코트를 지어 준 사람이다.손뼉을 치며 마음껏 축하했다. 그런데 후배가 무대에서 어떤 소감을 말했는지는 끝내 알지 못했다. 그날 가장 아쉬운 순간이었다.문득 2월 3일이 떠올랐다. '한국수어의 날'이다. 해마다 이날 기념행사를 열고 한국수어의 가치를 알리는 곳이 문화체육관광부다. 한국수어를 지키고 알리는 일도, 한복문화를 널리 알리는 일도 같은 부처가 맡고 있다.그런데 두 일은 아직 따로 움직이는 듯하다. 한국수어의 날에 수어를 이야기하는 부처라면, 한복문화주간 무대에도 수어가 함께할 수 있으리라 믿는다.어느 행사장에나 농인은 한두 명쯤 있을 수 있다. 신청한 사람이 없어 보여도, 그 자리에 농인이 앉아 있을 수 있다. 그날의 나처럼. 그래서 수어통역은 누가 요청할 때만 준비하는 특별한 배려가 아니라, 처음부터 함께 있는 기본이 되었으면 한다.농인으로서 바라는 것은 하나다. 무대 위 이야기를 농인도 함께 알아들을 수 있도록 수어통역을 해 주는 것이다. 어렵지 않다. 초청장에 수어통역 신청 칸 하나, 무대 옆 수어통역사 한 명이면 된다. 이미 큰 행사마다 수어통역이 함께하는 지역도 있다. 이런 모습이 나라 행사에도 이어지기를 바란다.올해 한복문화주간은 10월 25일 막을 내렸다. 이 행사는 한복을 보고, 입고, 즐기는 일상을 말한다. 한복을 사랑하는 농인으로서, 그리고 대한민국의 한 사람으로서 당부드린다. 그 일상 안에 농인도 함께 넣어 주시기를. 나는 내년에도 한복을 입고 이 자리를 찾을 것이다. 그때는 무대 옆 수어통역사의 손을 보며 모든 이야기를 함께 나누고 싶다.