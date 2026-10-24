평생 '은폐된 허구' 직시한 무라카미 류 별세

큰사진보기 ▲일본 베스트셀러 작가 무라카미 류 ⓒ 교도=연합뉴스 관련사진보기

"사람은 그렇게 단순한 생물이 아니라는 것을 이야기하고 싶었다. 자신조차도 자기의 전부를 알지 못하는 게 인간이다. 그런데 모든 것을 다 아는 것처럼 타자를 컨트롤하려고 하거나, 사회적인 틀 속에 사람들을 집어넣고 사람의 자유를 구속할 수 있을까? 인간은 좀더 겸허해져야 하지 않겠나 라는 생각을 표현하고 싶었다." (2005년 방한 인터뷰에서)