복기왕, 경기도 '사회혁신경제국' 폐지 철회 촉구

큰사진보기 ▲2026 년 8 월 20 일 사회연대경제기본법 통과 기자회견 모습. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

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더불어민주당 사회연대경제위원회가 최근 경기도가 추진 중인 '사회혁신경제국' 폐지 개편안에 대해 깊은 유감을 표하며 즉각적인 철회를 촉구했다.복기왕 위원장은 23일 입장문을 내고 "13년간 염원했던 사회연대경제기본법이 국회를 통과한 지 두 달 만에 경기도가 전담 조직 폐지를 예고했다"며 "참담한 심정을 금할 수 없으며, 당의 핵심 가치와 정책적 연속성을 심각하게 훼손하는 이번 개편안을 즉각 철회해야 한다"고 밝혔다.복 위원장은 경기도가 과거 윤석열 정부의 예산 삭감 기조 속에서도 사회연대경제를 지탱해 온 최후의 '망명지'이자 베이스캠프였다는 점을 강조했다.민선 7기 이재명 도정 시절 신설된 '사회적경제과'가 민선 8기를 거치며 '사회혁신경제국'으로 확대 개편됐고, 2023년 경기도사회적경제원 출범 등 괄목할 만한 성과를 이뤄냈다는 것이다.복 위원장은 같은 당 소속 추미애 경기도지사를 향해 정책 연속성 유지를 강하게 요구했다.복 위원장은 "이재명 전 지사가 심혈을 기울여 다져놓은 정책적 자산을 현 도정이 스스로 허물어뜨리는 것은 당의 정체성을 존중하지 않는 결정"이라며 "중앙정부가 추진체계를 강화하는 시점에 최대 지방정부인 경기도가 컨트롤타워를 해체하는 것은 시대적 흐름에 역행하는 일"이라고 지적했다.아울러 지난 8월 제정되어 오는 2027년 3월 시행을 앞둔 사회연대경제기본법을 언급하며, 현 시점은 조직 축소가 아닌 민관 협력 네트워크를 단단히 다져야 할 '골든타임'이라고 강조했다.복 위원장은 "사회연대경제는 돌봄·주거·에너지 등 지역 사회 과제를 해결하는 미래 자산"이라며 "추미애 지사는 사회혁신경제국 폐지 계획을 전면 철회하고, 자랑스러운 정책적 연속성을 계승해 민생과 공동체를 지키는 선두 주자로 서 달라"고 호소했다.