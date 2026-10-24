'사망설' 김정은, 사흘 만에 공개활동... "세계 최강 무장력 육성"

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 10월 22일과 23일 평양에서 조선인민군 제3차 중대장 대회를 주재하고 '새 시대 강군건설과 중대장들의 임무'에 대해서 연설했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.10.24 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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최근 해외에서 뇌출혈과 사망설까지 제기됐던 김정은 북한 국무위원장이 군 지휘관들이 참석한 대규모 행사에 모습을 드러냈다. 김 위원장은 이 자리에서 '세계 최강의 무장력' 육성을 목표로 제시하면서 일선 중대의 전투력을 대폭 강화할 것을 주문했다.24일 북한 관영 <조선중앙통신>에 따르면 김 위원장은 지난 22일부터 이틀간 평양에서 열린 조선인민군 제3차 중대장대회에 참석해 '새시대 강군건설과 중대장들의 임무'라는 제목으로 연설했다.북한이 밝힌 행사 날짜를 기준으로 하면 김 위원장이 공식 석상에 모습을 드러낸 것은 지난 19일 평양에서 열린 '전국피복, 신발전시회-2026'을 방문한 이후 사흘 만이다.북한은 지난 20일 김 위원장이 부인 리설주, 딸 김주애와 함께 의류·신발 전시회를 둘러보는 사진과 영상을 공개한 바 있다.김 위원장은 중대장대회 연설에서 "세계최강의 무장력을 육성하는 것을 새 전망계획기간에 이룩해야 할 선점과업으로, 현실적인 목표로 내세웠다"고 밝혔다.이어 "군대강화에서 당중앙이 일관하게 주장하며 힘을 넣고자 하는 중심고리는 바로 중대"라며 중대 강화가 전군의 전투력을 높이는 가장 효과적인 방법이라고 강조했다.북한은 이번 대회에서 모든 중대를 다양한 병종의 임무를 수행할 수 있는 '다병종화된 만능중대'로 육성하겠다는 방침을 밝혔다. 이는 일선 중대가 다양한 전투 상황에서 독자적으로 임무를 수행할 수 있도록 전투 능력을 강화하겠다는 구상으로 풀이된다.김 위원장은 중대의 전투력뿐 아니라 사상교육과 군기 확립도 강조했다. 그는 모든 중대가 사상정신적으로 단결하고 군사기술적으로 정예화돼야 한다면서 중대장들에게 정치사상적 자질과 군사지휘 능력을 함께 갖출 것을 주문했다.또 중대장들이 병사들에게 친형이자 전우가 돼야 한다면서 중대를 병사들의 '정든 집'으로 만들기 위해 노력할 것을 당부했다.김 위원장은 이번 대회의 기본정신을 "최강의 중대육성으로 최강의 군대를 건설하고 우리 식의 군사혁명을 다그치자는 것"이라고 규정했다.북한은 이번 대회가 노동당 제9차 대회 이후 처음 열린 전군 차원의 회합이라고 밝혔다. 행사에는 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장, 김성기 국방상, 리영길 인민군 총참모장 등 군 수뇌부가 참석했다.김 위원장이 당대회 이후 첫 전군 회합으로 중대장대회를 개최하고 직접 연설한 것은 향후 군사력 강화 과정에서 일선 전투부대의 역할을 중시하겠다는 의지를 드러낸 것으로 해석된다.