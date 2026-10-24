상생과 공존, 격 높은 삶으로 이끄는 곡성 도깨비

큰사진보기 ▲김석균이 주도하는 <도깨비굿>이 펼쳐지는 중 ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲한영애가 주도한 <섬진생명굿>. 김석균, 양향진, 김평부가 함께 했다. ⓒ 이혁발 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공중곡예하는 엄예은 ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲- 불 퍼포먼스(SAIPA) ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲대북(성상식) 검무(김윤정) ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲창작 국악(더튠 트리오)/ 춤+드론(기에르모 루이스(쿠바))/ 미디어아트(신도원)/ 현대무용(모지민) ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲무대에선 정선국립아리랑예술단이 공연하고, 아래에는 행위예술가 성백이 실연하고 있다. ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲토케토리가 연주하고 있는 중 모든 이들이 나와 춤 난장을 즐기는 중 ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲사운드 퍼포먼스(다원예술그룹 ONENESS)/ 춤(PAA(일본))/ 보이스퍼포먼스(Mocca)/ 사또 유끼에 ⓒ 이혁발 관련사진보기