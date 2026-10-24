상생과 공존, 격 높은 삶으로 이끄는 곡성 도깨비

10월 23일 오후 5시, 보성강과 섬진강이 비단결처럼 소리 없이 어우러지는 곡성 압록유원지에 시끌벅적한 굿거리장단이 강변을 흔들었다. 자연의 서정성이 짙게 배어 있는 곡성의 들판과 강이 거대한 하나의 자연 예술무대로 승화하는 순간이었다.
'섬진강별곡 2 – 자연에 스미다'라는 주제로 막을 올린 2026 섬진강국제실험예술제(SIEAF)는 부슬비가 계속 흩뿌려지는데도 불구하고 강물과 하늘의 경계가 완전히 없어진 밤 9시 반까지 뜨거운 생명의 에너지로 곡성의 밤을 환하게 물들였다 .
땅과 강, 그리고 만물을 어루만지는 상생의 기원
해가 지기 전, 잔잔히 내려앉는 빛 속에서 올려진 첫 무대는 붉은 옷을 입고 신명 나는 풍물로 무대를 휘저어놓은 김석균 주도의 <도깨비굿>이었다.
이어서 실제 무당이기도 한 한영애 주도로 <섬진생명굿>이 펼쳐졌다. 풍성한 과일이 놓인 제단 앞에서 간략한 전통 형식으로 만물의 평화로운 공존과 위로, 추모의 마음을 모아 기원의 굿판을 벌였다. 상처 입은 현대인의 마음을 다독이고 자연과의 깊은 감응을 불러일으킨 이 무대는 관객들에게 공동의 신비로운 제의적 체험을 선사했다.
이어진 우하우 종(Wu Haw Jong)의 디아볼로(중국식 요요) 퍼포먼스는 핑크빛 조명을 머금은 채 밤하늘 높이 솟구쳐 오르며 어둠이 찾아오는 강변에 화려한 빛의 온기를 더했다.
하늘과 땅을 잇는 불꽃과 공중의 서사
어둠이 깊어지자 교량 아래 놓인 10미터 높이의 다리 위에서 낙화불꽃이 붉은 빗물처럼 떨어져 내리기 시작했다. 그 불꽃의 온기 속에서 공중곡예사 엄예은은 허공을 가르는 가녀린 천에 몸을 맡긴 채 하늘과 소통하고 인간을 연결하는 아슬아슬하고 우아한 포즈를 선보였다. 태국 SAIPA 팀의 강렬한 파이어 퍼포먼스는 곳곳에 불을 밝히며 도깨비의 원초적 생명력을 수놓았다.
이어 등장한 방글라데시 마임·현대무용 아티스트들은 섬진강이라는 시골 강가에서 전 세계를 향해 국경과 차별을 넘어 '평화로워지자' 메시지를 퍼뜨리는 숭고한 울림을 만들어냈다.
영혼을 다독이는 살풀이
악귀와 전쟁, 살생의 아픔을 물리치자는 염원을 담아 성상식 작가의 묵직한 대북 소리가 밤공기를 두드렸다. 여진이 오래갔다. 이 북 파동이 울렁울렁 파장을 그려 나갈 때, 흰 옷자락을 나풀거리며 날카로운 쌍검을 휘두른 김윤정의 정갈한 검무는 정화의 정수를 보여주었다.
특히 6·25 압록전투 전사자들의 영혼을 위로하는 천도의식 공간에서는 현대무용가 모지민의 강렬한 무대가 시선을 사로잡았다. 뿔 달린 가면과 여성 복장으로 현대판 사제처럼 등장한 그는 붉은 속치마를 자유자재로 움직이며 강렬한 붉은 곡선의 덩어리를 만들어냈다. 창작국악 더튠 트리오의 연주, 신도원의 미디어아트와 어우러진 그의 몸짓은 현대 예술로 풀어낸 강렬하고 우아한 '모지민식 현대판 살풀이'이자 위령의 노래였다.
한국 도깨비와 일본 오니, 신화가 나눈 우정의 춤
개막식의 주제공연 <With 도깨비&두꺼비>에서는 곡성의 마천목 장군 설화 속 도깨비·두꺼비와 일본 유네스코 등재 의례인 '나마하게(오니)'가 신화적 만남을 가졌다.
Mocca의 태초의 깊은 골짜기에서 끌어올린 듯한 보이스 퍼포먼스가 나지막이 퍼지고, 일본 PAA 그룹의 부토 아티스트들이 실존의 처절한 몸짓으로 등장하여 무대 주변 공기를 긴장시키는 듯했다. 이 몸짓에 한국 다원예술그룹 ONENESS가 화답했다. 몸 전체에 색을 칠하고 언어 이전의 섬세하고도 둔탁한 신체 언어로 손을 잡으며 우정을 나누는 아티스트들의 모습은 이념과 국경을 넘어 진정으로 실존하며, 나아가 상생과 공존하는 삶의 지향을 드러냈다.
칠현금과 정선아리랑, 먹 퍼포먼스의 만남
칠현금의 격정적인 연주(오현화)가 펼쳐졌고, 정선군립아리랑예술단 단원들의 사붓사붓한 동작과 애절한 정선아리랑 곡조가 밤하늘을 채울 때, 행위예술가 성백은 흰 천 위에 입으로 먹을 뿜었다. 그리고 뿌려진 먹으로 힘찬 선들을 그려 나갔다. 이후에 드러난 도깨비 얼굴, 그 눈동자 같은 붉은 수술 달린 공을 하늘 높이 올려보냈다. 그 위에 원초적 몸짓으로 강렬한 검과거와 미래, 먹 향과 아리랑의 가락이 단숨에 어우러진 조화의 순간이었다.
경계를 허물고 모두가 도깨비가 된 대동의 밤
민요 월드뮤직 그룹 토케토리는 <심신 풀이>라는 단락에서부터 등장하여 마지막 <노는 마당>까지 무대를 이끌었다. 앞 단락엔 민요 위주의 음악을 연주하고 노래했다. "얼씨구 날씨구 씨구 지화자, 아니 놀지는 못하리라"
<노는 마당>으로 넘어와서는 신나는 EDM 비트로 즉흥 난장 파티를 이끌었다. 무대와 객석, 예술가와 관객의 경계는 완전히 허물어졌다. 곡성 주민들, 예술가들 모두가 서로서로 손을 잡고 강강술래로 돌았다. 또 어깨동무를 하고 팔짝팔짝 함께 뛰었으며, 어떠한 격도 없는 무의식의 춤을 추었다.
"사람이 예술이고, 인생이 예술"이라는 예술감독 김백기의 말처럼, 이 행사는 격식과 차별을 던져버리고 자연과 인간, 예술과 삶이 하나가 된 진정한 대동세상인 것이다. 섬진강, 그 강물 위에 비친 빛처럼 이 에술판에 참여한 모든 이들의 가슴속에 은하수 같은 아름다움이 한 자리를 차지했을 것이다.
예술이 농촌에 스며들면, 구경꾼이 아닌 '주인'이 되는 주민들
실험예술제가 곡성에 터 잡은 지(2022년 제21회)도 벌써 5년째다. 섬진강국제실험예술제가 여타 도시형 예술제나 대규모 문화 축제와 획기적으로 다른 점은 바로 '예술과 농촌, 그리고 주민의 공존'에 있다. 난해하고 거리를 두게 마련인 '실험예술'이 이곳 곡성에서는 농촌의 일상과 삶에 스스럼없이 스며든다. 지난 9월부터 논두렁 패션쇼와 마을 콜로키움을 거치며 주민들은 단순한 관람객이 아닌 축제의 동반자로 함께해 왔다.
이러한 상생의 정점은 '도깨비쌀 모으기'에서 드러났다. 곡성 농협과 거점 7곳에서 주민과 관광객 100여 명이 정성껏 모아 온 십시일반의 쌀은 개막 현장에서 따뜻한 떡과 술이 되어 나눠졌다. 땅을 일구는 농민의 땀방울과 두레·품앗이 정신이 실험예술이라는 그릇 안에서 '생명과 나눔'의 상징으로 다시 태어난 것이다. 예술이 격식 갖춘 미술관을 벗어나 농촌의 삶에 온기를 불어넣고, 주민들의 자부심을 일깨우는 강력한 치유의 힘이 됨을 입증한 순간이다.