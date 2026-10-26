바다만 있는 줄 알았던 포항, 이런 곳도 있었네

큰사진보기 ▲말피평저수지물가에 세워진 정자와 오래된 나무가 잔잔한 수면에 거울처럼 비친다. 가을 햇살 아래 한 폭의 수채화를 보는 듯하다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲분옥정계곡의 바위 절벽 위에 자리한 포항 김계영 후손들이 세운 정자 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲분옥정300년 세월을 품은 말미평저수지 버드나무 ⓒ 문운주 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲일제당(입암정사)1600년 여헌 장현광과 입암사우가 학문을 닦기 위해 세운 정자 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲은행나무입암리 마을 보호수로 지정, 수령 330여 년 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲경주 귀래정1755년 여강 이씨 문중이 후손들의 글방으로세운 정자 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼괴정1755년 여강 이씨 문중이 후손들의 글방으로 세운 정자 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲운곡서원수령 37여0 년은행나무 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲운곡서원경상북도 경주시 강동면에 있는 조선후기 권행을 추모하기 위해 창건한 서원. 교육시설 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲오어사오어사 대웅전 2012년 경상북도 유형문화재 지정 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲오어사고려시대 동종 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲구룡포일본인 가옥거리 ⓒ 문운주 관련사진보기

[탐방코스]

분옥정 → 말미평저수지 → 입암정사 → 입암서원 → 귀래정 → 삼괘정 → 운곡서원 → 유연정 → 오어사 → 구룡포 일본인 가옥거리

가을이 깊어 가는 10월, 이름난 관광지보다 한적한 옛길과 숨은 문화유산이 끌린다. 오래된 정자에서 풍경을 바라보고, 서원과 고찰에서 옛사람들의 삶을 되짚어보는 여행이다. 서두르지 않고, 걷고, 보고, 느끼는 즐거움이 있다.포항하면 바다가 먼저 떠오른다. 호미곶의 일출과 영일대해수욕장, 구룡포항이 익숙하다. 그러나 내륙으로 눈을 돌리면 또 다른 포항이 보인다. 산골에 자리한 정자와 서원, 선비들의 자취가 남은 계곡과 천년고찰까지. 곳곳에 이야기가 숨어 있다.지난 22일 동해안 여행의 첫 답사지는 포항시 북구 기계면 봉계리 분옥정이다. 마을 안쪽에서는 소박한 정자지만 계곡 쪽으로 돌아서니 모습이 달라진다. 바위 절벽 위에 누각을 높이 들어 앉혔다. 가을빛이 스며든 나무와 돌담이 어우러져 한 폭의 그림 같다.분옥정(噴玉亭)은 '옥구슬을 뿜어내는 듯한 폭포가 보이는 정자'라는 뜻이다. 계곡물이 바위에 부딪혀 흩어지는 모습을 옥구슬에 빗댔다. 평범한 물줄기에서 옥구슬을 떠올린 옛사람들의 시심이 놀랍다.1820년 유학자 김계영을 기리기 위해 후손들이 세운 정자다. 누마루와 온돌방을 이은 '丁'자형 구조가 독특하다. 처마 아래에는 추사 김정희의 글씨로 전해지는 '분옥정'과 '청류헌' 현판이 걸려 있다. 청류헌은 '흐르는 물소리를 듣는 집'이라는 뜻이다.분옥정에서 조금 내려오면 봉계수변공원(말미평지)이다. 물가에는 아담한 정자와 수령 300여 년의 버드나무가 자리한다. 굵게 뒤틀린 줄기와 깊게 팬 나무껍질에서 오랜 세월이 느껴진다. 둘레길을 따라 한 바퀴 걷는다. 잔잔한 수면에 정자와 고목이 거울처럼 비친다. 물 위에 또 하나의 풍경이 펼쳐진 듯하다.말미평저수지를 뒤로하고 포항시 북구 죽장면 입암리로 길을 잡는다. 계곡을 따라 들어서니 일제당(입암정사)과 입암서원이 모습을 드러낸다. 가사천변에는 거대한 선바위가 우뚝 솟아 있다. 입암(立巖)이라는 이름도 이 바위에서 유래한다.눈길을 끄는 건 일제당(日躋堂), 1600년 여헌 장현광과 입암사우가 학문을 닦기 위해 세운 정자다. 절벽에 축대를 쌓고 그 위에 정자를 들어 앉혔다. 계곡 쪽으로 내민 누마루는 긴 기둥이 받치고 있다. 험한 지형을 이용한 옛 목수들의 솜씨가 놀랍다. '일제'는 날마다 학문과 덕행이 나아간다는 뜻이다.이곳은 임진왜란을 피해 들어온 권극립 등이 장현광을 모셔 와 학문을 논하던 곳이다. 장현광이 생을 마친 만활당도 곁에 있다. 입암서원은 1657년 그의 학덕을 기리기 위해 세웠다.노계 박인로의 시비 앞에서 발길을 멈춘다. 박인로는 입암의 절경을 노래한 <입암이십구곡>과 <입암별곡>을 남겼다. 비석 너머로 산줄기가 이어진다. 400여 년 전 선비들도 이 풍경을 바라보며 시를 읊었을까. 세월은 흘렀어도 그가 노래한 산천은 옛 모습을 간직하고 있다.입암의 산골을 벗어나 경주시 강동면으로 향했다. 낮은 돌담 너머로 기와지붕이 보이고, 정자 주변에는 연못이 조성돼 있다. 1755년 여강 이씨 문중이 후손들의 글방으로 세운 정자다.육각형 마루 뒤로 온돌방을 배치하고 팔작지붕을 얹었다. 둥근 기둥과 네모난 기둥을 함께 사용한 점도 특이하다. 귀래정은 벼슬을 버리고 고향으로 돌아온 이철명을 기리는 이름이다. 정자와 연못을 바라보며 옛 선비의 삶을 떠올린다.멀지 않은 곳에 삼괴정이 자리한다. 돌담 뒤로 키 큰 나무들이 솟아 있다. 1815년 임진왜란 때 의병으로 나선 이방린·이유린·이광린 삼형제를 기리기 위해 세운 정자다. 삼형제가 출전하기 전 회화나무를 한 그루씩 심었다는 데서 이름이 유래한다.경사진 땅을 이용해 앞쪽은 누각처럼 높이고 뒤쪽으로 출입하도록 했다. 가운데 대청과 양쪽 온돌방을 배치한 구조다. 나라를 지키러 떠나며 나무를 심었던 삼형제의 마음을 생각하니 정자가 달리 보인다.귀래정과 삼괴정을 둘러보고 같은 강동면에 자리한 운곡서원에 닿는다. 서원 앞에 서자 하늘을 향해 가지를 넓게 펼친 은행나무가 시선을 사로잡는다. 수령 370여 년의 고목이다. 세월의 무게를 고스란히 품은 굵은 줄기와 무성한 가지가 고풍스러운 서원 건물과 어우러진다.운곡서원은 선현의 학덕을 기리고 후학을 가르치던 곳이다. 경내에는 자연을 벗 삼아 풍류를 즐기던 유연정도 자리한다. 오래된 정자와 은행나무가 어우러진 풍경이 인상적이다.가을이면 황금빛 은행나무 단풍으로 이름난 명소다. 하지만 기대했던 단풍은 아직이다. 수령 370여 년의 은행나무는 여전히 푸른 잎을 달고 있다. 머지않아 노란 은행잎이 서원 마당을 수놓을 터다. 그 풍경을 마음속에 그려보며 아쉬운 발길을 돌린다.오후에는 포항시 남구 오천읍 운제산 자락으로 발길을 옮겼다. 오어지를 끼고 이어지는 길 끝에 오어사가 자리한다. 산으로 둘러싸인 경내에는 대웅전을 중심으로 전각들이 옹기종기 모여 있다.오어사는 신라 진평왕 때 창건됐다고 전하는 사찰이다. 본래 이름은 항사사였다. 원효대사와 혜공선사가 물고기를 먹은 뒤 살아 나온 물고기를 두고 서로 '내 물고기(吾魚)'라고 했다는 설화에서 이름이 유래한다.고려시대 동종의 발견 과정도 흥미롭다. 1216년 장인 순광이 만든 범종으로, 1995년 오어지 준설 공사 중 우연히 발견됐다. 오랜 세월 물속에 묻혀 있던 종이 다시 세상에 나온 것이다. 안내문을 읽으며 발견 당시의 놀라움을 떠올린다. 작은 산사에 깃든 역사가 새삼 깊게 다가온다.산골의 정자와 서원, 고찰을 둘러보는 사이 하루가 저물어간다. 첫날 여행의 마지막 발길은 바닷가 마을 구룡포로 이어진다. 근대문화역사거리에는 일제강점기 일본인들이 거주하던 목조 가옥들이 골목을 따라 늘어서 있다. 어업으로 번성했던 항구의 역사와 식민지 시대의 흔적이 남아 있다.드라마 '동백꽃 필 무렵' 촬영지로 알려져 관광객들의 발길이 이어진다. 좁은 골목을 걷다가 언덕으로 오르는 계단에 선다. 구룡포항과 마을이 한눈에 들어온다.하루 동안 산골의 정자에서 시작해 서원과 고찰을 거쳐 바닷가 골목까지 걸었다. 저마다 다른 시대의 이야기를 품은 곳들이다. 바다만 떠올렸던 포항이 새롭게 다가온다. 익숙한 여행지에서도 길을 조금 달리하면 뜻밖의 풍경을 만난다.