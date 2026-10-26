아내의 도시락에 담은 나만의 볶음밥 비법

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큰사진보기 ▲아내를 위해 준비한 노릇한 군만두 간식과 정성 가득한 새우볶음밥 도시락 ⓒ 김종섭 관련사진보기

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평소와 달리 아침 일찍 일어나 아내의 도시락을 싸기로 했다. 우리 집 전기밥솥에는 늘 밥이 남곤 했다. 지어놓은 밥을 며칠씩 둘 수 없어 밀폐 용기에 담아 냉장고나 냉동고에 넣어두는 일이 일상이었다. 언제부턴가 우리 부부의 식습관이 바뀌면서 밥보다는 빵이나 간단한 패스트푸드를 자주 찾게 되었고, 그러다 보니 밥통에 며칠씩 밥이 남아 있는 날이 자연스레 늘어났다.냉장고에 있는 찬밥을 보며 볶음밥을 해 먹으면 딱 좋겠다는 생각이 들었다. 며칠 전 저녁, 냉장고 문을 열다가 문득 아내의 도시락이 떠올랐다. 아내는 몇 달 전부터 목요일과 금요일, 일주일에 두 번 새로운 직장으로 출근을 시작했다. 캐나다에서는 도시락이 일상이다. 직장인은 물론 학생들까지 아침마다 도시락통을 챙겨 집을 나선다. 마트에 가보면 도시락 용기 코너가 큼직하게 마련되어 있고, 공사 현장에서도 인부들이 바닥에 모여 앉아 도시락을 먹는 모습을 흔하게 볼 수 있다.첫 도시락을 싸던 날 아침, 냉장고 속 찬밥을 처리할 겸 나만의 볶음밥을 만들기로 결정했다. 아내가 먹고 갈 아침 식사까지 넉넉하게 볶아 나누어 먹고, 아내는 도시락을 들고 가벼운 발걸음으로 출근길에 올랐다. 퇴근 후 집으로 돌아온 아내는 오늘 싸준 볶음밥이 너무 맛있었다며 후한 점수를 주었다. 혹시 다음 도시락을 기대하며 던진 빈말이냐고 슬쩍 물었더니, 손사래를 치며 정말로 맛있었다고 웃어 보였다.사실 아이들이 어렸을 때도 주말이나 휴일이면 가끔 볶음밥을 해주곤 했다. 그때마다 가족 모두 엄지를 세우며 맛있게 먹어주었으니, 아내의 칭찬도 진심이리라 믿었다. 볶음밥이란 게 냉장고 속 갖가지 채소와 반찬을 섞어 프라이팬에 볶아내는 간단한 요리 같지만, 나름의 손맛과 비법이 필요하다. 밥을 볶기 전 대파를 자작하게 썰어 넣어 향긋한 파기름을 먼저 내고, 찬밥을 넣은 뒤엔 센불에서 밥알이 짓눌리지 않도록 세워가며 고슬고슬하게 볶아내는 것이 나만의 숨은 노하우다. 재료의 화려함보다 볶는 순간의 정성과 불 조절이 맛을 좌우한다는 것을 요리할 때마다 느낀다.아내의 호평에 힘입어 다음 날도 도시락을 싸주기로 약속했다. 저녁에 미리 볶음밥에 들어갈 재료들을 정성껏 썰어 냉장고에 넣어두었다. 아침에 일어나면 팬을 달구고 볶기만 하면 되도록 준비를 마쳤다.둘째 날 아침, 볶음밥은 어제보다 한 단계 더 업그레이드되었다. 냉동고에 있던 새우를 꺼내 추가했고, 출출할 때 먹을 간식 대용으로 군만두 5개도 함께 구워 싸주었다. 매일 도시락을 싸다 보면 전날 미처 생각지 못했거나 부족했던 재료를 보완하는 소소한 재미가 있다. 냉장고 속 식재료를 알뜰하게 소비한다는 뿌듯함도 크다.도시락통을 들고 나서는 아내의 미소가 유난히 맑다. 도시락에는 특유의 '설렘'이 있다. 점심시간 벨이 울리기 전, 오늘 도시락에는 어떤 반찬이 들어있을까 기대하며 설레던 학창 시절의 기억. 친구들과 도시락통을 열어 서로의 반찬을 나누어 먹던 그 시절의 추억은 지금 돌아봐도 참 값지다.아내에게 매주 두 번의 출근길마다 '점심시간이 기다려지는 설렘'을 선물하고 싶다. 다음 주에는 볶음밥을 넘어, 도시락으로 먹었을 때 가장 맛있는 새로운 메뉴를 고민해 볼 생각이다. 옛날 어머니가 아침 일찍 일어날 자식의 도시락을 싸며 고민하셨을 그 마음이 어떤 정성이었는지, 아내의 도시락을 싸며 비로소 깊이 깨닫는다.타국에서 사랑하는 아내를 위해 정성을 담는 남편표 도시락은 앞으로 아내가 직장을 다닐 때까지는 계속 이어질 예정이다.