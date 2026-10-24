러·우크라, 올레시키 휴전… 미 포함 3자 종전협상 재개

큰사진보기 ▲러시아가 점령 중인 우크라이나 도시 올레시키 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

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러시아군과 우크라이나군이 멜라니아 트럼프 미국 대통령 부인의 중재로 러시아가 점령한 우크라이나 남부 헤르손주의 도시 올레시키에서 교전을 멈추기로 했다.백악관은 23일(현지시각) 러시아와 우크라이나가 오는 29일부터 이 도시에 인도적 지원 물자의 반입을 허용하고 민간인이 안전 통로로 대피할 수 있도록 준비하기로 휴전했으며, 멜라니아 여사가 이를 중재했다고 밝혔다.멜라니아 여사는 보도자료를 통해 "재앙 직전에 놓인 올레시키의 상황은 몹시 심각하다. 이곳에 남은 주민은 대부분 노인들로 의료 지원, 의약품, 식량, 깨끗한 물이 절실하다"라고 밝혔다.또한 "올레시키 주민은 제한된 전력을 공급받으며, 지뢰 매설 도로 한가운데 살고, 빈번한 군사 공격을 견디고 있다"라며 "내가 개입하지 않았다면 이 도시에 인도적 지원을 전하고 노인들을 대피시키는 것은 불가능했다"라고 강조했다.영국 BBC에 따르면 올레시키에는 2만 4000명이 거주하고 있었으나 2022년 전쟁 발발 후 대다수 주민이 피난해 현재는 6000명 정도만 남아 있으며, 이들 가운데 노인과 어린이는 약 200명으로 파악된다.멜라니아 여사는 "러시아와 우크라이나 민간 지도자들이 올레시키 주민 가정을 방문해 그들이 필요한 지원 수준을 결정할 것"이라며 "대피를 원하는 주민은 원하는 목적지까지 체계적인 지원과 교통편이 제공될 것이다. 일부는 러시아로, 일부는 우크라이나로 가고 싶어 할 것"이라고 말했다.그러면서 "공정한 미국 언론사가 이 모든 과정을 현장에서 취재하고 기록할 것"이라며 "이는 각 가족의 의사가 충실히 존중되도록 보장하는 데 중요한 역할을 할 것"이라고 설명했다.도널드 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들에게 "영부인은 아이들을 구하고 싶어 한다. 그것이 그녀의 목표"라며 "양국 모두 영부인과 잘 협력하고 있다"라고 말했다.AP통신은 "멜라니아 여사는 전임 영부인들에 비해 대중 앞에 잘 나서지 않고 백악관 행사에도 가끔만 모습을 드러내지만, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 인도주의적 문제 해결에는 적극적으로 참여해 왔다"라고 전했다.러시아와 우크라이나도 올레시키 휴전 합의를 확인했다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 성명에서 "올레시키 지역 휴전을 위한 멜라니아 여사의 노력을 환영한다"라며 "주민들은 원하면 도시를 떠날 수 있다"라고 말했다.우크라이나 협상 대표인 다비드 아라하미야도 "합의에 따라 휴전이 시행되고, 올레시키에 인도적 지원이 제공될 것"이라며 "주민들은 자유롭게 이동할 수 있다"라고 밝혔다.미국이 중재하는 러시아와 우크라이나 간 3자 종전 협상도 재개하기로 했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 미국 대통령 특사들을 만난 뒤 내달 초 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 실무진이 참여하는 종전 협상을 개최한다고 발표했다.앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 지난 21일 미국 대통령 특사와 만나 3자 종전 협상 제안을 받아들인다고 밝힌 바 있다.러시아와 우크라이나가 올레시키 휴전에 합의하고 종전 협상도 재개되면서 최근 격화했던 군사충돌이 다소 완화될 것이라는 관측도 나온다.다만 이번 휴전이 제한적인 데다가, 실제로 이행될지는 지켜봐야 한다는 의견도 있다. 우크라이나 인권옴부즈맨 드미트로 루비네츠는 "(올레시키 휴전은) 실행하기 매우 어려운 과제"라며 "우크라이나와 국제사회에 작업 진행 상황과 결과를 지속적으로 알리고 공유할 것"이라고 밝혔다.