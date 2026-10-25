남인과 노론은 물도 섞어 마시지 않았다? 이 계곡은 달랐다

큰사진보기 ▲선비들의 산수 경영 무대, 선유동 계곡깎아지른 듯한 바위와 층층이 넓게 깔린 평평한 화강암(너럭바위) 위로 맑은 물이 굽이쳐 흐릅니다. 가을빛으로 물들어가는 주변 식생과 어우러져 한 폭의 수묵담채화를 연상케 합니다. 남인과 노론의 선비들이 바로 이 옥 같은 물길을 바라보며 시를 짓고 학문을 논했을 무대입니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲당당한 자부심의 상징, '남근흥암 서접화양' 각자거대한 바위 면에 힘 있는 필치로 ‘南近興巖 西接華陽(남근흥암 서접화양)’이라는 여덟 글자가 뚜렷하게 새겨져 있습니다. 역사적 의미: "남쪽으로는 (동춘당 송준길을 모신 상주의) 흥암서원과 가깝고, 서쪽으로는 (우암 송시열을 모신 괴산의) 화양서원과 닿아 있다"는 뜻입니다. 이는 도암 이재가 둔산정사를 짓고 머물렀던 선유동이 기호학파(노론)의 굳건한 학문적 네트워크 중심에 있음을 천명한 각자입니다. 이처럼 노론의 강한 자부심이 새겨진 공간임에도 영남 남인들이 이를 배척하지 않고 함께 어울려 산수 경영을 했다는 점에서 선유동의 포용력이 더욱 빛을 발합니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲선유동 입구 소나무 숲길선유동계곡 제9곡 옥석대에 자리한 학천정으로 들어가는 입구입니다. 아름드리 붉은 소나무(적송)들이 하늘을 가릴 듯 빽빽하게 도열해 있고, 바닥에는 솔잎이 황금빛 카펫처럼 깔려 있습니다. 유려하게 굽이치는 이 숲길은 마치 세속의 번뇌를 씻어내고 선비들의 구도 공간으로 들어가는 신성한 경계처럼 느껴집니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 남인과 노론, 물과 기름처럼 결코 섞일 수 없다고 배웠던 조선의 두 거대 정파가 문경 선유동 계곡에서만큼은 정쟁을 내려놓고 맑은 물결 위에 함께 시를 띄웠습니다.



극단적인 진영 논리와 갈등이 넘쳐나는 오늘날, 사상의 다름을 넉넉히 품어 안고 대자연 앞에서는 기꺼이 동행했던 옛 선비들의 이 묵직한 가르침이 오마이뉴스 독자님들의 가슴에도 깊은 울림으로 가닿기를 간절히 바랍니다. 우리가 미처 몰랐던 이 소중한 화합과 공존의 위대한 유산이 세상에 널리 알려질 수 있도록 따뜻한 관심과 애정을 부탁드립니다.



(상/하편으로 기획한 기사 중 '상편'입니다.)

조선 후기 정치사를 논할 때 결코 빠지지 않는 화두가 바로 당쟁(黨爭)이다. 당파가 다르면 시문을 나누거나 혼인을 맺는 일은 고사하고, 출입하는 공간마저 엄격하게 가르며 배타적인 울타리를 쳤던 것이 우리가 아는 일반적인 역사 상식이다. 즉, 남인은 남인의 세상을, 노론은 노론의 세상을 각자 구축하고 살았던 것이다.그러나 이러한 굳어진 역사적 고정 관념을 정면으로 반박하는 상징적인 공간이 백두대간의 웅장한 산세 속에 자리하고 있다. 바로 경북 문경시 가은읍 완장리의 선유동(仙遊洞) 계곡이다. 성리학을 국시로 삼았던 조선의 사대부들에게 맑은 계곡은 단순한 유람의 대상이 아니라, 주자(朱子)의 무이구곡(武夷九曲)처럼 학문을 닦고 성리학적 세계관을 자연에 투영하는 '구곡(九曲) 원림'의 거대한 경영 무대였다. 13개의 구곡을 품고 있는 구곡 문화의 융성지 문경에서도, 이곳 선유구곡은 붕당을 초월한 매우 예외적인 역사를 품고 있다.일반적으로 영남 지역은 퇴계 이황의 학맥을 잇는 남인의 굳건한 터전으로 인식되지만, 상주와 문경 일대는 노론의 뼈대인 기호학파가 일찍이 뿌리를 내리고 남인 세력과 팽팽하게 병존했던 독특한 사상적 접경지대였다.그 바탕에는 서애 류성룡의 문인이면서도 율곡과 우계의 학문을 유연하게 수용하여 기호학파와 적극적으로 소통했던 우복 정경세(1563~1633)의 개방적 학풍이 자리하고 있었다. 특히 그의 사위가 훗날 노론의 정신적 지주가 되는 동춘당 송준길(1606~1672)이라는 사실은 기호 학맥이 영남에 깊숙이 안착할 수 있었던 강력한 인적 토대가 되었다.이러한 개방적 토양은 18세기 초 영조 대 호락논쟁을 주도했던 기호 낙론의 영수 도암 이재(1680~1746)가 탕평의 정쟁을 피해 남인의 본거지인 문경 선유동 계곡에 안착하는 결정적 배경으로 작용한다. 도암이 수려한 제9곡 옥석대(玉舃臺) 위쪽에 둔산정사(屯山精舍)를 짓고 학문을 강론하자, 그의 학덕을 좇아 유생들이 몰려들며 선유동은 노론 학맥의 주요한 거점으로 부상했다.주목할 만한 역사적 사실은 바로 이 지점에서 확인된다. 영남 남인의 땅 한가운데 노론의 거점이 들어섰음에도, 지역의 남인 사대부들은 어떠한 배척도 없이 이 계곡에 들어와 자연을 함께 향유했다.선유동천을 유교적 문화 공간인 '구곡'으로 구체화하고 시각적으로 완성한 주역은 다름 아닌 영남 남인 계열의 처사 신필정(1656~1729)과 그의 아들 신사박(1695~1766) 부자였다. 신사박은 옥석대를 비롯한 아홉 굽이의 이름을 정하고, 단단한 바위 위에 구곡의 명칭과 칠언절구의 시를 직접 새겨 넣었다. 기호학파의 거점이라는 이유로 공간을 밀어내지 않고, 오히려 그 아름다움을 공유하며 문학적 예술로 승화한 것이다.이 골짜기를 드나들며 산수 경영을 함께했던 지식인들의 행적을 좇다 보면 당색의 한계를 넘어선 지적 교류의 흔적을 뚜렷하게 발견할 수 있다. 노론의 거두 수암 권상하의 조카이자 대문장가였던 옥소 권섭(1671~1759)은 당색에 구애받지 않고 지역 남인 문사들과 폭넓게 시문을 주고받으며 선유동의 경관을 적극적으로 품평했다. 정조 연간에는 영남 남인의 종장인 대산 이상정의 제자, 손재 남한조(1744~1809)가 선유동에 들어와 옥하정(玉霞亭)과 세심정(洗心亭)을 짓고 후학을 가르쳤다.노론 영수 이재의 둔산정사와 정통 남인 남한조의 옥하정이 같은 계곡 안에서 이웃하고, 노론인 권섭과 남인인 신필정 부자가 같은 옥석대 바위를 살피며 각자의 학문을 논했던 풍경. 이는 정파가 다르면 한 공간에 머무는 것조차 금기시했던 조선 후기 정치사에서 참으로 찾아보기 힘든 화합과 공존의 유산이다.그렇다면 이토록 평화롭던 공존의 공간은 구한말 망국의 위기 속에서 어떠한 모습으로 변모했을까. 남인과 노론의 후예들은 잿더미가 된 선현의 유적 앞에서 다시 한번 역사적인 동행을 시작하게 된다. (하편에서 계속)