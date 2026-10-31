'전망 없다'던 세르비아어, 이걸로 유명 인사가 됐습니다

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큰사진보기 ▲세르비아 방송사 '블리츠(Blic)'의 '유트로 나 블리츠(Jutro na Blic, 블리츠의 아침)'의 생방송 장면 ⓒ Blic 관련사진보기

"안녕하세요, 여러분. 오늘은 한국에서 온 인플루언서를 불러보겠습니다. 안녕하세요, 파르키치?"

"안녕하세요! 저는 박새솔입니다. 세르비아에서는 파르키치라고 불려요. 한국에서 왔고요. 세르비아에서 살고 있습니다!"

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큰사진보기 ▲틱톡 갈무리 화면. 좋아요 47만, 조회수 70만. '나의 하루가 행복해졌어'라는 댓글에 좋아요가 1000개 이상 있다. ⓒ 박새솔 관련사진보기

"'피는 물이 아니다'. 이 말은 단순히 우리의 우정을 뜻하는 말은 아니겠지요. 오늘은 피의 이야기를 하려는 사람을 모셨습니다. 헌혈 캠페인 담당자입니다. 안녕하세요!"

지난 5월, 세르비아 베오그라드의 한 방송국 스튜디오. 카메라 불이 들어오고 진행자가 세르비아어로 내 이름을 불렀다. 아 잠깐만, 첫 문장은 뭐였지? 오기 전부터 개량한복까지 입고 멘트를 여러 번 준비했었는데, 정작 너무 긴장한 탓에 첫 문장을 이어가지 못했다. 하지만 다시 마음을 가다듬고 말을 이어갔다.십여 년 전 대학 신입생 때 들은 말이 갑자기 떠올랐다. 낭만 넘치던 2015년도에 입학하고, 부푼 마음으로 오리엔테이션을 갔다. 누군가가 전공 언어를 물어보았다. 그 선배는 우리 전공어가 "전망 없는 언어"이고 '경영/경제 이중하는 게 좋을 거'라고 했다. 꽤나 충격이었다.그때 그 말을 한 사람이 이 장면을 봤으면 좋겠다고 잠깐 생각했다. '봐봐, 세르비아어 해도 뭔가 된다고!'라고 말하고 싶은 심정이었다. 나는 지금 세르비아 인플루언서다. 요즘 한국 아이들 장래희망 순위에서 크리에이터는 빠지지 않는다고 한다. 나도 그 꿈을 꿨다. 다만 무대가 한국이 아니라 세르비아였을 뿐이다.그럼 나는 원래부터 세르비아어를 배우려고 했을까? 아니다. 고등학교 때 나는 생명과학과 지구과학을 하던 이과생이었다. 근데, 과학을 배우다가도 장난 삼아 배웠던 영어에 관심을 가지게 되었다. 결국 외국어를 좋아하게 되었고 내가 좋아하던 이 녀석, 외국어가 좋아서 교차지원을 했다. 당연히 이과에서 문과쪽 학과를 가니 성적에 맞춰야 했다. 그 당시 성적을 맞추어서 갈 수 있던 외국어 학과가 세르비아어과였다. 세르비아에 흥미가 있던 건 전혀 아니었으나, 내가 외국어를 배우려면 그렇게 해야 했다.솔직히 재미없으면 자퇴하려고 했다. 그런데 재밌었다. 너무너무 재밌었다. 세르비아어를 본격적으로 파기 시작한 건 다름 아닌 1학년 1학기 첫 수업 때부터였다. 우리 전공어는 전공 살리기가 힘들다는 공통적인 이야기를 많이 듣고 나서였다.그러면서 문득 이런 생각이 들었다. '대한민국 유일한 세르비아 학과인 이곳에서조차 아무도 전공을 살리려 하지 않는다, 내가 전공을 살리면 1인자가 되지 않을까?' 그런 무모한 생각으로 전공어를 파기 시작했다. 고등학교 3학년때 도입한 영어공부 방식대로 하루 6시간 이상을 1학년 동안 전공어 공부에 투자했다. 쉬는 시간에는 전공어 노래를 들으면서 쉴 정도였다. 그때의 동기부여는 "대한민국에서 전공어 1인자가 되어보자!"였다.그리고 그 과정이 너무 재밌었다. 너무 재밌다 못해서 너무 열심히 해버렸고 그래서 2018년에는 세르비아 정부 장학생으로 베오그라드에 갔다. 세르비아 정부가 용돈도 주고, 기숙사도 주고, 심지어 밥값도 주는 프로그램이었다. 공항에서 처음 들은 세르비아어는 이거였다. "북한이야, 남한이야?" "유쥬나! 유쥬나(남한)!"세르비아 사람 성은 '이치(-ić)'로 끝나는 게 많다. 그게 우리가 아는 세르비아어(혹은 크로아티아어, 몬테네그로어, 보스니아어)에서 '비치'로 끝나는 사람 이름이 많은 이유이기도 하다. 그래서 내 성 '박'(Park)에 '이치(-ić)'를 붙였다. 그래서 된 게 파르키치(Parkić).세르비아어에는 한국어로는 거의 비슷한 발음인 ц, ћ, ч가 있다. 셋 다 한글로 쓰면 '츠' 정도밖에 되지 않는다. 한국 사람 귀에는 셋 다 '츠'다. 이걸 구분하려고 발음 파일을 1000번 넘게 들었다. 하나하나 발음을 나누어서 내가 mp3 파일을 만든 다음에 그걸 음악 듣듯이 매일매일 들었다. 발음 하나 구별하려고 매일 들었다.유학 시절엔 세르비아어로 유튜브를 시작했다. 조회수는 12회. 반응이 전혀 없었다. 거기서부터 시작했다. 물론, 도중에는 그냥 하기 싫기도 했다. 왜냐면, 모든 인플루언서들의 숙명이 그렇듯 악플을 감당해야만 했기 때문이다. "중국인이야?". "세르비아어 너무 못해".나는 노력을 어마어마하게 많이 해야 하는데, 그 노력이 너무 힘들기 때문에 때마다 어려운 점이 많았다. 그럼에도, 시기가 지남에 따라 어느 순간 세르비아에도 한국 열풍이 불기 시작했고, 내 영상들도 하나같이 조회수를 얻기 시작했다.세르비아어를 공부해나가고 인플루언서의 꿈을 꾸어가던 길 속에서 나에게 오던 질문들은 많았다. "영어만 하면 되지 않아?", "인공지능(AI)이 요샌 번역 다 해준다던데" 내가 세르비아 방송사에서 면접을 보던 일화를 소개해주고 싶다.면접에서는 주제만 딱 주고 그 주제에 맞추어서 하나의 인터뷰를 이끌어나가야 했다. 내게 주어진 주제는 '헌혈 캠페인 광고'였다. 순간 세르비아어를 배우던 그 수많던 시절들이 머릿속에서 돌아가면서 세르비아어 속담 중에 '피는 물이 아니다(Крв није вода)'라는 속담을 떠올렸다. 이 속담을 배울 때는 한국어의 '피는 물보다 진하다'라는 속담이랑 비슷하다고 생각해 신기해 하며 외웠던 기억이 났다. 그래서 면접 시험에서 말했다.내가 이렇게 면접 시험에서 말하자마자, 주위의 분위기가 아예 바뀌었다. 모두가 나를 지켜보고 있었다. 끝나고 나서는 거기에서 가장 나이 많던 사람이 "브라보!"를 외치면서 박수를 쳐주기도 했다. 그리고 나는 지금 세르비아 방송국에서 세르비아를 여행하는 프로그램을 방송하고 있다.AI는 나도 쓰고 있다. 나도 가끔은 귀찮을 때 챗지피티로 번역해서 친구들에게 보내기도 한다. 그러나, AI 번역은 사람의 마음을 가져갈 수도 없고, 나의 마음을 줄 수도 없다. 영어도 마찬가지이다. 영어로 말하더라도 그 사람에게 말의 의미를 전달할 순 있어도 나의 마음을 전달할 수는 없다.그런 의미에서 다시, 십여 년 전 받았던 질문을 돌아가 보면 내가 전공한 이 언어는 과연 "전망 있는 언어"일까? 잘 모르겠다. 그러나, 이것 하나는 분명하다. 10년 전에도 그렇고 심지어 지금도 그렇지만 수요 대비 공급이 어마어마하게 적다. 애초에 이쪽은 수요가 적긴 하다. 그러나 공급은 그보다 훨씬 적다. 따라서 한두 명이 대한민국의 모든 수요를 흡수하는 형태이다. 그리고 그 정점에 도달하면 또 할만하다.그럼에도, 길이 분명 안 보이는 건 사실이다. 우리는 아쉽게도 영어, 중국어, 일본어 말고는 그렇게 다양화되어 있지 않다. 사람들은 영어를 하면 되지 않느냐는 생각만 한다. 소수어는 점점 사라져간다. AI 시대에는 특히 그렇다. 더더욱 이러한 상황일수록, 길을 찾기 위해 기다리기보다는 길을 스스로 만들어 나가야 한다고 생각한다.