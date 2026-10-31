현지인도 매번 감탄, 안동에 가면 꼭 봐야 할 것

"집에 가거라~ 시끄럽데이~" "이놈아야~ 너 때문에 한 번 더 하잖아."

큰사진보기 ▲상설공연이 펼쳐지는 하회별신굿탈놀이 전수교육관 ⓒ 배은설 관련사진보기

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큰사진보기 ▲줄불, 달걀불, 선유놀이, 낙화가 한데 어우러진 아름다운 하회선유줄불놀이 ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲해학, 풍자로 가득한 하회별신굿탈놀이. 객석은 자주 웃음바다가 된다. ⓒ 배은설 관련사진보기

"염통사소~ 염치없는 양반 염치 생기니데이~" "아재요~ 우랑사소~ 막둥이 한번 안볼라니껴. 공자도 자식 놓고 살았니데이~"

큰사진보기 ▲공연자와 관람객이 함께 어우러져 흥겹게 추는 춤 ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲하회별신굿탈놀이 중 양반선비마당. 신랄한 풍자가 이어지다 어느새 한바탕 어우러져 춤추며 마무리된다. ⓒ 배은설 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 ‘그래서, 여행’ (https://blog.naver.com/tick11)에도 실립니다.

공연이 순조롭게 이어지고 있던 도중이다. 그런데 어느 어린이 관람객의 목소리가 불쑥 끼어든다. 하지만 할미 탈을 쓴 베테랑 공연자는 개의치 않은 채 바로 받아친다.대사를 다시 하게 된 할미탈이 마냥 천진난만한 어린아이에게 타박 아닌 타박을 하자, 객석에서는 와하하 웃음이 터져 나온다.공연장 특유의 진지하거나 엄숙한 분위기와는 거리가 먼 이곳. 안동 하회마을 내에 있는 하회별신굿탈놀이 상설공연장(전수교육관)이다.잠시 국내 곳곳의 유명 여행지들을 떠올려보자. 제주도 성산일출봉, 경주 불국사, 부산 해운대, 전주 한옥마을, 보성 녹차밭 등등. 워낙 많은 사랑을 받는 국내 명소들이라 특히 주말이나 연휴 때면 사람들로 가득하다. 그런데 그 많은 사람들 중 과연 현지인은 얼마나 될까. 아마도 대부분이 타지의 관광객들일 것이다.관광객에게는 여행 갔을 때 꼭 가 봐야 할 명소들이지만, 현지인들에게는 가까이 있으니 가고 싶을 때 언제든 갈 수 있는 곳이다. 가진 자들의 여유랄까. 유네스코 세계유산인 안동 하회마을 역시 안동 현지인들에게는 그런 장소 중 하나다.그런데 현지인인데도 보고 또 봐도 감탄사가 절로 나오는 게 있다면, 바로 하회마을에서 펼쳐지는 하회선유줄불놀이와 하회별신굿탈놀이다. 까만 밤을 수많은 불꽃으로 유유히 물들이는 아름다운 선유줄불놀이는 이제 현지인들도 쉽사리 볼 수 없을 만큼 나날이 인기를 더해가고 있다. 올해의 하회야연은 10월을 끝으로 막을 내린다.하지만 하회별신굿탈놀이는 선유줄불놀이만큼 귀한 공연인데도 하회마을 내 상설공연장이 있는 덕분에 어렵지 않게 접할 수 있다. 하회선유줄불놀이가 풍류를 즐기는 양반들의 놀이였다면, 하회별신굿탈놀이는 서민들의 놀이였다.국가무형문화유산인 하회별신굿탈놀이는 시작부터 흥겹다. 꽹과리, 북, 장구 등을 든 풍물놀이패가 흥겹게 풍물을 울리자 곧이어 무동에 탄 각시가 등장한다. 하회별신굿의 시작, 강신(降神)이다.신을 모시고 신과 함께 한바탕 놀며 마을의 안녕과 풍요를 기원하는 대동굿의 일환인 하회별신굿탈놀이는 총 10개 마당으로 구성되어 있다. 상설공연장에서는 그 중 무동마당, 주지마당, 백정마당, 할미마당, 파계승마당, 양반과 선비마당까지 총 6개 마당이 시연되는데, 이 중의 백미는 뭐니 뭐니 해도 백정마당이 아닐까 싶다.백정마당에 등장하는 소가 먼저 공연장으로 들어선다. 그런데 얼마 지나지 않아 객석 곳곳에서 웃음 섞인 비명이 들려온다. 한쪽 다리를 척 들어 올린 채 객석을 향해 천연덕스럽게 오줌을 누는 소 때문이다. 실상은 뚜껑에 구멍 뚫은 페트병을 꾹 눌러 나오는 물인데, 예상치 못한 습격을 당한 관객들의 얼굴에는 곤혹스러움 대신 즐거움이 가득하다.잠시 후 소는 이내 도끼, 칼, 망태기를 든 백정에게 잡힌다. 소의 배를 가른 뒤 손에 뭔가를 든 백정이 객석을 향해 외친다.벙글거리며 공연을 관람하다 불시에 지목당한 머리 희끗희끗한 사내는 그저 허허 웃음을 웃는다. 객석을 가득 메운 관람객들 사이에서도 다시금 웃음이 터져 나온다.겉으로는 성을 금기시 하지만 은밀히 욕망을 즐기는 지배층의 위선을 해학과 풍자로 드러내는, 백정마당이다.그런데 가만, 잠깐 떠올려보자. 서민들의 놀이인 이 하회별신굿탈놀이가 전승된 곳은 다름 아닌 양반마을로 잘 알려진 하회마을이다. 무척 흥미로운 지점이 아닐 수 없다.과거 신분질서가 엄격했던 사회에서 민중들은 탈놀이를 통해 억눌린 불만을 마음껏 표출할 수 있었다. 하지만 비판의 대상이 된 양반들은 탈놀이 속 이 같은 과정을 묵인하거나 수용했다. 첨예한 갈등으로 치닫는 게 아니라, 해소와 조정을 향해가다 마침내 화합하는 공동체의 탈놀이다.너나없이 모두 한 마당에서 어우러지는 듯한 느낌은 공연 과정에서도 여실히 느껴진다. 공연자는 공연 중 시시때때로 관객들을 자연스럽게 끌어들인다.하회별신굿탈놀이 중에는 '걸립 (풍물을 치고 재주를 부리며 돈이나 곡식을 구하는 일)' 부분도 있다. 걸립에 응하는 것은 신의 힘을 빌려 덕과 복을 받으려는 신성의 표현이라고 하는데, 참여하고 싶은 관람객이라면 자유롭게 참여하면 된다. 이때 어느 한 관객이 양쪽 빈주머니를 탈탈 털어 보이며 아무 것도 없음을 표현했다. 그러자 공연자는 천연덕스럽게 외친다. "계좌이체!" 또한 지갑을 꺼내드는 외국인 관객을 향해 연이어 외친다. "아이 러브 달러~!"잠시 후 내·외국인을 가리지 않고 무대 한복판으로 불러들여 함께 춤을 추던 공연자는 "외국 사람이 밥만 먹고 춤만 췄나~ 선물줘라~" 라며 연신 입담을 뽐낸다.공연 중 불쑥 끼어드는 어린아이의 말도, 공연자와 관람객이 즉석에서 주고받는 말들도, 베테랑 공연자의 즉흥대사들도 극에 자연스럽게 녹아들며 하회별신굿탈놀이를 이루는 한 장면, 장면이 된다.하회별신굿탈놀이는 무대와 객석, 공연자와 관람객의 구분이 명확하지 않다. 자유분방하다. 흥겨운 풍물놀이를 배경으로 내내 즐겁게 이어지는 하회별신굿탈놀이 덕분에 자주 웃음바다가 되는 객석까지도 마치 공연의 일부 같다.또 하나 더 인상 깊은 점은 공연자들이 각각의 탈을 썼음에도 불구하고 장면마다의 희로애락이 고스란히 드러난다는 점이다. 보통의 탈은 표정 변화가 불가능하다. 하지만 턱을 따로 단 하회탈은 움직임이 가능해 표정도 입체적으로 바뀐다. 생동감 넘치는 하회탈은 관람객들로 하여금 하회별신굿탈놀이에 더욱 흠뻑 빠져들게 만든다.점점 더 가을로 향해가는 계절이다. 덕분에 하회마을의 고즈넉함도 더 짙어지는 중이다. 혹 가을의 안동을 만나러 오신다면 하회마을의 고즈넉함에 더해 하회마을 속 그 다채로운 표정들도 잊지 말고 꼭 만나보시길. 할미, 백정, 이매, 초랭이, 중, 각시, 부네, 양반, 선비, 주지까지. 국보인 하회탈 하나하나와 그 탈들이 만들어내는 신명나는 한마당이 펼쳐진다.좀 더 나아가자면 그 무대 한가운데 나서서 인생사 희로애락 다 담은 하회탈과 마주한 채 덩실 덩실 춤을 춰 봐도 좋겠다.