"응어리 풀렸다" 눈물... 영화 '원덕기' 첫 선

큰사진보기 ▲다큐멘터리 영화 <내 이름은 원덕기> 포스터. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"(영화로) 앨범 속에 잠들어있던 팀 원버그를 깨워주셔서 감사합니다. 가슴 속에 진 응어리가 이번에 풀린 것 같습니다."

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상영회 문의는 social@ohmynews.com

[광주] 10/31(토) 16:30 전일빌딩245

[서울] 11/7(토) 19:30 홍대 인디스페이스

[광주] 11/14(토) 19:30 광주극장

23일 오후 서울 마포구 인디스페이스에서 열린 다큐멘터리 영화 <내 이름은 원덕기>(감독 소중한) 특별상영회 현장에는 팀 원버그(Tim Warnberg·한국 이름 원덕기)의 오랜 친구였던 기창도씨도 자리했다.기씨는 영화가 끝나고도 연신 눈시울을 붉히면서 "팀(원버그)과 나누었던 대화들, (5·18과 관련된) 일들이 많은 사람들에게 알려졌으면 좋겠다는 생각을 품고 살았다. 고인에게서 46년 전에 받은 숙제를 이제야 내려놓을 수 있게 됐다"라고 전했다.팀 원버그는 5·18 당시 우연히 광주의 참상을 목격한 미국인 청년으로, <내 이름은 원덕기>는 그의 삶을 입체적으로 조망하는 다큐멘터리다. 팀 원버그는 광주의 참상을 그저 목격하는 것에 지나지 않는다. 그는 목숨을 걸고 다친 시민들을 돕고, 외신 기자의 카메라 앞에도 선다. 팀 원버그에게 도움을 받았던 외신 기자 중 한 명이 바로 영화 <택시운전사>의 모델이 된 독일 공영방송 ARD 기자 고 위르겐 힌츠페터다.기씨 또한 팀 원버그에 의해 영향을 받은 한 사람이다. 그는 한때 해군 최정예 UDT 소속이었으나 팀 원버그로부터 광주의 진실에 대해 들은 뒤 학생운동에 앞장섰다.<내 이름은 원덕기> 제작진은 팀 원버그의 삶을 좇아 그의 고향인 미국 미네소타 취재를 진행했다. 미네소타 또한 광주처럼 최근 정부 및 이민세관단속국(ICE)로부터 국가폭력을 경험하고 있다. 영화에는 미국 미네소타 현지 취재 영상과 함께 고 위르겐 힌츠페터가 촬영한 팀 원버그의 미공개 인터뷰 영상을 담았다.소중한 감독은 특별상영회에서 "2019년 말 처음 공개된 보안사 사진첩에서 팀 원버그라는 청년을 처음으로 만났다"라며 "올해 5·18민주화운동 46주년 및 고 위르겐 힌츠페터 타계 10주기를 맞아 그동안 발견되지 않았던 (인터뷰) 영상을 보고 영화가 시작됐다"고 밝혔다.이날 특별상영회에는 영화 제작을 위해 진행한 펀딩의 후원자들이 주로 자리했다. <내 이름은 원덕기> 펀딩에는 800여 명 시민이 참여해 4200만 원을 후원했다. 소 감독은 "800분이 펀딩에 참여해주셨기 때문에 영화가 나올 수 있었다. 이곳에도 (자리를) 상당 부분 후원자들이 채워주고 계신다"고 감사를 표했다.팀 원버그처럼 미국 평화봉사단 단원으로 한국에 와 5·18의 진상을 세상에 알린 데이비드 돌린저도 특별상영회를 위해 한국을 찾았다. 그는 190여 명 관객들 앞에서 한국어로 "반갑습니다"라며 "저는 임대운입니다"라고 한국 이름으로 자신을 소개했다.그는 팀 원버그를 "5·18 민주화 운동가"라고 말하며 "그는 나를 비롯한 많은 사람들의 삶에 지울 수 없는 흔적을 남겼다"라고 전했다. 그러면서 "팀과 나, 그리고 다른 평화봉사단원들은 미국 정부로부터 광주를 떠나라는 지시를 받았지만 이를 거부하고 도시로 나갔다. 민주주의 원칙과 권리, 자유를 지키기 위해 목숨까지 바친 용감한 광주 시민들의 이야기를 세계에 알리는 데 필요한 증언과 기록을 전달했다"라고 말하며 눈물을 보였다.한편, 이날 촬영 협조 등으로 <내 이름은 원덕기>에 함께 한 권오을 국가보훈부 장관과 관계자들도 특별상영회를 찾았다. 권 장관은 "아직 5·18에 대해 진영에 따라 다른 이야기가 나오곤 한다. (왜곡된 이야기를 하는 이들이) 이 영화를 한 번 봤으면 좋겠다고 생각한다"라며 "특별상영회를 통해 5·18의 진실이 전세계에 알려지는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.<내 이름은 원덕기>의 남은 상영회 일정은 아래와 같다.