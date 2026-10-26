당신은 스스로 생각하는가, 남의 생각을 복사하는가

"당신은 지금 스스로 생각하고 있습니까, 아니면 남의 생각을 복사하고 있습니까?"

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산책이라고 하면 어슬렁어슬렁 천천히 걷는 모습을 떠올리지만, 그래서는 카타르시스가 일어나기 어렵다. 생각보다 상당히 빠른 걸음으로 걸어야 한다. 처음에는 머릿속이 변함없이 복잡해도 20분이고 30분이고 계속 걷다 보면 안개가 걷히듯 머리를 에워싸고 있던 뿌연 감정들이 사라진다. (31쪽)

구양수는 글을 쓸 때 좋은 생각이 잘 떠오르는 장소로 마상, 침상 측상을 들었다. 삼상이라 불리는 이 세 장소는 예로부터 유명한데, 모두 책상 앞에 앉거나 공부할 때가 아니라는 점에 주목해야 한다. 글을 쓰려고 마음먹었을 때는 떠오르지 않던 묘안이 말을 타거나, 잠자리에 눕거나, 화장실에 있을 때 느닷없이 나타난다. (66쪽)

무언가를 생각하거나 느꼈을 때 기록하는 이런 노트는 그 사람의 정신생활을 보여주는 이력서와 같아서 더할 나위 없이 귀중한 내용이 된다. -중략-

한 사람이 우연처럼 떠올린 생각이란 그저 한 번뿐인 존재이기에 한 번 사라지면 영원히 돌아오지 않는다.(216쪽)

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덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

정보 과식의 시대를 살아가는 현대인들에게 스스로 생각하는 '창조적 사고'의 중요성을 깨우쳐주는 책. 일본의 언어학자 도야마 시케히코의 <생각에도 산책이 필요하다>(2026년 6월)를 통해 타인의 정보를 소비하는 삶에서 벗어나 내 마음의 숲길을 천천히 거니는 정서적·지적 자율성과 사유의 가치를 짚어본다.저자는 독자들에게 묵직한 질문을 던진다.저자가 말하는 '산책'은 단순히 다리를 움직이는 신체 활동만을 의미하지 않는다. 그것은 타인이 집어넣어 준 정보의 굴레에서 벗어나, 내 마음의 숲길을 천천히 거니는 정서적·지적 자율성을 뜻한다. 빠르게 달리는 차 창 밖 풍경은 스쳐 지나갈 뿐이지만, 천천히 걸으며 바라본 길가에서는 비로소 이름 모를 들꽃의 아름다움을 발견할 수 있는 것과 같은 이치다.산책이라고 하면 흔히 어슬렁어슬렁 천천히 걷는 모습을 떠올리지만, 저자는 생각보다 빠른 걸음으로 걸어야 마음의 혼란을 덜어내는 카타르시스로 이어질 수 있다고 조언한다. 머릿속을 복잡하게 만드는 감정에서 벗어나기 위해 몸의 감각을 깨우는 것이다.글을 쓴다는 것, 나아가 창조적인 삶을 산다는 것은 결국 내 안의 사유의 밭을 얼마나 깊게 일구느냐에 달려 있다.산책 후 기적처럼 소음이 음악으로 느껴졌다던 작곡가 바그너, 당구를 치다가 오페라 <마술피리>의 멜로디를 떠올린 모르트, 자기 전에 블랙커피를 마시고 뒤척이다 푸스크 함수를 발견한 푸앵카레의 사례처럼 기발한 발상은 무의식 속에서 불쑥 찾아온다.중국 송나라의 문장가 구양수 역시 글을 쓸 때 좋은 생각이 잘 떠오르는 장소로 마상(말 위), 침상(침대), 측상(화장실)을 꼽았다. 이 '삼상(三上)'은 예로부터 유명한데, 모두 책상 앞에 앉아 공부할 때가 아니라는 점에 주목해야 한다. 글을 쓰려고 마음먹었을 때는 떠오르지 않던 묘안이 정작 말을 타거나, 잠자리에 눕거나, 화장실에 있을 때 느닷없이 나타나는 것이다.'냄비도 계속 지켜보면 끓지 않는다'는 속담처럼, 지나치게 신경을 쓰면 도리어 방해가 되어 역효과가 나기도 한다. 만약 지금 막혀 있는 일상이나 답답한 글쓰기 앞에서 막막함을 느끼고 있다면, 잠시 스마트폰을 내려놓고 신발 끈을 매어보자. 그리고 발길 닿는 대로 길을 걸으며 마음속 소음에 귀를 기울여 보는 것은 어떨까.인공지능(AI)이 일상화된 시대다. 남의 아이디어를 마치 잘라 온 꽃처럼 겉모습만 빌려 쓰는 것은 진정한 생각이 아니다. 자기 마음이라는 토양 속에 뿌리째 옮겨 심어 스스로 꽃을 피워내는 과정이 필요하다.우리는 매일 주어지는 하루의 재료들을 조합하고 순서를 정해 자기만의 일상을 디자인한다. 이와 같은 편집과 해석 자체가 누구나 실천하고 있는 고도의 이차적 창조라 할 수 있다.도야마 시케히코가 건네는 열두 걸음의 안내를 따라 걷다 보면 어느새 맑게 정돈된 자신만의 생각이 반짝이며 고개를 들 것이다. 사유의 가뭄에 시달리는 이 시대, 마음의 자율성을 되찾고자 하는 모든 독자에게 이 책의 일독을 권한다.