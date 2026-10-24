학생이 쓴 책이 도서관 장서로... 시흥 4개교서 출간한 88종·181권 비치

큰사진보기 ▲매화고 학생들이 직접 집필 과정과 소감을 소개하는 ‘학생 작가 북토크’ ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲▲ 북作북作 책쓰기 프로젝트를 통해 출판한 도서가 시흥시 공공도서관에 기증됐다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.

경기 시흥지역 학생들이 직접 쓰고 출판한 책이 학교를 넘어 지역 공공도서관의 정식 장서로 등록돼 시민들과 만난다.시흥교육지원청은 '북作북作 책쓰기 프로젝트'를 통해 2025년부터 2026년까지 관내 4개 학교에서 출간한 도서 88종 181권을 시흥시 공공도서관에 등록·비치한다고 밝혔다.'북作북作 책쓰기 프로젝트'는 교육과정과 연계해 학생들이 직접 책을 쓰고 출간하도록 지원하는 사업으로, 학생뿐 아니라 교사와 가족, 학부모 등 교육공동체가 작가와 독자로 참여할 수 있도록 운영되고 있다.특히 시흥매화고등학교는 올해 프로젝트를 통해 교육공동체 4종, 교육과정 연계 4종, 창의적 체험활동 동아리 4종, 자율 책쓰기 29종 등 모두 41종의 책을 펴냈다. 학생들은 자신의 진로와 일상, 자아와 삶에 대한 고민을 시집과 에세이, 소설, 인터뷰집 등 다양한 형식으로 풀어냈다.매화고는 지난 22일 학생 작가들의 출간을 축하하는 출판기념회를 열고, 학생들이 직접 집필 과정과 소감을 소개하는 '학생 작가 북토크'를 진행했다.프로젝트에 참여한 3학년 최선재 학생은 "누군가와 함께 생각을 나누고 한 줄씩 문장을 더해가는 시간이 소중한 경험이었다"며 "우리가 나눈 시선과 온기가 각자의 삶을 살아가는 동안 작은 등불이 되길 바란다"고 말했다.이날에는 출간한 책을 지역사회와 공유하기 위한 도서 기증식도 마련됐다. 시흥시 중앙도서관과 소래빛도서관 관계자가 참석해 학생들이 펴낸 책을 전달받았다.이번에 공유되는 도서는 시흥매화고를 포함한 관내 4개 학교에서 출간한 총 88종 181권으로, 오는 12월 이후 시흥시 공공도서관에 정식 등록·비치될 예정이다. 등록이 완료되면 시흥시민 누구나 일반 도서와 마찬가지로 학생 작가들의 책을 열람하고 대출할 수 있다.교육지원청은 학교 안에서 만들어지고 읽히던 학생들의 창작물이 지역사회에서 공유됨으로써 학생들에게는 자신의 작품이 실제 독자와 만나는 경험을 제공하고, 지역에는 새로운 독서문화 콘텐츠가 축적될 것으로 기대하고 있다.이번 사업은 시흥교육지원청과 학교, 시흥시도서관이 협력해 추진한다. 교육지원청은 사업 안내와 학교·도서관 연계를 맡고, 학교는 도서 출판과 공유, 시흥시도서관은 장서 등록과 비치 및 대출 서비스를 담당한다.김병산 시흥교육지원청 교육장은 "학생들이 쓴 책이 학교 담장을 넘어 지역 도서관 서가에 꽂히는 순간, 학생은 한 사람의 작가로서 지역사회와 첫 만남을 갖게 된다"며 "학교와 지역이 함께 읽고 쓰는 독서문화를 넓혀가겠다"고 말했다.이명희 시흥매화고 교장은 "출판과 도서 기증은 단순한 학습을 넘어 타인과 소통하는 배움의 확장"이라며 "학생들이 스스로 한 권의 책을 완주하는 경험을 통해 주도적으로 성장할 수 있도록 독서·인문교육을 이어가겠다"고 밝혔다.