어떤 책은 여행에서 시작되기도 한다

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큰사진보기 ▲마거릿 올리펀트 초상 (1895)재닛 메리 올리펀트가 그렸다. 스코틀랜드 국립미술관 소장.이미지 출처: 위키미디어 커먼스 ⓒ 퍼블릭도메인 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 블로그에도 실립니다.

영국에서 첫 직장을 가졌을 때 처음 잉글랜드를 떠나 출장을 간 곳이 스코틀랜드의 글래스고였다. 낯선 나라에서 일을 시작한 지 얼마 되지 않았던 시절이었고, 지금은 출장을 가서 무슨 일을 했는지도 기억나지는 않지만 그때 밟았던 낯선 땅의 공기만은 기억하고 있다.흐린 하늘과 짙은 구름, 바람 부는 벌판, 오래된 건물과 성, 어디선가 금방이라도 오래된 이야기가 시작될 것 같은 풍경. 스코틀랜드를 떠올리면 내게는 언제나 현실과 상상이 조금씩 겹쳐 있는 듯한 이미지가 따라온다.여행을 거듭하면서 풍경 뿐 아니라 그곳에서 태어난 이야기와 작가들에게도 자연스럽게 관심이 갔다. 생각해 보면 스코틀랜드는 수많은 이야기꾼을 낳은 곳이다. 월터 스콧이 있고, <보물섬>과 <지킬 박사와 하이드 씨>의 로버트 루이스 스티븐슨이 있다. <피터 팬>을 쓴 J. M. 배리도 있고, 무엇보다 셜록 홈스를 탄생시킨 아서 코난 도일 역시 스코틀랜드와 떼어놓을 수 없는 작가다.그런 작가들의 작품을 읽다 보면 가끔 궁금해졌다. 왜 스코틀랜드에서는 이토록 기묘하고 매혹적인 이야기들이 많이 태어났을까. 물론 문학을 풍경 하나로 설명할 수는 없을 것이다. 하지만 스코틀랜드를 여행하면서 안개와 비에 잠긴 거리, 오래된 석조 건물, 넓고 적막한 풍경을 바라보고 있으면 현실적인 세계 바로 옆에 우리가 보지 못하는 또 다른 세계가 있을 것 같은 기분이 들곤 했다.스코틀랜드가 가진 공기와 분위기를 오래 좋아했다. 그리고 스코틀랜드의 작가들을 하나둘 찾아 읽다가 마거릿 올리펀트를 만났다. 마거릿 올리펀트(1828~1897)는 19세기 스코틀랜드에서 활동한 작가다. 평생 백 편이 넘는 작품을 쓸 만큼 다작이었고, 당대에는 소설가이자 비평가로 널리 알려져 있었다.그런 그녀가 말년에 쓴 초자연적인 이야기들은 지금 재평가를 받고 있는데, <도서관 창문>은 그중에서도 말년의 걸작으로 평가된다. 올리펀트는 한국 독자에게는 그다지 익숙한 이름이 아니다. 번역본도 찾기가 어렵다. 나 역시 처음부터 올리펀트를 잘 알고 있었던 것은 아니다. 스코틀랜드 작가들에게 관심을 갖고 이 작품 저 작품을 찾아보다가 단편 <도서관 창문>을 만났다.창문이라는 것은 묘한 사물이다. 우리는 창문을 통해 밖을 바라보지만, 동시에 창문 너머의 누군가가 나를 바라볼 수도 있다. 안과 밖을 나누는 경계이면서 두 세계를 이어주는 통로이기도 하다.<도서관 창문>에도 바라보는 사람이 등장한다.이야기는 한 젊은 여성이 이모네 집에 머무는 여름에서 시작된다. 그녀가 지내는 집 맞은편에는 오래된 대학 도서관이 서 있고, 그 도서관의 창문 하나가 자꾸 눈에 들어온다. 해 질 녘이면 그 창문 안쪽에서 무언가가 움직이는 것 같다.그런데 이상하게도 주변 사람들은 그 창문에 대해 하나같이 시큰둥하다. 그녀는 점점 창문을 바라보는 시간이 길어진다. 그러나 이야기가 진행되면서 그가 보고 있는 것이 과연 현실인지, 상상인지, 아니면 현실 너머의 어떤 것인지 쉽게 단정하기 어려워진다.나는 이런 이야기를 좋아한다. 모든 것을 친절하게 설명해 주지 않는 이야기, 현실과 환상의 경계가 조금씩 흐려지는 이야기, 책을 다 읽고 나서도 '그것은 정말 무엇이었을까'라는 질문을 남겨두는 그런 이야기들 말이다.도서관 창문을 읽고, 마거릿 올리펀트의 다른 책들을 읽으면서 생각했다. '이 작품을 한국어로 읽으면 어떨까.' 처음부터 책을 내겠다는 계획까지 있었던 것은 아니다. 그저 내가 좋아한 작품을 내 언어로 한 문장씩 옮겨보고 싶었다. 그렇게 번역을 시작했다.그런데 읽는 것과 번역하는 것은 전혀 다른 일이었다. 영어로 읽을 때는 자연스럽게 지나쳤던 문장 앞에서 몇 번이고 멈춰야 했다. 한 단어를 어떤 한국어로 옮길지 고민했고, 오래된 문장의 분위기를 살리면서도 지금의 독자가 너무 낯설게 느끼지 않도록 하는 방법을 생각해야 했다.문장 하나를 옮겨 놓고도 마음에 들지 않아 다시 고치고, 한참 뒤에 읽어보고 또 바꾸기도 했다. 독자로 읽을 때보다 번역하면서 작품을 훨씬 천천히 바라보게 된 것이다. 인물의 작은 행동 하나, 시선 하나, 처음에는 별것 아닌 것처럼 지나쳤던 표현들이 새롭게 보였다. 그렇게 조금씩 옮긴 문장이 쌓였고 마침내 단편의 번역이 끝났다.원고가 완성되고 나자 또 다른 고민이 생겼다. 누군가 나처럼 스코틀랜드의 문학을 좋아하는 사람이, 혹은 이름조차 처음 듣는 마거릿 올리펀트라는 작가가 궁금한 사람이 이 작품을 한국어로 읽어볼 수 있다면 좋지 않을까. 하지만 한 편의 단편을 출판사에 투고하기에는 조금 애매하다는 생각이 들었다. 그렇다고 몇 달 동안 붙들고 번역한 원고를 내 PC의 폴더 속에만 넣어두고 싶지도 않았다.올 여름 책 한 권이 만들어지는 과정을 배우는 독립 출판 워크숍을 수강했다. 원고를 다듬고, 판형을 정하고, 표지를 만들고, 실제 인쇄용 파일을 준비하는 과정까지 직접 배우고 책 한권을 만들어 보는 경험이었다. 종이책 뿐 아니라 전자책도 배워보자는 마음에 이후 전자책 만들기 과정도 배웠다. 그 경험이 <도서관 창문>의 번역을 끝내고 나니 배운 것을 직접 해보고 싶은 용기를 준 것 같다. 그래서 내가 직접 한 권의 책을 만들어보기로 했다.자가출판이라고 해서 모든 과정이 간단한 것은 아니다. 번역이 끝났다고 책이 완성되는 것도 아니었다. 문장을 다시 읽고, 오탈자를 살피고, 책의 크기와 여백을 정하고, 표지와 본문을 실제 책의 형태에 맞춰야 했다. 표지는 어떤 그림으로 할지 여러 후보들을 두고 골랐다. 그 과정은 번역과는 또 다른 종류의 일이었다.번역할 때는 한 문장 한 문장을 바라봤다면, 책을 만들 때는 한 권 전체를 바라봐야 했다. 글자가 너무 빽빽하지 않은지, 페이지를 넘길 때 흐름은 자연스러운지, 표지가 작품의 분위기와 어울리는지 같은 것을 하나씩 고민했다. 그렇게 나는 몇 달 전 배웠던 책 만들기의 과정을 되새기며, 책을 만들고 결국 <도서관 창문>을 직접 출간했다.좋아하는 스코틀랜드 작가들을 따라가다가 마거릿 올리펀트를 만났고, 한 편의 소설을 번역했고, 번역한 원고를 그냥 두기 아쉬워 직접 책으로 만들어보게 된 것이다. 돌아보면 이 책은 번역의 결과이기도 하지만, 내가 배운 것을 실제로 끝까지 해본 작은 실험이기도 했다.책이 된 <도서관 창문>을 바라보며 생각한다. 만약 스코틀랜드를 그렇게 자주 여행하지 않았다면, 그곳의 작가들을 하나둘 찾아 읽지 않았다면 나는 마거릿 올리펀트를 만났을까. 아마 <도서관 창문>도 번역하지 않았을 것이다.한 권의 책이 만들어지는 길에서, 어떤 책은 여행에서 시작되고, 어떤 책은 한 도시에서 시작된다. 어떤 책은 오래전에 보았던 풍경에서 시작되기도 한다. 번역한 <도서관 창문>은 아마도 오래전 스코틀랜드를 바라보던 나의 시선에서부터 조금씩 시작되고 있었는지도 모르겠다. 그리고 이제 그 창문을 다른 독자에게도 조금 열어두고 싶다.