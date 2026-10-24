큰사진보기 ▲완성된 현장의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲투명한 유리의 모습과 충돌로 죽은 새 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲스티커를 설치하는 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲점을 표시하기 위해 간격을 체크하는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

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10월 23일(금) 오후 2시, 새나래 회원과 시민 10명이 새들의 유리창 충돌을 막기 위해 노루벌적십자생태원(서구환경교육센터)에 모였다. 새들이 유리창에 부딪히는 사고를 줄이기 위해 조류충돌 방지 스티커를 직접 붙였다. 약 3시간 동안 이어진 작업을 통해 유리창 약 50제곱미터에 작은 점 모양의 스티커가 설치됐다.현장에서는 유리창 충돌로 죽은 멧새류 사체 1개체가 발견됐으며, 유리창 여러 곳에서 충돌 흔적도 확인됐다. 조류충돌이 실제로 발생한 공간에서 예방 활동을 진행했다는 점에서 이번 스티커 부착은 더욱 의미가 있었다.작업은 유리창을 닦는 일부터 시작됐다. 유리창에 묻은 먼지를 물로 깨끗이 제거하고 물기를 제거한 후 조류충돌 방지 스티커를 하나씩 붙여 나갔다. 스티커를 일정한 간격으로 부착하기 위해 자로 위치를 재고 가로 10cm, 세로 5cm 간격을 맞춰 차곡차곡 붙였다. 단순해 보이는 작업이었지만 유리창 곳곳에 일정한 간격을 유지하며 스티커를 붙이는 데는 상당한 시간과 정성이 필요했다.시민들은 약 3시간 동안 구슬땀을 흘리며 작업을 이어갔다. 작업을 마친 뒤 한 참가자는 "새들이 웃을 것 같다"고 말했다. 유리창에 작은 점을 붙이는 일이 새들의 생명을 지키는 데 도움이 되기를 바라는 마음이 담긴 말이었다. 참가자들은 직접 변화를 만들어냈다는 보람과 함께 활동을 마무리했다.활동에는 국립생태원 김윤전 전문위원이 함께해 조류충돌 방지 스티커 부착을 도왔다. 작업을 마친 유리창에는 수천개의 작은 점이 찍혔다. 사람들의 눈에는 크게 두드러지지 않는 표시지만, 새들이 유리창을 장애물로 인식하도록 돕기 위한 중요한 예방 조치다.스티커는 주황색과 검은색 점으로 구성됐다. 주변 환경과 밝기에 따라 색상이 눈에 띄도록 고려한 것이다. 새들은 유리창에 비친 나무와 하늘을 실제 풍경으로 인식하거나 투명한 유리창 너머로 이동할 수 있다고 착각해 충돌하기도 한다. 유리창에 일정한 간격으로 시각적 표시를 설치하면 새들이 장애물을 인식하는 데 도움이 된다.스티커를 부착하는 것으로 끝나지 않는다. 설치 이후에도 스티커가 잘 유지되는지 살피고, 실제 조류충돌 발생 여부를 관찰하는 등 지속적인 관리가 필요하다. 시민들의 참여가 일회성 활동에 그치지 않고 야생조류를 보호하기 위한 지속적인 실천으로 이어져야 하기 때문이다.대전환경운동연합 탐조모임 새나래 회원들은 앞으로 조류충돌 문제를 알리고 예방하기 위한 활동을 이어갈 계획이다. 특히 조류충돌 방지 조례 제정을 위한 토론회를 추진하고, 제도적 예방 대책을 마련하기 위한 관련 사업도 지속적으로 진행할 예정이다. 시민들의 손으로 시작한 작은 변화가 조류충돌 예방을 위한 사회적 관심과 제도 개선으로 이어질 수 있기를 바래본다.