무염이냐 가염이냐, 버터 앞에서 고민하는 당신에게

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큰사진보기 ▲ 우유 고유의 성분을 물리적으로 모아 만든 정직한 결정체 '버터' ⓒ Pixabay 관련사진보기

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풍미의 품격 : 버터의 지방은 여러 향미 성분을 녹이고 입안에서 부드럽게 퍼지도록 돕는다. 고기와 채소에 버터를 더하면 고소한 향과 풍부한 맛을 느낄 수 있다.



: 버터의 지방은 여러 향미 성분을 녹이고 입안에서 부드럽게 퍼지도록 돕는다. 고기와 채소에 버터를 더하면 고소한 향과 풍부한 맛을 느낄 수 있다. 에멀전(유화)의 핵심: 프랑스 요리에서는 소스의 마무리 단계에 차가운 버터를 넣고 섞어 윤기와 부드러운 질감을 더하는 기법을 사용한다. 이를 '몽테 오 뵈르(Monter au beurre)'라고 한다. 홀랜다이즈 소스처럼 버터를 유화해 만드는 소스에서도 버터는 중요한 역할을 한다.



무염 버터: 소금을 전혀 넣지 않은 버터다. 우유 본연의 순수하고 고소한 향을 지니고 있어 베이킹(빵, 쿠키, 케이크)이나 요리사가 직접 간을 미세하게 제어해야 하는 서양식 소스, 스파게티 요리, 리소토에 필수적이다.

가염 버터: 버터에 소금을 1~2% 정도 첨가한 제품이다. 소금이 천연 보존제 역할을 하여 무염 버터보다 유통기한이 조금 더 길다. 갓 구운 따뜻한 식빵에 그대로 발라 먹거나, 볶음 요리, 스테이크를 구울 때 별도의 소금 간 없이 고소함과 짭조름함을 한 번에 더해주는 최고의 대용이다.

덧붙이는 글 | 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

호주에서 셰프로 일하며 레스토랑 주방의 아침을 열 때면 가장 먼저 점검하는 것이 팬과 소스 라인업이다. 이때 결코 빠질 수 없는 식재료가 바로 버터(Butter)다. 프랑스 요리의 거장 오귀스트 에스코피에가 버터의 중요성을 강조한 것으로 널리 알려져 있듯, 서양 요리에서 버터는 단순한 지방이 아니다. 여러 식재료의 풍미를 연결하고 소스에 깊이와 질감을 더하는 핵심 재료다.요즘 한국 마트의 버터 매대를 보면 식문화가 참 많이 달라졌음을 느낀다. 예전에는 마가린이나 식물성 유지가 들어간 가공 버터, 소포장 천연 버터 정도가 눈에 띄었다면, 이제는 프랑스의 이즈니 버터와 에쉬레 버터부터 호주·뉴질랜드산 버터, 앵커 버터까지 세계 각국의 다양한 제품이 매대를 채우고 있다.하지만 버터 매대 앞에 서면 소비자들은 고민에 빠진다. 무염 버터와 가염 버터 중 무엇을 골라야 할까? 버터와 마가린은 무엇이 다를까? 스테이크를 구울 때 버터를 처음부터 넣으면 왜 쉽게 탈까? 평소에는 무심코 지나쳤던 질문들이 꼬리를 문다.액체 상태의 크림이 고체 버터로 변하는 과학적 원리부터 서양 식문화에서 버터가 중요한 자리를 차지하게 된 배경, 마트에서 내게 맞는 버터를 고르는 방법, 스테이크 조리와 보관 요령까지 셰프의 경험을 바탕으로 정리해 본다.하얀 크림을 계속 휘저으면 어떻게 노란빛을 띠는 고체 버터가 될까?우유에서 분리한 크림에는 미세한 지방 방울이 분산돼 있다. 크림을 강하게 휘젓는 교반 과정을 거치면 지방 방울을 둘러싼 막이 불안정해지면서 지방끼리 뭉치기 시작한다. 이 과정에서 지방 덩어리와 액체 성분이 분리된다. 분리된 액체를 버터밀크(Buttermilk)라고 한다.이후 지방 덩어리를 모으고 수분을 조절하면 버터가 완성된다. 일반적인 버터는 유지방 함량이 80% 이상이며, 나머지는 주로 수분과 소량의 유고형분으로 이뤄진다.생크림이 '물속에 지방이 분산된 형태'라면, 버터는 반대로 '지방 속에 미세한 수분이 분산된 형태'다. 이처럼 생크림의 물리적 구조가 바뀌면서 버터가 만들어진다. 별도의 화학적 합성 없이 우유에서 얻은 크림의 지방을 모아 만든 것이 바로 천연 버터다.올리브나무가 잘 자라는 지중해 연안에서는 올리브유가 식문화의 중심 역할을 했다. 반면 기후와 농업 환경이 달랐던 북유럽과 서유럽에서는 우유와 크림을 활용한 버터와 치즈가 중요한 식재료로 자리 잡았다.특히 17~18세기 프랑스 궁중 요리가 발전하면서 버터는 서양 요리의 핵심으로 자리 잡았다. 버터는 단순히 기름 역할만 하는 것이 아니기 때문이다.마트에서 버터를 고를 때 가장 먼저 마주치는 선택지가 무염 버터(Unsalted Butter)와 가염 버터(Salted Butter)다. 두 제품은 소금 첨가 여부와 염도에서 차이가 나며, 용도에 따라 선택하면 된다.원재료명에 '유지방 80% 이상'이라고 적혀 있고 성분이 '유크림(우유)' 하나만 적혀 있다면 진짜 천연 버터다. 반면 가공 버터나 마가린은 식물성 유지, 유화제, 정제수 등이 섞여 있다. 고소한 풍미와 깊은 맛을 원한다면 반드시 유지방 80% 이상의 천연 버터를 고르는 것이 진리다.스테이크를 구울 때 처음부터 버터를 넣으면 버터에 들어 있는 유단백질과 유고형분이 높은 열에 쉽게 타 쓴맛을 낼 수 있다.고기는 식용유나 올리브유로 먼저 겉면을 바삭하게 익힌 뒤, 요리 완성 1~2분 전 불을 줄이고 차가운 버터 한 조각과 마늘, 로즈메리를 넣어 녹인 버터를 스푼으로 고기에 끼얹어주는 조리 기법(Basting)이 요리의 정석이다.버터는 냄새를 흡수하는 성질이 매우 강하다. 냉장고에 대충 싸서 두면 김치나 마늘 냄새를 스펀지처럼 흡수해 버린다. 사용 후에는 종이로 잘 싸서 밀폐 용기(유리나 플라스틱)에 담아 보관하고, 오래 두고 먹을 때는 쓸 만큼 미리 잘라 냉동 보관하는 것이 좋다.바쁜 일상에서 무심하게 팬 위에 던져 넣은 버터 한 조각이 사르르 녹아내리며 주방 가득 퍼지는 고소한 향기는 그 자체만으로도 지친 하루의 피로를 다정하게 녹여주곤 한다.오늘 저녁 마트에 들른다면 냉장 매대에서 내게 맞는 버터를 골라 보는 것은 어떨까. 김이 모락모락 나는 따뜻한 밥에 짭짤한 간장과 계란 프라이를 곁들이고, 그 위에 버터 한 조각을 올려 보자. 밥의 열기에 부드럽게 녹아드는 버터가 익숙한 간장 계란밥에 새로운 풍미를 더해 줄 것이다.한국인의 소박한 한 끼와 서양 요리의 대표 식재료인 버터가 만나는 순간. 좋은 재료를 제대로 고르고 알맞게 사용하는 것만으로도 일상의 식탁은 한층 풍요로워질 수 있다.