남 살리고 죽어버린 '더 커뮤니티2' 햄릿 "진짜 아쉬운 건..."

서바이벌 프로그램은 순위를 남깁니다. 출연자의 이미지도 남깁니다. 그 이미지는 때로 한 사람을 대변하기도 합니다. 노출 시간이 짧은 탈락자일수록 더 그렇습니다. 방송에서 다하지 못한 그들의 이야기를 직접 듣습니다. 제작진과 심사위원의 의견도 기다립니다.

큰사진보기 ▲웨이브 예능 <더 커뮤니티2: 보이지 않는 손>에 출연한 김건희씨. ⓒ 이선필 관련사진보기

"탈락자가 됐을 때요? 억울하거나 슬프거나 그런 감정은 전혀 안 들었어요. 아, 그렇구나 싶었는데 그게 한편으로는 싫었죠. 너무 나약한 모습 아니었을까 싶은."

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"우연히 유튜브로 올라온 시즌1 1화를 너무 재밌게 봤던 차였는데 제작진에게 마침 메일이 왔더라. 너무 신기해서 면접을 보러 갔다. 그때도 출연할 거란 생각보단 영업하겠다는 마음이었다. 제가 게임 컨설팅도 하니까 제작진과 인연이 될 수도 있다는 생각에(웃음). 8박 9일을 비워야 된다는 말에 예정돼 있던 일본 출장도 취소했다. 그만큼 출연하고 싶었다.

이게 너무 좋은 기획이라 생각했다. 시즌1을 보며 서로 다른 생각과 가치관의 사람들이 소통하는 어떤 다큐멘터리같은 느낌이 들었거든. 그리고 다른 서바이벌 프로와 달리 한 사람 한 사람의 캐릭터를 소모시키지 않는다는 생각이었다. 다른 서바이벌 프로에서도 섭외가 있었지만 출연은 어렵다고 판단했다. 여긴 달랐다. 제가 보드게임을 만드는 이유도 게임을 통해 서로 이해하고 가까워지길 원하기 때문인데, 이 프로가 딱이라는 생각이었다."

"1일차엔 제가 좀 텐션이 있었다. 근데 갈수록 성격대로 가게 되더라. 극한상황일수록 더욱 그랬다. 아내와 딸에게 좀 부끄러웠다. 탈락해서가 아니라 평소 제 모습을 방송에서 그대로 보는 게 힘들더라. 그래서 방송 공개 후에도 주변에 알리지 않았다. 화면에 잘 담기지 않지만, 거기선 다들 엄청 배고픈 상황이었다. 4일 만에 저도 4kg이 빠지더라. 표정도 어두웠을 거고, 무슨 말을 했는지도 잘 기억 안 났다. 그래도 제작진이 편집을 잘해주셨더라(웃음)."

"이건 화이트 멤버마다 생각이 다를 수 있다. 전 화이트의 생존이 가장 중요하기에 남는 멤버들은 결국 생산을 잘하는 사람이어야 한다는 생각이었다. 그게 레아와 시선이었다. 루나는 사실 미리 제게 알려줬다. 자기가 책임지고 나가겠다고. 근데 리더였잖나. 게다가 전쟁이 벌어진 상황에서 피지컬적으로 강한 보스님이나 바울님 중 한 분이 살아야 한다는 생각도 있었다. 거기에 다들 동의가 된 것이다. 방송에 보인 그대로다. 그래도 나는 살려달라 이런 대화는 전혀 없었다.

후회되는 게 있다면 떨어진다는 사실보다 말을 더 하지 않았다는 사실이다. 처음 숙소에 들어오자마자 방에 코드가 적힌 걸 보고 바로 풀어야 한다는 것을 알았는데, 적극적으로 의견을 개진하지 못했다. 각 팀의 자원과 그 가치를 나름 계산하기도 했는데 당장 팀원들이 열띤 토론을 벌이는 틈에서 제가 들어주는 게 맞다고 판단했던 것이다."

"방송에선 편집됐지만 후반전에 제가 투입되긴 했다. 근데 전반과 달리 후반은 정말 몸만 쓰는 거더라. 물론 그걸 다 예측하긴 어려웠다. 마치 블랙이 수상하다고 다들 생각하면서도 진짜 정체를 알고 놀란 것처럼 말이다."

큰사진보기 ▲"이게 너무 좋은 기획이라 생각했다. 시즌1을 보며 서로 다른 생각과 가치관의 사람들이 소통하는 어떤 다큐멘터리같은 느낌이 들었거든. " ⓒ 이선필 관련사진보기

"전쟁 이후 판도가 새롭게 바뀌었다는 생각이었다. 직전까지 화이트는 모두가 살 방법이 있다는 기조였잖나. 근데 전쟁이 벌어져 버렸고, 함께 살 방법은 사라졌기에 이젠 살아남은 사람들은 진짜 서바이벌 게임을 해야 한다는 의미였다."

"레드, 화이트, 블루, 블랙 연합은 다 잘해오다가 아주 세밀한 것 하나를 놓친 셈이다. 자원 발행 순서만 점검했어도 골드가 탈출할 유일한 구멍이 있음을 알아챌 수 있었을 텐데, 제가 그때 있었더라도 놓쳤을 것 같긴 하다. 왜냐면 아까 말씀드렸듯 거기서 다들 너무 배고팠거든(웃음). 다들 그땐 평정심을 유지하기 어려웠을 거다."

"우린 정말 하나였다. 그 플레이는 전혀 후회하지 않는다. 처음엔 바울을 스파이로 의심하기도 했는데 그의 행동을 이해하고 나서는 정말 다들 믿게 됐다. 물론 루나가 골드일 거라는 건 몰랐다(웃음). 어쨌든 우린 모두가 살자는 걸로 프레임을 짰고, 그렇게 계속 다른 팀을 설득해 나갔다. 전쟁을 당했을 때야 우리가 먼저 전쟁을 거는 게 맞았다고는 다들 생각했겠지.

우리가 놓친 건 생각보다 우리가 다른 팀들에게 위협적으로 보일 수 있었다는 사실이다. 숙소도 가장 높은 지대에 위치했잖나. 레드나 블루 입장에서 우리가 어떻게 보일까를 생각했어야 했는데 너무 전체의 평화만 외친 게 아닌가 싶다. 그들은 당장 우리의 쪽수를 줄이는 게 맞거든."

"다른 서바이벌이었다면 스파이는 당연히 죽였어야 했을 것이다. 근데 여긴 팀플레이였고, 서로 밤에 다수 편승 게임을 할 땐 각자 생각과 다른 가치관을 말하거나 상대의 의견을 듣기도 했잖나. 마이야르도 시시각각 생각이 바뀌는 게 느껴졌다. 성향을 보면 그는 정말 실리를 추구하고, 원칙보다 결과를 추구하는 사람이잖나. 동키를 팀원이라 생각한 채 결과적인 판단을 했다고 본다. 자기가 상금을 못 가져가더라도 동키가 가져가는 게 결과적으로 이기는 것이라 생각한 거지.

제가 남았다면 골드가 왔을 때 어떤 선택을 했을까 생각해보기도 했다. 뒤늦게 커뮤니티에 입장한 분들이고, 어마어마한 능력치가 있는 분들이기에 일단은 같이 플레이는 하도록 하는 게 맞다고 생각했을 거다. 루나가 나중에 그러더라. 제가 살아있었다면 연배가 있기에 그림이 달라졌을 거라고. 저도 사람들을 설득했을 것 같다. 하지만 한편으론 화이트의 생존이 우선이라는 원칙이 세워졌기에 그들을 고립시킨다는 대세를 제가 바꾸진 못했을 것 같다."

큰사진보기 ▲웨이브 서바이벌 예능 <더 커뮤니티2: 보이지 않는 손>에 출연한 김건희(햄릿)씨. ⓒ 김건희 관련사진보기

"어떤 씨앗은 좋은 땅에 떨어져서 좋은 줄기를 뻗습니다. 그럼 뿌리를 길게 쭉쭉 뻗을 수 있어요. 줄기를 힘차게 틔울 수 있겠죠. 근데 어떤 씨앗은 사막에 떨어질 수도 있잖아요. 그 친구는 정말 열심히 노력했는데 가시만 돋을 수 있잖아요. 그래서 환경이 중요하다는 생각이 든다는 건데, 어쨌든 우린 한 땅에 살고 있습니다. 서로 그 뿌리로 그 뿌리로 한 땅을 맞잡는 게 중요하지 않나. 그래서 산사태를 막아야 하지 않나."

"먹고살기 위해 정말 치열하게 살았다. 어느덧 한 투자자문회사의 김 과장이 돼 있더라. 매일 새벽에 출근해 밤늦게 퇴근하는데 문득 그런 생각이 들었다. 이렇게 가서 정말 잘되면, 이 회사의 임원이다. 그게 너무 이상하게 느껴지더라."

"게임 설계 담당, 디자인 담당, 에디팅과 마케팅 담당의 성향이 너무나 명확하기에 각자의 목표와 성향을 잘 파악해서 맡겨야 한다. 그게 이쪽 업계에서 제가 생각하는 리더십이다. 응원하고 지지해주는 게 어릴 때부터 쉬웠다. 중학생 때 꿈을 적는데 '행복한 가정을 꾸리는 것'이라 적을 정도였다. 어머니가 삼성중공업 1기 공채 합격자셨고, 정말 실리주의자시거든. 그걸 보고 엄청 속상해하셨다(웃음).

솔직히 이상주의자가 서바이벌 게임에서 살아남긴 힘들다. 다음엔 의미를 추구하는 사람들도 이길 수 있는 그런 아름다운 게임을 만들어 주셨으면 좋겠다! 저도 또 다른 기회가 주어진다면, 양보는 양보고 할 말은 해야겠다. 이렇게 일대일로 만나면 제 말은 하잖나(웃음)."

큰사진보기 ▲"어쨌든 우린 한 땅에 살고 있다. 서로 그 뿌리로 그 뿌리로 한 땅을 맞잡는 게 중요하지 않나." ⓒ 이선필 관련사진보기

햄릿(본명 김건희)은 인터뷰 중 '나약'이란 단어를 몇 차례 반복했다. 웨이브 예능 <더 커뮤니티2: 보이지 않는 손>(아래 '더 커뮤니티2')은 일상을 뒤로 하고 경험한 첫 방송 프로였다. 1979년생인 그는 화이트 팀 6명 가운데 맏형이었다.정치경제학자 애덤 스미스의 표현 중 하나인 '보이지 않는 손'에서 착안한 이번 프로그램은 정보 싸움과 협상력이 관건이었다. "현역 보드게임 작가로서 방탈출 게임 같은 상황이나 소통 면에서 절 섭외한 게 아닐까"라며 내심 제작진의 의도를 짚었던 그는 기대와 달리, 최초 탈락자 중 하나가 됐다. 의도치 않은 전쟁이 발발하며 혈전을 벌인 끝에 팀이 승리했지만 원했던 자원인 생명을 얻지 못해 결국 6인 중 3명이 퇴소해야 했기 때문이다.논의 끝에 햄릿, 보스(이현선), 루나(박세승)가 선정됐다. 사실상 자진 퇴소였다. 이들이 서로 부둥켜안고 눈물바다가 되는 장면은 해당 프로에서 손꼽히는 장면 중 하나다. 끝까지 남겠다고 주장하는 대신 동료들의 생존을 택한 사람은 그 선택을 어떻게 돌아보고 있을까. 22일 오후 서울 여의도 콘텐츠 웨이브 사무실에서 그를 만났다.평소 그는 서바이벌 프로그램을 즐겨보지 않았다고 했다. "<더 지니어스>나 <데블스 플랜2>를 시도는 했는데, 서바이벌 프로 특유의 극한 경쟁을 못견디겠더라"며 그가 웃어보였다. "그럼에도 섭외가 왔을 때 시즌1인 <사상검증구역: 더 커뮤니티>는 다 보고, 여러 책도 읽었다"며 나름의 준비 과정부터 전했다. 지난 5월경 촬영해 10월 9일 마지막 회까지 공개됐고, 다양한 리뷰 콘텐츠가 나오고 있는 상황에서 그는 "그때 여운이 아직도 가시지 않는다"고 현재 겪고 있는 후폭풍을 고백했다.방송으로 알려진 대로 그가 닉네임을 햄릿으로 지은 것도 살기 위해 치열하게 노력하는 모습을 닮기 위함이었다. "제가 혼자 작업하는 경우가 많다 보니 햄릿처럼 자기 말을 많이 하겠다는 각오도 담겨 있었다"고. 하지만 팀으로 움직여야 하고 의사 결정 과정을 거치며 그는 말을 하기보단 잘 듣는 편을 택할 수밖에 없었다고 고백했다.이 프로의 분기점이었던 초반 탈락 과정을 물었다. 암묵적으로 동의한 탈락자 선정 이면에 또다른 상황은 없었는지 물었다. "제가 나가는 게 맞다는 생각이었다"는 답이 돌아왔다.김건희씨는 첫 전쟁에서도 자신의 강점을 충분히 발휘하지 못한 점을 아쉬워했다. 전·후반으로 나눠 진행된 게임은 단어를 모아 명제를 완성하는 방식이었다. 그는 단어를 확보하는 과정에 체력이 중요하다고 생각해 바울과 보스를 전반전에 내보냈지만, 막상 그 안에는 방탈출 게임과 비슷한 요소가 있었다고 돌아봤다.퇴소 직전 김씨가 유언처럼 남긴 말은 "이기는 게임을 하라"는 것이었다. 그 말의 진짜 의미를 물었다.그가 꼽은 '이기는 게임'을 가장 잘한 팀은 레드였다. 하지만 상금의 주인공은 따로 있었다. 골드팀에 홀로 남은 루나가 대량으로 발행한 화폐를 공격권으로 바꾸며 승리한 것이다. 마지막에 공개된 규칙이 그간의 경쟁 구도를 무력화했다는 비판이 나온 가운데, 김씨는 "이미 정해진 룰이 뒤늦게 공개된 것이고, 루나의 플레이는 훌륭했다"고 평했다.연출자인 권성민 피디는 화이트를 기축통화인 달러를 발행하는 미국에 빗대 설정했다고 밝힌 바 있다. 보석 발행 권한과 가장 많은 인원을 가진 화이트는 다른 팀에 위협적인 존재일 수 있었다. 하지만 화이트가 앞세운 것은 모두의 생존과 공존이었다. 김씨는 "그게 다른 서바이벌 프로와 차별점"이라고 짚었다.함께 지내며 쌓인 신뢰는 승패를 계산하는 방식에도 영향을 미쳤다. 김씨는 레드팀 리더 마이야르(본명 목진화)가 동키(본명 박철현)의 스파이 행동을 알고도 끝까지 팀원으로 품고 가려 했던 일을 예로 들었다. 그는 이를 두고 "<더 커뮤니티>기에 나올 수 있는 플레이 같다"고 말했다.의미2, 구조2, 원칙2. 사전 인터뷰를 통해 드러난 김건희씨의 가치관 코드다. 실리보다 의미를, 개인의 능력보다 사회적 구조를, 결과보다 원칙을 중시하는 쪽이었다. 그가 세상을 바라보는 방식은 3화의 다수 편승 게임에서도 드러났다.'모두에게 동일한 시험 기회를 주는 것만으로 공정한 경쟁 조건은 충분히 갖춰진 것이다'라는 문항이 제시됐다. 개인의 능력과 사회적 구조 가운데 무엇을 더 중시하는지 가늠하는 질문에 그는 방송에서 다음과 같이 얘기했다.그렇다고 그가 현실의 경쟁을 모르고 살아온 것은 아니었다. 유년 시절 만화가를 꿈꿨던 그는 결혼 직후까지 "주식, 부동산, 사업 등 돈 되는 걸 다 해봤다"고 고백했다.서른다섯에 회사를 그만두고 전업 보드게임 작가의 길에 들어선 그는 또 다른 의미로 치열해졌다고 한다. 그간 개발에 참여한 게임으로는 <아브라카 왓?> <고려> <카르누타> 등이 있다. 동료 작가들과 공동 개발한 <오딘>은 2025년 프랑스 칸 국제게임페스티벌에서 대상에 해당하는 '아스도르–올해의 게임'을 수상했다.국내 1세대 보드게임 작가인 그는 현재 다섯 명의 동료를 이끄는 리더이기도 하다. 방송에서 동료들의 의견을 듣는 데 무게를 뒀던 태도는 일터에서도 이어졌다. 그는 자신을 "분명한 방향성을 일방적으로 제시하는 리더가 아닌, 각자 하고 싶은 것을 하게끔 하는 리더"라고 표현했다.