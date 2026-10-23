이포대교 안전난간 설치 완료... 추락·투신 예방 강화

큰사진보기 ▲여주시보건소는 경기도 건설본부가 지난 19일 이포대교의 안전난간 설치를 마무리했다고 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시 이포대교에 추락 및 투신사고 예방을 위한 안전난간 설치가 완료됐다.여주시보건소는 경기도 건설본부가 지난 19일 이포대교의 안전난간 설치를 마무리했다고 밝혔다.이번 사업은 경기도가 양평대교와 양근대교, 이포대교 등 3개 교량을 대상으로 추진한 안전시설 개선사업의 일환이다.이포대교에는 기존 높이 110㎝였던 난간을 165㎝로 높이고, 난간 상단에 회전형 구조물을 설치했다. 교량에서 발생할 수 있는 추락과 투신 위험을 줄이기 위한 조치다.여주시는 그동안 주요 교량과 보를 중심으로 자살예방 안내시설을 설치하는 등 사고 예방을 위한 환경 개선사업을 추진해 왔다.이포대교에는 자살예방 안내현판 12개를 설치했으며, 관내 주요 교량과 보에는 총 44개의 안내현판과 5개의 로고젝터를 설치했다.이들 시설은 위기 상황에 놓인 시민이 도움을 요청할 수 있도록 안내하는 역할을 한다.이번 안전난간 설치로 이포대교에는 기존 안내시설과 함께 물리적인 사고 예방시설이 갖춰지게 됐다.여주시보건소는 안전난간이 추락·투신 위험을 줄이고 지역사회 자살예방 안전망을 강화하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.