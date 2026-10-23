주52시간제 특례 갈등에 "그러면 사람 살겠나" 물은 대통령

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 2차 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.10.23 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"제가 민주당 대표일 때 쌍방(노동계-경영계)을 공개 장소에 모아서 토론을 해봤더니, '초과노동에 대해서는 현행법에 따른 추가의 임금을 지급한다. 그걸 대전제로 하는 데 동의하냐' 그래서 결국 동의를 했는데, 문제는 안 믿더라. '이렇게 말을 해도 안 할 가능성이 있다.' 워낙 오랫동안 쌓여온 불신들이 있는 거다. 52시간 문제도 (예외를) 원하는 쪽 입장에서 보면, 추가 노동에 대해서 추가 임금을 지급하면 별로 할 필요가 없는, 실익이 없는 거다. 노동자들 입장에서도 보면 '기존에 제도가 있는데 뭐하려고 그걸 새로 하려고 그러냐. 그런데 당사자가 원하는 특수한 영역에 예외적으로 하면 별로 피해도 크지 않은 것 같고.' 그래서 별로 차이가 없더라. 그럼에도 불구하고 결국 안 됐다. 이게 근본적으로 깔려 있는 불신이다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 2차 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.10.23 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령 : "그건 대전제로, 기존 제도에 따라서 초과노동에 대해서 할증 임금은 지급한다' 이건 명확하게 서로 전제를 하고 그걸 동의를 하면, 그 다음 단계로 건강권 문제인데, 기존에 노동부가 가지고 있던 추가 노동에 대한 예외 제도가 4개인가 있지 않나. 그 중에 노동부 장관이 기간을 얼마나 허용할 것이냐를 가지고. 지금 넓혔나, 아직 안 넓혔는가?"



김영훈 장관 : "원래 반도체 R&D는 넓혀 놨다(2025년 3월부터 노동부는 반도체 R&D에 한해 특별연장근로 신청시 최대 인가기간을 현행 3개월에서 6개월로 늘리고, 첫 3개월은 주 64시간, 추가 3개월은 주 60시간까지 가능하도록 지침을 개정 – 기자 주) ."

이재명 대통령 : "그럼 반도체산업협회는 노동부가 한 조치 이상의 대책이 필요하다는 건가?"



박건수 부회장 : "네 맞다. 현재 고용부에서 애써주셔서 유연근로제와 특별연장근로에 대해서는 좀 반도체 분야에 터주셨지만."



이재명 대통령 : "그걸로도 부족한가?"



박건수 부회장 : "부족하고. 연장근로를 저희가 신청하게 되는데 사전 인가를 해야 되고, 그러면 고용노동부의 승인이라는 별도의 행정적인 절차가."



이재명 대통령 : "그러니까 그 절차가 불편하다, 그거를 포괄적으로 미리 해주면 되지, 그거 때문에 새로운 제도(주52시간 예외 특례)를 만들 필요까지 있나? 이렇게 극렬하게 반대하는데?"

큰사진보기 ▲박용진 규제합리화위원회 부위원장이 23일 이재명 대통령이 청와대에서 주재한 규제합리화위 2차 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.10.23 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김정관 산업통상부 장관이 23일 이재명 대통령이 청와대에서 주재한 규제합리화위원회 2차 전체회의에서 보고하고 있다. 2026.10.23 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 초광역특구법의 주52시간 예외 특례를 둘러싼 사회적 갈등을 두고 "근본적으로 깔려 있는 불신"이 원인이라고 23일 지적했다. 그는 실제로 노동계와 경영계의 얘기를 들어보면 적절한 보상과 규제의 필요성에는 큰 이견이 없다며 "서로 믿어야 한다"고 강조했다.이 대통령은 이날 초격차 첨단산업 육성 및 국가창업시대 전환을 위한 규제합리화 방향 등을 주제로 청와대에서 열린 제2차 규제합리화위원회 전체회의를 주재하며 3대 메가프로젝트 대상지역인 초광역특구에 주52시간제 예외를 적용하는 '화이트 이그젬션' 이야기를 꺼냈다. 현재 산업 경쟁력 차원에서 근로시간의 유연한 적용이 필요하다는 경영계와 노동자의 건강권 등을 보장해야 한다는 노동계는 이 제도를 두고 첨예하게 의견이 나뉘고 있다.이 대통령은 피지컬AI(인공지능)의 행동 데이터 수집을 위한 규제 완화가 필요하다는 업계 관련자의 발언이 끝나자 "혹시 노동자들 대표나 이런 분들은 오셨나"라고 물었다. 그는 "공장 노동자의 행동테이터도 '이거 데이터 수집하는 게 아니고 혹시 나의 사생활 또는 공장에서 일하는 노동 감시용으로 악용되지 않을까?' 이런 불신과 의심이 있다"며 "근본적으로 우리 사회 내 신뢰 문제가 있는 것 같다"고 말했다. 이어 "그러니까 주 52시간 예외 부분도"라며 발언을 계속 했다.박건수 한국반도체산업협회 부회장은 "반도체업계가 가장 숙원 사업으로 생각하고 있는 게 핵심 R&D(연구·개발) 인력의 근로시간 특례"라며 "반도체 R&D는 정말 며칠씩 끝장토론과 몰입연구를 해야 하는, 정말 프로젝트 중심의, 스포츠형 특성을 갖고 있는 부문"이라고 강조했다. 또 "현재 사회적 대화가 진행 중에 있고 국회에서 입법 발의된 상태이기 때문에 그게 정말 숙의과정을 거쳐서, 정말 반도체 업계가 원하는 근로시간 특례가 조속히 금년 내 실현되길 갈망한다"고 했다.그러자 이 대통령은 "대전제는 특례법을 만들어 가지고 추가노동에 대해서 보상을 안 하는 걸로 구상하면 안 된다. 절대 안 된다"며 "그런 거는 후퇴"라고 못 박았다. 이어 "예를 들면 주말에 근무하면 50% 가산하고, 야간에는 50% 가산하고, 중첩되면 200% 지급한다. 이거는 다 동의하는 거죠"라며 "노동계는 이걸 가지고 '임금 안 주고 초과노동시키는 제도를 만든다.' 이렇게 의심을 하고 있다"고 재차 강조했다. 직접 박근태 회장과 김영훈 고용노동부 장관에게 질문도 던졌다.이 대통령은 "노동부에서 좀 더 선제적으로, 신속하게 해주면 그 문제점을 대체적으로 보완할 수도 있을 것 같은데"라고 되물었다. 또 "그게(추가노동) 너무 과하면 사람의 건강을 해친다는 게 노동계의 반대 아니겠나? 지금 쟁점은, 마지막 남은 건 건강권 문제인 것 같다. 보수의 문제도 아니고. 예를 들면 하루에 20시간씩 5일 동안 연구하면 사람이 살 수 있겠나"라며 "기존 제도, 시행령을 수정하거나 절차를 쉽게 할 수 있는 방법이 있는지도 깊이 논의해 보시라"고 당부했다.박용진 규제합리화위원회 부위원장은 "사실 김영훈 장관 칭찬을 많이 해주셔야 된다"며 "어려운 상황에서, 초광역특구법 노동특례 관련해서만이지만, 사회적 대화를 성사시키고 지금 논의가 진전되는 것만으로도 대단한 일"이라고 말했다.그는 "우리 사회가 과로사회고, 최장노동시간 국가 중 하나라는 건 맞는데, 노동계가 자꾸 철옹성을 쌓다 보면 갇힐 것 아닌가"라며 "대화도, 타협도 하면서 사회적 변화를 만들어나가는 역할을 했으면 좋겠고, 전략을 써서 협상을 좀 했으면 좋겠다"고 부탁했다.박 부위원장은 "반대로 경영계는 '이때다' 하고 마치 숙원사업 종합선물세트로, 메가특구 관련한 이 정부의 의지를 활용하려고만 보지 않았으면 좋겠다"고 말했다.이어 "그렇게 되면 아까 대통령께서 말씀하신 것처럼 서로 믿지 못하고, 대화가 앞으로 나가지 못하면 지금 이 절실한 상황에서 국가 성장 산업과 관련된 미래를 위한 발걸음을 내딛기가 어렵지 않을까 싶다"며 "규제합리화위원회도 대화의 창구가 되고, 협의의 물꼬를 트는 역할을 많이 하도록 노력해 보겠다"고 했다.다만 김정관 산업통상부 장관은 반도체 투자 관련 규제합리화 방안을 보고하며 "어느 한 부분에서라도 경쟁국보다 시간을 놓치면 그 지연은 곧 시장 점유율의 하락과 경쟁력 하락 요인으로 이어질 수 있다"고 말했다.특히 "혁신에 필요한 시간을 만들겠다"며 "노동시간 특례를 도입하여 핵심 R&D 인력이 필요한 시기의 연구에 집중할 수 있도록 하되, 적절한 보상과 건강권 보호 조치를 전제로 생산성과 기본권이 조화를 이룰 수 있도록 노동계, 경영계와 협의해 나가겠다"고 했다. 이에 관한 김영훈 노동부 장관의 보고는 없었다.