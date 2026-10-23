통학길 막힌 하남 망월천, 2027년 보행교로 연결된다

큰사진보기 ▲하남시는 민선9기 공약사업으로 한홀중학교 인근 망월천에 인도교를 설치하고, 학생들의 통학 불편과 인근 주민들의 보행 불편을 개선할 계획이라고 23일 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 망월천으로 단절된 한홀중학교 인근 보행 동선을 연결하기 위해 인도교 설치사업을 추진한다.하남시는 민선9기 공약사업으로 한홀중학교 인근 망월천에 인도교를 설치하고, 학생들의 통학 불편과 인근 주민들의 보행 불편을 개선할 계획이라고 23일 밝혔다.이번 사업은 e편한세상미사 앞 삼거리와 한홀중학교 앞을 연결하는 보행교를 신설하는 것으로, 인도교는 폭 6.5m, 길이 30.7m 규모로 계획됐다.시는 관련 행정 절차를 거쳐 2027년 상반기에 공사를 시작하고 같은 해 하반기 준공과 개방을 목표로 하고 있다.인도교가 설치되면 망월천을 사이에 두고 단절됐던 보행 동선이 연결돼 한홀중학교 학생들의 등·하교와 인근 주민들의 이동이 편리해질 것으로 기대된다.시는 한홀중학교 인근 인도교와 함께 기존에 추진 중인 미사문화의거리 인근 인도교 등 망월천 일대 2곳에 보행교를 설치할 계획이다.이를 통해 하천을 가로지르는 보행 연결성을 높이고, 학생과 교통약자 등 보행자의 이동 편의를 개선한다는 구상이다.시는 지난 22일 오후 미사숲공원 잔디광장에서 '한홀중학교 인근 인도교 설치를 위한 주민설명회'를 열고 사업계획을 설명했다.이날 설명회에서는 인도교 설치 위치와 사업 추진 일정 등을 안내하고 주민들의 의견을 청취했다.시는 설명회에서 제시된 건의 사항을 검토해 향후 사업 추진 과정에 반영할 방침이다.이현재 하남시장은 "이번 인도교 설치는 한홀중학교 학생들의 통학 불편을 줄이고 주민들이 더욱 편리하게 이동할 수 있도록 하기 위한 민선9기 공약사업"이라며 "앞으로도 시민들의 목소리를 현장에서 직접 듣고 시정에 반영해 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.시는 행정 절차와 공사를 거쳐 2027년 하반기까지 인도교 설치를 완료하고 시민들에게 개방할 계획이다.