성남시, 2027년 지적재조사사업 대상지 645필지 선정

큰사진보기 ▲성남시는 2027년도 지적재조사사업 대상지로 3개 지구, 총 645필지 51만5,000㎡를 선정하고 실시계획을 수립했다고 23일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 성남시가 토지 경계 불일치로 발생할 수 있는 재산권 분쟁을 예방하기 위해 내년 시흥동과 상대원동, 야탑동 일대 645필지를 대상으로 지적재조사사업을 추진한다.성남시는 2027년도 지적재조사사업 대상지로 3개 지구, 총 645필지 51만 5000㎡를 선정하고 실시계획을 수립했다고 23일 밝혔다.대상지는 수정구 시흥동 17-16번지 일원의 설개1지구 190필지, 중원구 상대원동 9번지 일원의 사기막골지구 212필지, 분당구 야탑동 4-2번지 일원의 야탑2지구 243필지다.지적재조사사업은 지적공부에 등록된 토지의 경계와 실제 이용 현황이 일치하지 않는 지역을 정밀 측량해 토지 경계를 바로잡는 국가사업이다.과거 작성된 지적도와 실제 토지 이용 상태 사이의 차이를 해소해 경계 분쟁을 예방하고 토지 이용의 효율성을 높이는 것이 목적이다.정부는 이 사업을 2012년부터 2030년까지 추진하고 있다.성남시는 사업지구를 최종 지정하기에 앞서 토지소유자와 이해관계인을 대상으로 실시계획 공람·공고와 주민설명회를 진행할 예정이다.이후 토지소유자 총수와 토지 면적을 기준으로 각각 3분의 2 이상의 동의를 확보해 지적재조사사업 지구 지정을 추진할 계획이다.따라서 이번 실시계획 수립이 곧바로 토지 경계 변경이나 사업지구 지정 확정을 의미하는 것은 아니다.시는 향후 관련 절차를 거쳐 지적재조사를 진행함으로써 토지 경계의 불명확성을 해소하고 시민의 재산권 보호에 기여할 것으로 기대하고 있다.성남시 관계자는 "지적재조사사업을 통해 불분명한 토지 경계를 바로잡고 토지 이용의 효율성을 높여 시민의 재산권 보호에 힘쓰겠다"며 "원활한 사업 추진을 위해 토지소유자들의 적극적인 관심과 협조를 부탁드린다"고 말했다.