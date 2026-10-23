정명근, 'MARS 2026'으로 글로벌 AI 도시 도약… 우주항공부터 행정 혁신까지

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 MARS 2025에서 AI 미래도시를 선언하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲'MARS 2026' 투자유치&컨퍼런스 에서 토론자들이 의견을 나누고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲MARS 2026 투자유치&컨퍼런스 개회식에서 로봇들이 춤을 추고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화성특례시(시장 정명근)가 대한민국 대표 AI 도시의 혁신 성과를 공유하고 미래 비전을 선포할 글로벌 AI 엑스포 「MARS 2026」을 오는 11월 3일(화)부터 5일(목)까지 사흘간 서울 코엑스(D홀 및 3층 오디토리움, 컨퍼런스룸)에서 개최한다. 『MARS 2026』 포스터 ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026'을 통해 화성을 대한민국 대표 AI 선도도시로 육성하기 위한 행보에 나선다. 우주항공과 미래 모빌리티, 제조업부터 시민 일상과 공공행정까지 AI 적용 분야를 넓히고, 기업 전시와 투자유치, 전문가 포럼을 연계해 산업 성장과 도시 혁신을 함께 추진하겠다는 구상이다.화성특례시는 오는 11월 3일부터 5일까지 사흘간 서울 코엑스 D홀과 3층 오디토리움·컨퍼런스룸에서 'MARS 2026'을 개최한다고 23일 밝혔다. 'AI CITY IN ACTION'을 슬로건으로 내건 이번 행사에는 현대차그룹과 기아, 카이스트 연구팀 등 국내외 56개 기업·기관이 참여한다.정명근 시장은 "이번 'MARS 2026'은 이미 일상과 산업 현장에서 실현하고 있는 'AI CITY 화성'의 압도적인 성과와 저력을 전 세계에 당당히 증명하는 무대가 될 것"이라며 "화성시가 쌓아온 독보적인 AI 행정 노하우를 국내외 도시·기업들과 적극 공유하며 글로벌 AI 생태계의 성장을 함께 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.행사는 미래차·자율주행·도심항공교통(UAM)을 다루는 '모빌리티 AI', 제조·산업 분야의 AI 전환(AX), 헬스케어·스마트홈·에듀테크 중심의 '생활 AI', 교통·안전관제·도시데이터를 다루는 '지속가능 도시 AI', 우주항공·위성데이터 기반의 '우주 AI' 등 5개 분야로 구성된다.개막일인 11월 3일에는 세계적 사회학자인 샘 리처드 미국 펜실베이니아주립대 교수가 'AI의 미래, 한국이 세계를 이끌 수 있는가'를 주제로 기조연설에 나선다. 이어 '2026 MARS 얼라이언스 출정식'이 열린다. 오후에는 화성형 지역사회 통합돌봄의 미래, 레벨4 자율주행 상용화와 AI 맵핑, UAM 등 미래 이동기술의 실현 과제를 논의한다.특히 우주항공산업추진단 출범식과 우주 AI 포럼에서는 저궤도 위성통신과 우주 AI, AI 드론 기술을 다루고 화성형 우주항공 클러스터 전략을 모색한다. 산업 분야에서는 피지컬 AI와 디지털트윈을 활용한 제조·물류 자율화 방안도 논의할 예정이다.이는 AI를 개별 기술이나 산업에 한정하지 않고 화성의 기존 산업 기반과 미래 성장 분야, 도시 운영 전반을 연결하려는 시도다. 산업 현장에서 기술을 실증하고 이를 행정과 시민 생활로 확장하는 구조를 만들 수 있을지가 이번 행사의 주요 과제다.둘째 날인 11월 4일에는 기업 투자와 행정 혁신에 초점을 맞춘 프로그램이 이어진다. 기업 협력 프로그램 'MAX UP'과 투자유치설명회가 열리며, 글로벌 반도체 장비 기업 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)와 투자협력 및 지역상생을 위한 업무협약을 체결할 예정이다. 향남 제약일반산업단지에 투자한 대웅바이오의 사례 발표와 AI 기업·투자자를 연결하는 'AI 인베스트데이'도 마련된다.화성AI 포럼에서는 서울대와 카이스트 등 산·학·연 전문가들이 AI를 활용한 행정 혁신과 지속가능한 성장 전략을 논의한다. 이어지는 '공공AX포럼 2026 화성'에서는 온톨로지 기반 도시운영모델을 발표하고 8개 의제를 중심으로 원탁 토론을 진행한다. 도시 데이터를 체계적으로 연결해 정책과 행정서비스에 활용하는 방안을 구체화하겠다는 취지다.마지막 날인 11월 5일까지 이어지는 전시에는 현대차그룹과 기아, 신세계프라퍼티, 하이브넷, UBTECH, 로보케어 등 기업과 카이스트 항공우주학과 연구팀을 비롯해 56개 기업·기관이 참여한다. 이 가운데 화성 지역 기업 31곳과 시청 2개 부서도 전시에 나서 자율주행 모빌리티와 피지컬 AI 로봇, 우주항공 데이터 기술 등 다양한 기술과 실증 사례를 선보인다.정명근 시장이 이번 행사에서 겨냥하는 것은 AI 도시라는 상징성을 넘어 기업 투자와 기술 협력, 공공서비스 혁신을 하나의 성장 전략으로 묶는 것이다. 특히 지역 기업이 글로벌 기업·기관과 접점을 넓히고 실질적인 사업 기회를 확보한다면 행사 성과를 지역 산업 생태계로 확산할 가능성도 커진다.'MARS 2026'이 화성의 AI 비전을 세계에 알리는 무대를 넘어 산업과 행정의 구체적인 변화로 이어질 수 있을지 주목된다.