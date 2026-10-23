이재준 수원시장, '연무마을 어울림터' 개소… 주민 일상 바꾸는 도시재생

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 22일 연무동 도시재생뉴딜 사업의 핵심인 ‘연무마을 어울림터’ 통합개소식에서 스마트팜을 살펴보고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 22일 연무동 도시재생뉴딜 사업의 핵심인 ‘연무마을 어울림터’ 통합개소식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 22일 연무동 도시재생뉴딜 사업의 핵심인 ‘연무마을 어울림터’ 통합개소식에서 참석자들과 테이프를 자르고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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주민들이 바라던 작은목욕탕부터 건강상담과 맞춤형 운동을 지원하는 건강생활지원센터까지. 수원특례시 장안구 연무동에 주민 생활과 밀착한 복합공간인 '연무마을 어울림터'가 문을 열었다. 시설 조성에 그치지 않고 주민 건강과 공동체 활동을 한곳에서 지원하는 도시재생 거점을 마련했다는 점에서 의미가 있다.수원특례시는 연무동 도시재생뉴딜사업의 핵심 시설인 연무마을 어울림터 건립을 마무리하고 지난 22일 통합개소식을 열었다고 23일 밝혔다. 이재준 시장과 시의회 의원, 마을 주민 등이 참석했다.연무마을 어울림터는 지하 1층·지상 4층, 연면적 1,495㎡ 규모다. 2023년 공사를 시작해 지난해 12월 준공했다. 생활문화센터와 건강생활지원센터를 결합해 주민들이 여가와 건강관리, 공동체 활동을 한 공간에서 누릴 수 있도록 했다.지하 1층에는 남탕과 여탕, 온탕, 건식사우나 등을 갖춘 작은목욕탕이 들어섰다. 1층에는 마을카페와 마을공방, 2층에는 혼합현실(MR) 기반 스마트체육실과 스마트팜이 조성됐다. 3층과 4층에는 건강상담실과 순환운동실, 다목적교육실과 프로그램실이 마련됐다.특히 노인인구가 많은 지역 특성을 반영해 건강관리 기능을 강화했다. 장안구보건소가 운영하는 건강생활지원센터에서는 건강 원스톱서비스와 체형 분석, 맞춤형 운동처방, 순환운동, 치매 예방 프로그램 등을 제공한다.주민들의 염원으로 마련된 작은목욕탕은 이번 사업에서 눈에 띄는 시설이다. 대규모 개발보다 주민들이 실제로 필요로 하는 생활 편의시설을 확충하는 데 초점을 맞췄기 때문이다. 마을카페와 공방은 연무동 주민들로 구성된 협동조합이 운영한다. 주민이 공공시설의 이용자를 넘어 지역 공동체를 꾸려가는 주체로 참여하도록 한 것이다.연무동 도시재생뉴딜사업은 2020년부터 올해까지 장안구 연무동 일원 9만 7,487㎡에서 추진됐다. 수원시는 총 192억 5,800만 원을 투입해 거점시설 조성과 주거환경 개선, 마을정비, 스마트인프라 구축 등을 진행했다. 연무마을 어울림터 개소는 이 사업의 주요 성과를 주민 생활과 직접 연결하는 단계에 해당한다.이재준 시장은 "연무마을 어울림터는 도시재생뉴딜 사업의 성과를 주민이 체감할 수 있는 지역 거점 공간"이라며 "주민커뮤니티 공간으로 자리 잡아 연무동 지역에 활력을 불어넣길 바란다"고 말했다.