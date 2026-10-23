고종남 태안문화원장이 들려주는 '안면도의 비화'

큰사진보기 ▲특강하는 고종남 충남 태안문화원장‘안면도의 역사와 문화유산의 가치’를 주제로 고종남 태안문화원장이 전문 강사로 나서 오랜 세월 축적된 연구와 구술 자료를 바탕으로 문헌 너머에 존재하는 안면도의 발자취와 소중한 문화유산들의 숨겨진 비화를 생동감 있게 들려주며 관심을 끌었다. ⓒ 김동이 관련사진보기

"안면도는 단순한 휴양 섬이 아닌, 인간의 토목 역사와 자연 송림 보전, 수난의 역사, 바다의 삶이 빚어낸 거대한 지붕 없는 박물관입니다. 강력한 문화의 자산입니다. 미래가치로 거듭나야 합니다."

AD

큰사진보기 ▲안면도의 숨겨진 비화를 흥미롭게 풀어낸 고종남 태안문화원장고 원장은 ‘안면도의 역사와 문화유산의 가치’를 주제로 전설과 비화를 흥미롭게 전했다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲'그들의 섬, 그 안에 섬' 기획특별전고남패총박물관에서는 내달 22일까지 기획특별전이 열린다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲'그들의 섬, 그 안에 섬' 기획특별전 전시2026년 K-Museum 지역순회 특별전 ‘그들의 섬 그 안에 섬’ 이 내달 22일까지 고남패총박물관에서 계속 된다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

고종남 충남 태안문화원장이 '안면도'에 특별한 의미를 부여했다.새롭게 단장하고 관람객을 맞이하고 있는 충남 태안군의 고남패총박물관에서는 기획특별전 '그들의 섬, 그 안에 섬'이 진행 중이다. 이와 연계해 지난 22일 박물관 인근에 위치한 고남면주민자치센터 1층 대강당에서는 안면도의 숨은 역사와 가치를 재조명하는 특별강연이 열렸다.박물관 특별전의 교육 프로그램인 그들의 섬 이야기의 일환으로 마련된 이 강연은 문화유산에 얽힌 흥미진진한 뒷이야기를 전문가의 생생한 해설을 통해 풀어내는 콘셉트로 진행됐다.강연은 '안면도의 역사와 문화유산의 가치'를 주제로 고종남 태안문화원장이 전문 강사로 나섰다. 이 자리에는 안면도와 관련된 숨겨진 비화에 관심을 갖고 있는 문화관광해설사를 비롯해 고남면 주민과 태안문화원 관계자 등 70여 명이 강의장을 가득 메웠다.태안의 역사와 향토 문화에 정통한 고종남 원장은 오랜 세월 축적된 연구와 구술 자료를 바탕으로, 문헌 너머에 존재하는 안면도의 발자취와 소중한 문화유산들의 숨겨진 비화를 생동감 있게 들려주며 관심을 끌었다.특강에서 고 원장은 먼저 '안면도 이름의 유래'에 대해 설명했다. 고 원장에 따르면 '안면(安眠)'이라는 지명은 "울창한 숲이 바람을 막아 주어 마치 이불을 덮은 듯 편안히 쉴 수 있다는 데서 유래했고, 조수가 편안히 쉬고 있는 축복받은 곳"이라고 지명의 유래를 설명했다.숫자로 보면, 안면도의 면적은 119.3㎢로 전국에서 6번째로 큰 섬이며, 남북 길이는 32km, 동서 폭은 5km, 해안선 길이는 118.8km다. 해안선은 1910년보다 63km가 줄었는데 고 원장은 그 이유로 '간척사업'을 꼽았다.흥미로운 사실도 눈길을 끌었다. 현재 충남 태안군에 속해 있으면서 안면읍과 고남면의 1읍 1면으로 나눠진 안면도가 조선 후기(1872년) 지도를 바탕으로 보면 태안군(당시 소태현)과 홍성군(당시 홍주목), 서산군의 3개 군에 걸쳐 나눠져 있었다는 것. 조선 영조 때 현재의 안면읍 황도리와 창기리 일부가 홍주목에, 그 밖의 지역이 서산군에 속해 '안면면'이라 불렸다는 게 고 원장의 설명이다.안면면은 1980년에 안면읍으로 승격됐다. 1972년 설치된 고남출장소도 1986년 고남면으로 승격됐고, 1989년 태안읍이 서산군으로부터 떨어져 나와 태안군으로 복군되면서 안면읍과 고남면도 다시 태안군 소속으로 현재에 이르고 있다.그리고 조선 인조 때 육지(안면곶)의 목을 잘라 안면도는 섬이 됐다. 1994년 연육교가 연결돼 있지만 연육교 연결 전까지만 해도 육지를 오가는 목선인 차도선이 운행됐다. 목을 잘라 빠른 물살이 생긴 곳이 현재의 '판목운하'다. 태안군은 지난 2023년 12월 안면도에 진입하는 초입에 '안면 판목운하'를 상징하는 상징조형물을 세웠다.고 원장은 "원래 안면도는 바다로 길게 뻗은 육지(안면곶)였으나, 조선 인조 때 그 목을 잘라 섬이 되었다"고 부연했다.고 원장은 안면도가 품은 ▲자연송림 ▲판목운하 ▲삶과 신앙 ▲바다전설을 문화유산의 가치로 꼽으며 '안면도가 품은 네 가지 이야기'를 흥미롭게 풀어냈다.먼저 현재 태안군 전역에 소나무재선충병이 급속도로 퍼지는 가운데 아직까지 사수하고 있는 안면송 이야기로 안면도의 문화유산 이야기를 시작했다."유전적으로 특이한 소나무"라고 안면송을 소개한 고 원장은 "국내에서 유일하게 한 품종으로만 이루어진 대규모 자연휴양림과 종자 채종원을 보유하고 있다"면서 "수령 100년 내외의 소나무 381ha(115만 평)가 자생하고 있으며, 1978년 소나무 유전자원 보호림으로 지정돼 관리가 시작됐다"고 상징성을 부여했다.조선시대 '황장봉산'으로 지정돼 충청수영 수군절도사가 감관(산직)을 배치해 도벌과 남벌을 방지했다는 사실과 궁궐의 목재나 수군의 군선(軍船) 건조에 쓰였던 사실, 그리고 2008년 화재로 소실된 숭례문의 복원에 안면주민들 기증한 안면송 425그루가 쓰였다는 역사적 사실로 안면송의 가치를 입증하기도 했다.안면송의 아픔도 전했다. 일제강점기 당시 수탈의 역사가 그것. 특히, 1940~1945년까지 항공기 연료용 송탄유(松炭油) 채취를 위해 일제가 10여만 그루의 안면송에서 송진을 긁어냈고, 그 흔적이 아직까지도 남아 있다는 사실도 전했다.고 원장은 "1933년 일제강점기에 안면도 임업소장을 맡았던 하야시세이조(임성삼)가 발간한 '안면도' 저서에도 등장하는 자연송림은 일찍이 그 명성이 책으로 기록될 만큼 알려진 숲으로, 1978년 정부는 115ha에 달하는 안면도 솔숲을 유전자원 보전림으로 지정했고, 유엔기구가 인정한 세계 100대 숲에도 이름을 올릴 만큼 세계가 인정한 숲"이라고 강조했다.육지와 연결된 '안면곶'에서 섬인 '안면도'로 바뀐 시기가 승정원일기의 기록으로 확인됐다는 사실도 전했다. 고 원장은 "승정원일기 인조 15년(1637년)에 '안면곶' 기록이 있는데, 인조 20년(1642년) 승정원일기에 '안면도'가 최초로 등장했다. 4년 사이에 곶에서 도(島)로 명칭이 바뀐 것"이라는 기록의 역사도 전했다.안면도의 대표적인 풍어제이면 충남도지정 무형유산으로 지정된 황도 붕기풍어제(1991년 7월 9일 지정)에 대해서는 "뱀 왕이 준 그림을 모셔 당을 짓고 제를 올리자 풍랑과 물괴가 잦아들었다"는 전설을 곁들여 설명함으로써 흥미를 끌었다.이 밖에도 고 원장은 독살과 자염, 쌀썩은여, 할미할아비 바위 등의 유래와 전설도 특유의 입담으로 풀어내며 안면도가 품은 네 가지 이야기를 마무리했다.고 원장의 강연이 끝난 뒤에는 뜻깊은 의견과 제안도 나왔다. 박정희 전 태안여중 교장은 "안흥량보다는 안면도 영목항 인근의 요아량(난행량)과 판목운하와의 관계를 부각시켜야 한다"고 의견을 피력했다. 이에 고 원장은 "자료가 많이 없어 더 연구를 해봐야 한다"면서 "쌀썩은여와 옷점에서도 조운선이 난파된 적 있다"고만 짧게 답했다.태안군 관계자는 "이번 특별강연은 전시실 안의 유물을 넘어, 우리 고장 안면도가 품은 깊은 역사와 문화적 자긍심을 주민들과 함께 나누는 뜻깊은 자리가 됐다"고 평가했다.한편, 고남패총박물관에서 11월 22일까지 열리는 기획특별전 '그들의 섬, 그 안에 섬'은 문화체육관광부 공모사업인 K-museum 전시 지원사업에 선정돼 강원대학교 중앙박물관과 협업으로 추진되는 특별전이다.내륙의 섬 춘천 중도와 해안의 섬 태안 안면도의 고고·민속·생활사를 비교 조명하는 이번 전시에는 중도 출토 청동기 유물과 안면도 붕기 풍어제, 자염, 안면도 소나무 등 두 지역의 역사와 삶이 깃든 유물 150여 점이 함께 선보여 관람객들의 큰 호응을 얻고 있다.2026년 K-Museum 지역순회 특별전 '그들의 섬 그 안에 섬' 연계 교육 프로그램을 주관하고 있는 강원대학교 중앙박물관 관계자는 "안면도와 고남패총박물관 내에서 전시하고 있는 춘천의 중도와의 공통점은 육지의 역사를 갖고 있다가 섬이 된 사례"라고 의미를 부여한 뒤 "전시회에도 많은 관심을 가져 주기 바란다"고 당부했다.