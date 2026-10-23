재능 기부로 전한 특강, 오래 기억된 참석자의 말

"오늘 강의에서 가장 마음에 남은 것은 당당함이었어요. 앞으로는 매사에 당당하게 살아가려고요."

큰사진보기 ▲지난 21일 충남 서산 노둣돌평생교육원에서 열린 '평생학습마당-같이의 가치' 10월 프로그램에서 '개구리, 날개를 달자'를 주제로 스피치 특강을 진행하고 있다. ⓒ 노둣돌평생교육원 관련사진보기

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"여러분의 꿈은 무엇인가요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

지난 21일 저녁, 충남 서산의 노둣돌평생교육원에서 진행한 스피치 특강이 끝난 뒤 한 참석자가 전한 소감이다. 다른 참석자들도 "논리적으로 말하는 법을 배웠다", "세련되게 말하는 법을 배웠다", "나의 지난날을 돌아보게 됐다"며 저마다 마음에 남은 이야기를 전했다.이날 강의실에는 40~60대 여성을 중심으로 남성 두 명을 포함해 25명가량이 모였다. 노둣돌평생교육원과 노둣돌교육진흥회가 함께 마련한 '평생학습마당-같이의 가치' 10월 프로그램. 나는 이곳에서 '개구리, 날개를 달자'라는 주제로 약 90분간 강의를 진행했다.강의 제목은 '움츠린 개구리가 멀리 뛴다'는 말에서 착안했다. 개구리가 몸을 움츠렸다가 힘껏 뛰어오르듯, 사람도 배움을 통해 더 멀리 나아갈 수 있다는 의미를 담았다. 배움은 새로운 지식을 얻는 데 그치지 않고 자신감을 키우고 삶의 가능성을 넓히는 힘이 된다. '개구리, 날개를 달자'라는 제목에는 나이와 관계없이 끊임없이 배우며 자신만의 꿈을 향해 더 높이, 더 멀리 도약하기를 바라는 마음을 담았다.이날 강의에서는 자신감 있는 표현과 논리적이고 세련된 말하기를 중심으로 이야기를 나눴다. 특히 강조한 것은 말에도 '프레임'이 필요하다는 점이다. 하고 싶은 말을 떠오르는 대로 늘어놓기보다 일정한 틀 안에서 생각을 정리하면 상대방이 내용을 이해하기 쉬워진다.그 방법 가운데 하나로 숫자 3을 활용한 말하기를 소개했다. 자신의 생각을 전달할 때 핵심 내용을 세 가지로 정리하고, 말의 구조는 '결론 - 부연설명 - 다시 결론'의 3단계로 구성하는 방식이다. 먼저 전달하고 싶은 결론을 밝힌 뒤 그 이유와 근거를 설명하고, 마지막에 핵심을 다시 강조하면 이야기의 흐름이 한층 명확해진다. 예를 들어 어떤 일을 제안할 때도 이유를 세 가지로 정리해 설명하면 듣는 사람이 내용을 쉽게 이해하고 기억할 수 있다.물론 숫자 3을 사용한다고 모든 말이 저절로 논리적으로 변하는 것은 아니다. 중요한 것은 생각을 구조화하고 핵심을 분명하게 전달하는 습관이다. 여기에 상대방의 입장을 헤아리는 표현을 더하면 자신의 의견을 당당하게 전하면서도 부드럽고 세련되게 소통할 수 있다.말하기는 단순히 유창하게 이야기하는 기술만을 뜻하지 않는다. 자신이 무엇을 생각하고 원하는지 알아야 그것을 자신의 언어로 표현할 수 있다. 그래서 강의에서는 말하는 방법과 함께 자신의 삶을 돌아보는 질문도 던졌다.자신이 이루고 싶은 꿈을 분명하게 이야기하는 사람도 있었지만, 많은 참석자가 가족의 행복이나 사회에서 일반적으로 중요하게 여기는 목표를 자신의 꿈으로 받아들이고 있었다. 다른 사람을 위하는 마음도 소중하다. 그러나 그 안에서 정작 자신이 원하는 삶은 무엇인지 잊고 지내지는 않았는지 돌아볼 필요가 있었다.특히 중년은 지나온 시간을 되짚어보면서 앞으로의 삶을 새롭게 그려볼 수 있는 시기다. 가족과 일, 주변의 기대를 먼저 생각하느라 자신의 바람을 미뤄두었다면 이제는 '나는 무엇을 좋아하는가', '앞으로 무엇을 해보고 싶은가'를 스스로에게 물어볼 만하다.꿈은 반드시 거창할 필요가 없다. 배우고 싶었던 것을 시작하고, 새로운 분야에 도전하거나 자신의 생각을 자신 있게 표현하는 일도 삶을 변화시키는 출발점이 될 수 있다. 강의가 끝난 뒤 참석자들이 전한 소감은 이러한 이야기와 맞닿아 있었다.누군가는 말을 논리적으로 구성하는 방법을, 누군가는 상대방에게 세련되게 표현하는 방법을 기억했다. 또 다른 참석자는 앞으로 당당하게 살아가겠다고 다짐했다. 같은 강의를 듣고도 각자의 삶에 필요한 배움을 발견한 셈이다.이번 강의는 재능기부로 진행됐다. 내가 가진 지식과 경험을 지역 주민들과 나누는 일이 누군가에게 새로운 도전의 계기가 될 수 있기를 바라는 마음이었다.이날 강의를 마련한 노둣돌교육진흥회는 지역 주민들이 배움을 통해 만나고 서로의 경험과 재능을 나눌 수 있도록 설립된 비영리단체다. 이 단체를 설립한 양숙현 대표는 1997년부터 검정고시 교육과 평생교육 현장에서 학교 밖 청소년과 성인 학습자들을 만나왔다. 서산검정고시학원과 노둣돌평생교육원을 운영하며 배움의 기회를 놓친 이들에게 다시 공부할 수 있는 길을 열어왔고, 그 경험을 지역 사회와 나누기 위해 노둣돌교육진흥회를 설립했다.노둣돌교육진흥회는 매월 '평생학습마당-같이의 가치'를 비롯해 독서동아리와 학습지원 활동 등을 운영하고 있다. 지역 구성원들의 자발적인 참여와 재능기부를 바탕으로 서로 배우고 나누는 기회를 만들어가고 있다는 점이 눈길을 끈다.양숙현 대표는 "배움은 사람을 성장시키고, 만남은 서로를 이해하게 하며, 나눔은 우리 사회를 더욱 따뜻하게 만드는 힘이 있다고 생각한다"며 "한 사람의 작은 배움과 실천이 가정과 일터, 이웃으로 이어져 건강한 지역사회를 만드는 밑거름이 되기를 바란다"고 말했다.나는 우리의 인생이 한 대의 버스와 닮았다고 생각한다. 버스에 오르는 데는 순서가 있지만 내리는 데는 정해진 순서가 없다. 우리의 삶도 마찬가지다. 누구도 자신에게 얼마만큼의 시간이 남아 있는지 정확히 알 수 없다.그렇기에 지나간 시간을 후회하거나 아직 오지 않은 내일만 기다리기보다 지금 주어진 하루를 충실히 살아가는 일이 중요하다. 남아 있는 날들 가운데 우리가 살아낼 수 있는 날은 바로 오늘이다. 오늘이야말로 자신의 삶을 가장 찬란하게 만들어갈 수 있는 시간이다.그 찬란함은 반드시 큰 성공이나 특별한 성취에서만 오는 것은 아니다. 새로운 것을 배우고, 자신의 생각을 당당하게 표현하며, 오랫동안 미뤄두었던 일에 작은 용기를 내는 하루도 충분히 빛날 수 있다. 나이가 들어서도 배움을 멈추지 말아야 하는 이유가 여기에 있다. 평생학습은 지식을 쌓는 일을 넘어 자신을 발견하고 사람들과 소통하며, 앞으로의 삶을 스스로 가꾸어가는 과정이기 때문이다.강의를 마치고 돌아오면서 한 참석자가 전한 "앞으로는 매사에 당당하게 살아가겠다"는 다짐이 오래 기억에 남았다. 말하기를 배우러 온 자리에서 자신의 삶을 돌아보고 새로운 마음가짐을 얻었다는 사실이 강의를 진행한 나에게도 의미 있게 다가왔다.서산의 작은 교실에서 함께한 90분이 누군가에게는 잊고 있던 꿈을 떠올리는 시간이, 또 누군가에게는 그 꿈을 향해 첫걸음을 내딛는 계기가 되었기를 바란다. 움츠린 개구리가 힘껏 뛰어 더 멀리 나아가듯, 우리도 끊임없는 배움을 통해 삶의 가능성을 넓혀갈 수 있다. 나이가 몇이든 배우고자 하는 마음이 있다면 새로운 도전은 언제든 시작할 수 있다.오늘이라는 소중한 시간을 헛되이 흘려보내지 않고, 배우며 성장하는 삶. 그것이 내가 이번 강의를 통해 함께 나누고 싶었던 메시지다.