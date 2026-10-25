4.03평 원룸, 잠만 허락된 청년의 주거 현실

4.03평이라는 숫자에 다 담기지 않는 청년의 삶. 청년의 집이 좁다는 것은 단지 면적이 작다는 뜻일까. 몸을 누일 수 있다는 이유만으로, 그곳을 충분한 집이라고 할 수 있을까.

큰사진보기 ▲4평 원룸원룸 문을 열면 신발장과 싱크대가 보인다. ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲원룸의 싱크대원룸의 싱크대. 컵을 하나 씻으려고 해도 물이 사방으로 튀는 작은 크기다. ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲카페에서 공부하는 모습 ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲「청년세대 노동시장 진입 지연과 주거비 부담의 생애영향 평가」 주택 임차료 과부담 가구비중2023년 기준 월소득 대비 임차료 비율이 30%를 넘는 가구의 비중은 15~29세에서 31.6%에 달했다. 전체 연령층의 15.8%와 비교하면 두 배 높은 수준이다. ⓒ 한국은행 관련사진보기

"친구를 불러 같이 밥을 먹을 수 있는 집에 살고 싶어요."

'내가 살고 있는 집은 내 한 몸 누울 수 있는 공간 그 이상도 아니다.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 현장언론 민플러스에도 실립니다.

문을 열자 신발장과 싱크대가 바로 눈에 들어온다. 신발장과 싱크대 사이에는 사람 한 명이 겨우 설 수 있는 공간이 있다. 싱크대는 어깨보다 좁다. 대학생 예린씨가 사는 집은 4.03평, 약 13.3㎡다.싱크대와 인덕션을 처음 봤을 때는 요리를 해 먹을 수 있겠다고 생각했다. 하지만 막상 생활해 보니 달랐다. 설거지를 할 때마다 물이 사방으로 튀었다. 싱크대를 사용하는 일 자체가 불편했고, 요리는 거의 하지 않게 됐다.집 안을 둘러보면 생활에 필요한 물건들이 들어차 있다. 냉장고와 세탁기, 수납장, 옷장, 책꽂이, 침대. 어느 하나 없어서는 안 될 물건들이지만, 이 공간에서는 물건 하나를 사용하는 일에도 다른 물건의 자리를 내줘야 한다.빨래를 널기 위해 건조대를 펼치려면 집 안을 정리해야 한다. 냉장고 문을 열 때도, 수납장에서 물건을 꺼낼 때도, 책꽂이에서 책을 빼거나 옷장에서 옷을 꺼낼 때도 마찬가지다.예린씨는 "제가 집 안에서 물건을 사용하고 움직일 때마다 자리를 옮겨줘야 한다"고 말했다. 4.03평이라는 숫자만으로는 이 집에서 생활하는 일이 얼마나 불편한지 온전히 드러나지 않는다. 공간이 좁다는 것은 단지 물건을 적게 놓아야 한다는 뜻이 아니라, 일상적인 행동 하나하나에 제약이 따른다는 뜻이기도 하다.첫 자취를 시작할 때 나만의 공간을 꾸미는 모습을 상상했다. 하지만 현실에서 가구를 배치한다는 것은 불가능에 가까웠다. 에어컨과 세탁기, 냉장고 등 원룸에 기본으로 갖춰진 옵션에 침대, 옷장을 놓고 나니 다른 가구를 들일 공간이 없었다. 책상과 의자가 없어 공부하려면 집 밖으로 나가야 한다.예린씨는 집 근처 카페를 이용한다. 카페에 갈 여유가 없는 날이면 학교에서 시간을 보낸다. 집에서 할 수 없는 일을 집 밖에서 해결하는 생활이 이어진다. 공부할 곳을 찾아 나서고, 식사를 해결하기 위해 밖으로 나가지만, 밖에서 시간을 보내는 데에도 돈이 든다.주거 공간이 좁다는 것은 단순히 물건을 많이 놓을 수 없다는 뜻에 그치지 않는다. 공부할 책상과 의자가 없으면 집에서 공부할 수 없고, 편하게 식사할 공간이 없으면 집에서 밥을 해 먹는 일도 어려워진다. 집에서 누릴 수 있어야 할 일상적인 활동들이 하나씩 집 밖으로 밀려난다.예린씨가 매달 내는 월세와 관리비는 47만 원이다. 부모님에게 월세를 지원받고 있지만, 그 외 생활비 부담도 만만치 않다. 자취를 시작한 뒤 아르바이트를 쉰 적이 없다. 고정적으로 나가는 생활비를 감당하기 위해 계속 일해야 하는 상황이다.특히 식비 부담이 크다. 식당에서 한 끼를 먹으면 1만 원, 배달 음식을 주문하면 1만 3천 원 이상이 든다. 끼니마다 이 정도의 돈을 쓰다 보면 식비만으로도 상당한 지출이 발생한다. 결국 예린씨는 식비를 아끼기 위해 편의점을 찾는다.생활비를 줄이는 일은 식사에서 끝나지 않는다. 친구들과 만나는 횟수도 줄어든다. 함께 카페에 가고 식당에서 밥을 먹으면 하루에 2만 원 이상을 쓰게 되기 때문이다. 친구들과의 약속을 잡는 일부터 망설이게 됐다.예린씨의 생활에서 돈을 아끼는 선택은 반복된다. 집에서는 요리를 하기 어렵고, 밖에서 사 먹기에는 식비가 부담스럽다. 친구들을 만나고 싶어도 지출을 먼저 계산하게 된다. 주거비 부담이 식생활과 여가, 인간관계로까지 이어지는 것이다.예린씨가 겪는 어려움은 한 개인의 생활 습관이나 절약만으로 설명하기 어렵다. 주거비 부담은 청년들이 식사와 교육 등 다른 생활 영역에서 지출을 줄이게 만드는 요인이기도 하다.한국은행이 2026년 1월 발표한 <청년세대 노동시장 진입 지연과 주거비 부담의 생애영향 평가>에 따르면, 2023년 기준 월소득 대비 임차료 비율이 30%를 넘는 가구의 비중은 15~29세에서 31.6%에 달했다.전체 연령층의 15.8%와 비교하면 두 배 높은 수준이다. 또 총소비지출 중 주거비 비중이 1%포인트 상승할 때 식료품비 비중은 0.45%포인트, 교육비 비중은 0.18%포인트 감소하는 것으로 추정됐다. 이 분석은 주거비 부담이 다른 생활 영역의 지출 구성에도 영향을 미칠 수 있음을 보여준다. 예린씨가 식비를 줄이고 친구들과의 만남을 망설이는 모습은 주거비 문제가 집세를 내는 데서 끝나지 않는다는 사실을 보여준다.예린씨가 바라는 집은 크거나 화려한 집이 아니다. 친구를 불러 함께 밥을 먹을 수 있고, 책상과 의자를 놓고 공부할 수 있는 집이다. 혼자 누워 잠드는 것만이 아니라 먹고, 공부하고, 사람을 만나며 일상을 꾸릴 수 있는 공간이다.4.03평이라는 숫자에는 집 안에서 빨래를 널기 위해 물건을 옮기고, 공부할 곳을 찾아 밖으로 나가며, 친구와의 약속을 비용 때문에 망설이는 일상이 담겨 있지 않다.청년에게 집은 단순히 잠을 자는 장소가 아니다. 하루의 피로를 풀고, 식사를 하고, 공부하며, 다른 사람과 관계를 맺는 삶의 기반이다. 그러나 감당할 수 있는 주거비에 맞춰 집을 구하다 보면 정작 그 안에서 누려야 할 일상은 포기해야 하는 상황이 생긴다.청년 주거 문제를 이야기할 때 주거비가 얼마인지, 주택 공급이 얼마나 늘었는지만으로는 충분하지 않다. 그 집에서 실제로 어떤 생활을 할 수 있는지도 함께 물어야 한다.몸을 누일 수 있다는 이유만으로 충분한 집이라고 할 수 있을까?